https://sarabic.ae/20250726/طائرة-تصطدم-بـ3-غزلان-أثناء-هبوطها-على-المدرج-1103050316.html
طائرة تصطدم بـ3 غزلان أثناء هبوطها على المدرج
طائرة تصطدم بـ3 غزلان أثناء هبوطها على المدرج
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو مثيرا، لاصطدام طائرة ركاب تابعة لشركة "طيران ألاسكا" بثلاثة غزلان على المدرج، أثناء هبوطها صباح اليوم. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T08:31+0000
2025-07-26T08:31+0000
2025-07-26T08:31+0000
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ووفقا للمتحدث باسم شركة الطيران، تيم تومسون، فقد كانت رحلة ألاسكا رقم 231 قادمة إلى مدينة كودياك بألاسكا حوالي الساعة الثامنة صباحا من مدينة أنكوريج بألاسكا، واصطدمت بالغزلان، التي تصادف عبورها أمام الطائرة.ولم يصب أي من ركاب طائرة "بوينغ 737" أو موظفي خطوط ألاسكا الجوية خلال الاصطدام، إلا أن المفتشين وجدوا تلفا في عجلات الهبوط الرئيسية للطائرة، ما يستدعي بقاء الطائرة في مدينة كودياك حتى يتم إصلاحها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
طائرة تصطدم بـ3 غزلان أثناء هبوطها على المدرج
تداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو مثيرا، لاصطدام طائرة ركاب تابعة لشركة "طيران ألاسكا" بثلاثة غزلان على المدرج، أثناء هبوطها صباح اليوم.
ووفقا للمتحدث باسم شركة الطيران، تيم تومسون، فقد كانت رحلة ألاسكا رقم 231 قادمة إلى مدينة كودياك بألاسكا حوالي الساعة الثامنة صباحا من مدينة أنكوريج بألاسكا، واصطدمت بالغزلان، التي تصادف عبورها أمام الطائرة.
ولم يصب أي من ركاب طائرة "بوينغ 737" أو موظفي خطوط ألاسكا الجوية خلال الاصطدام، إلا أن المفتشين وجدوا تلفا في عجلات الهبوط الرئيسية للطائرة، ما يستدعي بقاء الطائرة في مدينة كودياك حتى يتم إصلاحها.