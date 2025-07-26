"كارمن"... فتاة غجرية تتمرد على التقاليد

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صدح الصوت الأوبرالي في أرجاء معبد بعلبك خلال مهرجان بعلبك، مع العرض العالمي "كارمن"، الذي أقيم تكريماً للملحن الفرنسي جورج بيزيه، الذي ابتكر وكتب قصة الغجرية "كارمن"، التي لاقت سيطا واسعا بعد موت الملحن الفرنسي، الذي حزن على عدم انتشارها عندما كان على قيد الحياة.