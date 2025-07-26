https://sarabic.ae/20250726/سفير-فلسطين-لدى-النمسا-يجب-وقف-إمدادات-الأسلحة-من-أوروبا-إلى-إسرائيل-1103046158.html

سفير فلسطين لدى النمسا: يجب وقف إمدادات الأسلحة من أوروبا إلى إسرائيل

سفير فلسطين لدى النمسا: يجب وقف إمدادات الأسلحة من أوروبا إلى إسرائيل

سبوتنيك عربي

دعا صلاح عبد الشافي، السفير الفلسطيني لدى النمسا والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، أمس الجمعة، إلى وقف إمدادات الأسلحة من أوروبا إلى إسرائيل. 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T00:02+0000

2025-07-26T00:02+0000

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وقال عبد الشافي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا تزال أوروبا تُزوّد إسرائيل بالأسلحة. ألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا... أعتقد أنه من الضروري، على الأقل في هذا الشأن، وقف إمدادات الأسلحة".والاثنين الماضي، وقّع وزراء خارجية 25 دولة، معظمها من أوروبا، بيانًا يطالب بإنهاء فوري للحرب في غزة، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية الكاملة إلى القطاع.وفي 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.وبدأ شبح المجاعة يُطلّ على سكان قطاع غزة المحاصر ويفتك بأطفاله، وبات سكانه يواجهون أيامًا أكثر صعوبة بعد أن أغلقت المخابز أبوابها لنفاد الدقيق، واستنفد برنامج الأغذية العالمي إمدادات الغذاء لديه، مع شُح في مياه الشرب.وقال كبير مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في فلسطين، جوناثان ويتال: "إن العالم يشهد فظائع يومية في غزة"، في ظل عدم دخول المساعدات، وأكد أن الذين لا يُقتلون بالقنابل والرصاص في القطاع يموتون ببطء بسبب إغلاق المعابر.وسبق أن أعلن كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر، أن المنظمة لن تشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية: الإنسانية، والنزاهة، والاستقلال، والحياد.واستأنفت إسرائيل القصف المدمّر على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجومًا على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي، وفقًا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة واستعادة الأسرى.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250709/إسرائيل-استلمنا-100-ألف-طن-من-الأسلحة-معظمها-من-واشنطن-منذ-أكتوبر-2023-1102531954.html

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