https://sarabic.ae/20250726/بعد-20-عاما-من-اختفائها-رصد-أصغر-أفعى-في-العالم-فيديو-1103058225.html
بعد 20 عاما من اختفائها... رصد أصغر أفعى في العالم... فيديو
بعد 20 عاما من اختفائها... رصد أصغر أفعى في العالم... فيديو
سبوتنيك عربي
عثرت فرق بحث محلية على "أفعى خيط بربادوس"، المتناهية الصغر، لدرجة أنّ من يراها يظنّها دودة أرض، على جزيرة بربادوس الكاريبية بعد حوالي 20 عاما من آخر عملية رصد... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T12:40+0000
2025-07-26T12:40+0000
2025-07-26T12:40+0000
مجتمع
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وتعتبر أفعى خيط بربادوس، أصغر ثعبان في العالم، إذ يتراوح طولها بين 8 و10 سنتمترات عند البلوغ.وخلال رحلة استمرت أكثر من عام من عمليات البحث، رُصد هذا النوع من الأفاعي مجددا تحت حجر في مارس/آذار 2025، خلال مهمة لوزارة البيئة في بربادوس ومنظمة "ري: وايلد" المعنية بحماية البيئة.وصرح كونور بليدز للـ"غارديان"، وهو مسؤول في الوزارة شارك في المهمة، في بيان "لم ترصد إلا مرات قليلة منذ العام 1889".وأكد جاستن سبرينغر من منظمة "ري: وايلد" غير الحكومية أنّ إعادة رصد هذه الأفعى تعدّ "تذكيرا لسكان بربادوس بأن غابات الجزيرة مميزة جدا وتحتاج إلى الحماية".ولم يبق سوى 2% فقط من الغابة الرئيسية في هذه الجزيرة الكاريبية على حالها.علماء روس يطورون طريقة تطيل فترة حفظ الفاكهة الطازجة
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منوعات
بعد 20 عاما من اختفائها... رصد أصغر أفعى في العالم... فيديو
عثرت فرق بحث محلية على "أفعى خيط بربادوس"، المتناهية الصغر، لدرجة أنّ من يراها يظنّها دودة أرض، على جزيرة بربادوس الكاريبية بعد حوالي 20 عاما من آخر عملية رصد موثقة لها.
وتعتبر أفعى خيط بربادوس، أصغر ثعبان في العالم، إذ يتراوح طولها بين 8 و10 سنتمترات عند البلوغ.
وخلال رحلة استمرت أكثر من عام من عمليات البحث، رُصد هذا النوع من الأفاعي مجددا تحت حجر في مارس/آذار 2025، خلال مهمة لوزارة البيئة في بربادوس ومنظمة "ري: وايلد" المعنية بحماية البيئة.
وصرح كونور بليدز للـ"غارديان"، وهو مسؤول في الوزارة شارك في المهمة، في بيان "لم ترصد إلا مرات قليلة منذ العام 1889".
وتعتبر "أفعى خيط بربادوس" معرضة للانقراض، حيث تضع الأنثى بيضة واحدة فقط في كل مرة.
وأكد جاستن سبرينغر من منظمة "ري: وايلد" غير الحكومية أنّ إعادة رصد هذه الأفعى تعدّ "تذكيرا لسكان بربادوس بأن غابات الجزيرة مميزة جدا وتحتاج إلى الحماية".
ولم يبق سوى 2% فقط من الغابة الرئيسية في هذه الجزيرة الكاريبية على حالها.