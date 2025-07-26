سيارتو: الجنائية الدولية فقدت هيبتها بملاحقة هنغاريا لعدم توقيف نتنياهو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ويتكوف يقرر سحب وفد المفاوضات الأمريكي ويتهم حماس بالأنانية، نواب أوروبيون يطالبون بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250726/سيارتو-الجنائية-الدولية-فقدت-هيبتها-بملاحقة-هنغاريا-لعدم-توقيف-نتنياهو-1103056883.html
سيارتو: الجنائية الدولية فقدت هيبتها بملاحقة هنغاريا لعدم توقيف نتنياهو
سيارتو: الجنائية الدولية فقدت هيبتها بملاحقة هنغاريا لعدم توقيف نتنياهو
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم السبت، أن المحكمة الجنائية الدولية فقدت هيبتها بعد اتخاذها إجراءات ضد بودابست، لامتناعها عن اعتقال رئيس... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T12:00+0000
2025-07-26T12:00+0000
المحكمة الجنائية الدولية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1099006923_0:0:1526:858_1920x0_80_0_0_31c6b631e1e9926e59a95160f929b0ec.jpg
وكتب سيارتو على منصة "إكس": "اتخذت المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد هنغاريا لعدم اعتقالها نتنياهو خلال زيارته لبودابست، وبهذا فقدت المحكمة الجنائية الدولية كل هيبتها، وأصبحت الآن مدفوعة بالكامل بالانتقام السياسي التافه".وتابع: "لا مكان للأجندات أو الأيديولوجيات السياسية في الهيئات القضائية الدولية. هذا يكشف عن جميع مخاوفنا بشأن نزاهة المحكمة، وتؤكد هذه الخطوة أمرا واحدا فقط، وهو أن مغادرة المحكمة الجنائية الدولية كان الخيار الصحيح لأنها تخلت عن مهمتها الأصلية، وأصبحت هيئة سياسية. يجب ألا تخدم المؤسسات الدولية المصالح السياسية. يجب أن توفر منصة عادلة للحوار بين الأطراف المتنازعة".وكانت المحكمة الجنائية الدولية أقرّت بأن هنغاريا أخلّت بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عندما لم تعتقل نتنياهو، مشيرة إلى أن هذا الإخلال حال دون تنفيذ وظيفة المحكمة في تأمين مثول المشتبه به أمامها.وأعلنت المحكمة إحالة قضية عدم امتثال بودابست إلى جمعية الدول الأطراف، مؤكدة أن انسحاب هنغاريا لن يدخل حيز التنفيذ قبل يونيو/ حزيران 2026، ما يجعلها لا تزال ملزمة بالتعاون.وكان البرلمان الهنغاري صوّت في أبريل 2025، لصالح الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع زيارة نتنياهو، التي جاءت رغم مذكرة توقيف صادرة بحقه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
https://sarabic.ae/20250722/باحث-في-الشأن-الأفريقي-المحكمة-الجنائية-الدولية-تعيق-وصول-القارة-الأفريقية-إلى-حقها-----1102911158.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1099006923_86:0:1526:1080_1920x0_80_0_0_f60d66a2bd1971e199327e2a57528fbd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المحكمة الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بنيامين نتنياهو
المحكمة الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بنيامين نتنياهو

سيارتو: الجنائية الدولية فقدت هيبتها بملاحقة هنغاريا لعدم توقيف نتنياهو

12:00 GMT 26.07.2025
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اعتبر وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم السبت، أن المحكمة الجنائية الدولية فقدت هيبتها بعد اتخاذها إجراءات ضد بودابست، لامتناعها عن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لهنغاريا في نيسان/ أبريل الماضي.
وكتب سيارتو على منصة "إكس": "اتخذت المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد هنغاريا لعدم اعتقالها نتنياهو خلال زيارته لبودابست، وبهذا فقدت المحكمة الجنائية الدولية كل هيبتها، وأصبحت الآن مدفوعة بالكامل بالانتقام السياسي التافه".
وتابع: "لا مكان للأجندات أو الأيديولوجيات السياسية في الهيئات القضائية الدولية. هذا يكشف عن جميع مخاوفنا بشأن نزاهة المحكمة، وتؤكد هذه الخطوة أمرا واحدا فقط، وهو أن مغادرة المحكمة الجنائية الدولية كان الخيار الصحيح لأنها تخلت عن مهمتها الأصلية، وأصبحت هيئة سياسية. يجب ألا تخدم المؤسسات الدولية المصالح السياسية. يجب أن توفر منصة عادلة للحوار بين الأطراف المتنازعة".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أقرّت بأن هنغاريا أخلّت بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عندما لم تعتقل نتنياهو، مشيرة إلى أن هذا الإخلال حال دون تنفيذ وظيفة المحكمة في تأمين مثول المشتبه به أمامها.
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
باحث في الشأن الأفريقي: المحكمة الجنائية الدولية تعيق وصول القارة الأفريقية إلى حقها
22 يوليو, 13:06 GMT
وأعلنت المحكمة إحالة قضية عدم امتثال بودابست إلى جمعية الدول الأطراف، مؤكدة أن انسحاب هنغاريا لن يدخل حيز التنفيذ قبل يونيو/ حزيران 2026، ما يجعلها لا تزال ملزمة بالتعاون.
وكان البرلمان الهنغاري صوّت في أبريل 2025، لصالح الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع زيارة نتنياهو، التي جاءت رغم مذكرة توقيف صادرة بحقه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала