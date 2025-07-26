بعد 20 عاما من اختفائها... رصد أصغر أفعى في العالم... فيديو

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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
12:30 GMT
30 د
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ملفات ساخنة
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16:03 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ويتكوف يقرر سحب وفد المفاوضات الأمريكي ويتهم حماس بالأنانية، نواب أوروبيون يطالبون بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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30 د
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
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45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
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صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
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https://sarabic.ae/20250726/بعد-20-عاما-من-اختفائها-رصد-أصغر-أفعى-في-العالم-فيديو-1103058225.html
بعد 20 عاما من اختفائها... رصد أصغر أفعى في العالم... فيديو
بعد 20 عاما من اختفائها... رصد أصغر أفعى في العالم... فيديو
سبوتنيك عربي
عثرت فرق بحث محلية على "أفعى خيط بربادوس"، المتناهية الصغر، لدرجة أنّ من يراها يظنّها دودة أرض، على جزيرة بربادوس الكاريبية بعد حوالي 20 عاما من آخر عملية رصد... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
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وتعتبر أفعى خيط بربادوس، أصغر ثعبان في العالم، إذ يتراوح طولها بين 8 و10 سنتمترات عند البلوغ.وخلال رحلة استمرت أكثر من عام من عمليات البحث، رُصد هذا النوع من الأفاعي مجددا تحت حجر في مارس/آذار 2025، خلال مهمة لوزارة البيئة في بربادوس ومنظمة "ري: وايلد" المعنية بحماية البيئة.وصرح كونور بليدز للـ"غارديان"، وهو مسؤول في الوزارة شارك في المهمة، في بيان "لم ترصد إلا مرات قليلة منذ العام 1889".وأكد جاستن سبرينغر من منظمة "ري: وايلد" غير الحكومية أنّ إعادة رصد هذه الأفعى تعدّ "تذكيرا لسكان بربادوس بأن غابات الجزيرة مميزة جدا وتحتاج إلى الحماية".ولم يبق سوى 2% فقط من الغابة الرئيسية في هذه الجزيرة الكاريبية على حالها.علماء روس يطورون طريقة تطيل فترة حفظ الفاكهة الطازجة
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بعد 20 عاما من اختفائها... رصد أصغر أفعى في العالم... فيديو

12:40 GMT 26.07.2025
© Photo / Social Media Imagesأفعى خيط بربادوس
أفعى خيط بربادوس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
عثرت فرق بحث محلية على "أفعى خيط بربادوس"، المتناهية الصغر، لدرجة أنّ من يراها يظنّها دودة أرض، على جزيرة بربادوس الكاريبية بعد حوالي 20 عاما من آخر عملية رصد موثقة لها.
وتعتبر أفعى خيط بربادوس، أصغر ثعبان في العالم، إذ يتراوح طولها بين 8 و10 سنتمترات عند البلوغ.
وخلال رحلة استمرت أكثر من عام من عمليات البحث، رُصد هذا النوع من الأفاعي مجددا تحت حجر في مارس/آذار 2025، خلال مهمة لوزارة البيئة في بربادوس ومنظمة "ري: وايلد" المعنية بحماية البيئة.
وصرح كونور بليدز للـ"غارديان"، وهو مسؤول في الوزارة شارك في المهمة، في بيان "لم ترصد إلا مرات قليلة منذ العام 1889".

وتعتبر "أفعى خيط بربادوس" معرضة للانقراض، حيث تضع الأنثى بيضة واحدة فقط في كل مرة.

وأكد جاستن سبرينغر من منظمة "ري: وايلد" غير الحكومية أنّ إعادة رصد هذه الأفعى تعدّ "تذكيرا لسكان بربادوس بأن غابات الجزيرة مميزة جدا وتحتاج إلى الحماية".
ولم يبق سوى 2% فقط من الغابة الرئيسية في هذه الجزيرة الكاريبية على حالها.
علماء روس يطورون طريقة تطيل فترة حفظ الفاكهة الطازجة
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