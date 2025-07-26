https://sarabic.ae/20250726/فرقة-كركلا-اللبنانية-تشعل-المسرح-الكبير-في-موسكو-بعرض-ألف-ليلة-وليلة-1103057867.html
فرقة كركلا اللبنانية تشعل المسرح الكبير في موسكو بعرض "ألف ليلة وليلة"
فرقة كركلا اللبنانية تشعل المسرح الكبير في موسكو بعرض "ألف ليلة وليلة"
سبوتنيك عربي
شاركت فرقة كركلا اللبنانية، لمؤسسها الفنان اللبناني عبد الحليم كركلا، في مهرجان تشيخوف الدولي للمسرح، بلوحتها الفنية الراقصة "ألف ليلة وليلة". 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T12:19+0000
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وحول هذه المشاركة، قال السفير اللبناني لدى روسيا وعميد الدبلوماسيين العرب، شوقي بونصار، لـ"سبوتنيك": "مسرور جداً لوجود فرقة عظيمة مثل كركلا في موسكو، وهي تعكس مدى الانسجام الثقافي بين البلدين.وأضاف بونصار أن مؤسس الفرقة عبد الحليم كركلا من الرواد الأوائل الذين أنشأوا فرقة رقص فولكلوري في لبنان، وبسبب المستوى الراقي جداً، انتقلت للعالمية".بدوره، قال المخرج والفنان إيفان كركلا لـ"سبوتنيك": "وجودنا في روسيا، منطقة التاريخ والفن، يعطينا شعوراً خاصاً، ونعتبره تتويجاً لمسيرة خمسة وخمسين عاماً لمسرح وموسيقى 'ألف ليلة وليلة'، المستوحاة من موسيقى الموسيقار الروسي كورساكوف، وكركلا هنا، في مسرح البولشوي، ينشر الحضارة والثقافة العربية واللبنانية".
https://sarabic.ae/20250726/الفرح-ينتصر-مهرجانات-بعلبك-تعود-بصوت-الأوبرا-صور-وفيديو---1103053998.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا, العالم العربي, لبنان, تقارير منوعات
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا, العالم العربي, لبنان, تقارير منوعات
فرقة كركلا اللبنانية تشعل المسرح الكبير في موسكو بعرض "ألف ليلة وليلة"
حصري
شاركت فرقة كركلا اللبنانية، لمؤسسها الفنان اللبناني عبد الحليم كركلا، في مهرجان تشيخوف الدولي للمسرح، بلوحتها الفنية الراقصة "ألف ليلة وليلة".
وحول هذه المشاركة، قال السفير اللبناني لدى روسيا وعميد الدبلوماسيين العرب، شوقي بونصار، لـ"سبوتنيك": "مسرور جداً لوجود فرقة عظيمة مثل كركلا في موسكو، وهي تعكس مدى الانسجام الثقافي بين البلدين.
وتابع السفير أن روسيا دولة عظيمة بكل المعايير، وخاصة في الناحية الثقافية، ولبنان أيضاً بلد صغير بمساحته، ولكنه كبير بإنجازات أبنائه في مختلف المجالات، لا سيما منها العلمية والثقافية والفنية.
وأضاف بونصار أن مؤسس الفرقة عبد الحليم كركلا من الرواد الأوائل الذين أنشأوا فرقة رقص فولكلوري في لبنان، وبسبب المستوى الراقي جداً، انتقلت للعالمية".
بدوره، قال المخرج والفنان إيفان كركلا لـ"سبوتنيك": "وجودنا في روسيا، منطقة التاريخ والفن، يعطينا شعوراً خاصاً، ونعتبره تتويجاً لمسيرة خمسة وخمسين عاماً لمسرح وموسيقى 'ألف ليلة وليلة'، المستوحاة من موسيقى الموسيقار الروسي كورساكوف، وكركلا هنا، في مسرح البولشوي، ينشر الحضارة والثقافة العربية واللبنانية".
وعبّرت كارينا تساتوروفا، المديرة العامة لمهرجان تشيخوف الدولي للمسرح، عن إعجابها بأداء الفرقة، قائلة: "إنها المشاركة الأولى لكركلا في المهرجان، وقد أذهلنا جمال ومستوى الفنانين".