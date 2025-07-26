"كارمن"... فتاة غجرية تتمرد على التقاليد

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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
12:30 GMT
30 د
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هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
16:03 GMT
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عالم سبوتنيك
ويتكوف يقرر سحب وفد المفاوضات الأمريكي ويتهم حماس بالأنانية، نواب أوروبيون يطالبون بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل
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صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
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123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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24 د
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ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
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مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
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الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عالم سبوتنيك
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"كارمن"... فتاة غجرية تتمرد على التقاليد
"كارمن"... فتاة غجرية تتمرد على التقاليد
سبوتنيك عربي
صدح الصوت الأوبرالي في أرجاء معبد بعلبك خلال مهرجان بعلبك، مع العرض العالمي "كارمن"، الذي أقيم تكريماً للملحن الفرنسي جورج بيزيه، الذي ابتكر وكتب قصة الغجرية... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
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صور, фото

"كارمن"... فتاة غجرية تتمرد على التقاليد

14:07 GMT 26.07.2025
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حصري
صدح الصوت الأوبرالي في أرجاء معبد بعلبك خلال مهرجان بعلبك، مع العرض العالمي "كارمن"، الذي أقيم تكريماً للملحن الفرنسي جورج بيزيه، الذي ابتكر وكتب قصة الغجرية "كارمن"، التي لاقت سيطا واسعا بعد موت الملحن الفرنسي، الذي حزن على عدم انتشارها عندما كان على قيد الحياة.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

وأقيم العرض في بعلبك، بمناسبة مرور 150 عاماً على العرض الأول للعمل الذي قدّم للمرة الأولى في 3 آذار/مارس 1875 على مسرح "كوميك" في باريس.

وأقيم العرض في بعلبك، بمناسبة مرور 150 عاماً على العرض الأول للعمل الذي قدّم للمرة الأولى في 3 آذار/مارس 1875 على مسرح &quot;كوميك&quot; في باريس. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

وأقيم العرض في بعلبك، بمناسبة مرور 150 عاماً على العرض الأول للعمل الذي قدّم للمرة الأولى في 3 آذار/مارس 1875 على مسرح "كوميك" في باريس.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

"وكارمن" هي أوبرا شهيرة تحكي قصة امرأة غجرية تتمرد على التقاليد، حيث تم تجسيدها في العرض.

&quot;وكارمن&quot; هي أوبرا شهيرة تحكي قصة امرأة غجرية تتمرد على التقاليد، حيث تم تجسيدها في العرض. - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

"وكارمن" هي أوبرا شهيرة تحكي قصة امرأة غجرية تتمرد على التقاليد، حيث تم تجسيدها في العرض.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

العرض جسد القصة التي تدور أحداثها في أجواء من الحب، والغيرة، والحرية، وقد أصبحت رمزاً للتمرد والشغف في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية.

العرض جسد القصة التي تدور أحداثها في أجواء من الحب، والغيرة، والحرية، وقد أصبحت رمزاً للتمرد والشغف في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية. - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

العرض جسد القصة التي تدور أحداثها في أجواء من الحب، والغيرة، والحرية، وقد أصبحت رمزاً للتمرد والشغف في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

هي قصة رومانسية تحكي قصة رجل باسيكي عشق امرأة غجرية متقلبة العواطف حولته من جندي مطيع إلى شقي خارج على القانون مطلوب رأسه.

هي قصة رومانسية تحكي قصة رجل باسيكي عشق امرأة غجرية متقلبة العواطف حولته من جندي مطيع إلى شقي خارج على القانون مطلوب رأسه. - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

هي قصة رومانسية تحكي قصة رجل باسيكي عشق امرأة غجرية متقلبة العواطف حولته من جندي مطيع إلى شقي خارج على القانون مطلوب رأسه.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

هذا الحب الجارف جر الرجل العاشق إلى ساحة الإعدام بعد أن طعنها بسكين في صدرها.

هذا الحب الجارف جر الرجل العاشق إلى ساحة الإعدام بعد أن طعنها بسكين في صدرها. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

هذا الحب الجارف جر الرجل العاشق إلى ساحة الإعدام بعد أن طعنها بسكين في صدرها.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

دفعه حبه وغيرته عليها إلى قتلها على أدراج الاستاد الكبير، قبل أن تذهب لملاقاة عشيقها الأخير مصارع الثيران الذي يقود مباراته الأخيرة وتلفظ كارمن أنفاسها الأخيرة وهتاف الجماهير الذي يطلق التحيات للمصارع.

دفعه حبه وغيرته عليها إلى قتلها على أدراج الاستاد الكبير، قبل أن تذهب لملاقاة عشيقها الأخير مصارع الثيران الذي يقود مباراته الأخيرة وتلفظ كارمن أنفاسها الأخيرة وهتاف الجماهير الذي يطلق التحيات للمصارع. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

دفعه حبه وغيرته عليها إلى قتلها على أدراج الاستاد الكبير، قبل أن تذهب لملاقاة عشيقها الأخير مصارع الثيران الذي يقود مباراته الأخيرة وتلفظ كارمن أنفاسها الأخيرة وهتاف الجماهير الذي يطلق التحيات للمصارع.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

"كارمن" يحتوي على اثنتين من أشهر الأغاني لبيزيه "الهافاني رقصة كوبية" و"مصارع الثيران أغنية"، اللتين تتنافسان على الشعبية مع التينور ثنائي الباريتون "في أعماق المعبد" من "صياد اللؤلؤ".

&quot;كارمن&quot; يحتوي على اثنتين من أشهر الأغاني لبيزيه &quot;الهافاني رقصة كوبية&quot; و&quot;مصارع الثيران أغنية&quot;، اللتين تتنافسان على الشعبية مع التينور ثنائي الباريتون &quot;في أعماق المعبد&quot; من &quot;صياد اللؤلؤ&quot;. - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

"كارمن" يحتوي على اثنتين من أشهر الأغاني لبيزيه "الهافاني رقصة كوبية" و"مصارع الثيران أغنية"، اللتين تتنافسان على الشعبية مع التينور ثنائي الباريتون "في أعماق المعبد" من "صياد اللؤلؤ".

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

وضع بيزيه في كارمن مكامن عبقريته ورفع شأنها حضور مؤلفين عظام ومعاصرين أمثال ديبوسي، سان سانس، وتشايكوفسكي، برامز، حيث حضروها أكثر من عشرين مرة.

وضع بيزيه في كارمن مكامن عبقريته ورفع شأنها حضور مؤلفين عظام ومعاصرين أمثال ديبوسي، سان سانس، وتشايكوفسكي، برامز، حيث حضروها أكثر من عشرين مرة. - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

وضع بيزيه في كارمن مكامن عبقريته ورفع شأنها حضور مؤلفين عظام ومعاصرين أمثال ديبوسي، سان سانس، وتشايكوفسكي، برامز، حيث حضروها أكثر من عشرين مرة.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لم يكتب لبيزيه أن يرى النجاح العظيم لكارمن، فقد توفى نتيجة قصور القلب عن عمر 36 في بوجيفال قرب باريس في الثالث من يونيو/حزيران عام 1875.

لم يكتب لبيزيه أن يرى النجاح العظيم لكارمن، فقد توفى نتيجة قصور القلب عن عمر 36 في بوجيفال قرب باريس في الثالث من يونيو/حزيران عام 1875. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لم يكتب لبيزيه أن يرى النجاح العظيم لكارمن، فقد توفى نتيجة قصور القلب عن عمر 36 في بوجيفال قرب باريس في الثالث من يونيو/حزيران عام 1875.

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