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نبض افريقيا
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المقهى الثقافي
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
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بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
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مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
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عالم سبوتنيك
ويتكوف يقرر سحب وفد المفاوضات الأمريكي ويتهم حماس بالأنانية، نواب أوروبيون يطالبون بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل
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صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:00 GMT
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هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
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09:33 GMT
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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مساعد الرئيس الروسي: روسيا لا تنوي مهاجمة دول حلف الناتو
مساعد الرئيس الروسي: روسيا لا تنوي مهاجمة دول حلف الناتو
سبوتنيك عربي
صرّح مساعد الرئيس الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن إتقان اللغة الروسية قد يُساعد أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) على إدراك أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول الحلف. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T03:00+0000
2025-07-26T03:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الناتو
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وقال باتروشيف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بأنه إذا لم تتمكن دول الناتو من رفع الإنفاق العسكري إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فسيتعيّن عليها "تعلّم التحدث باللغة الروسية"، إن "تعلّم اللغات الأجنبية أمر مفيد. ربما يُساعد إجادة اللغة الروسية أعضاء الناتو على فهم كلام الرئيس الروسي بأن بلادنا لن تهاجم دول الناتو".وأضاف: "في النهاية، لا جدوى من هذا، وكل هذه القصص المرعبة لا تهدف إلا إلى صرف انتباه سكان أوروبا عن الوضع الاقتصادي المتردي للاتحاد الأوروبي. يمكن التحدث بأي لغة، إلا لغة القوة والتهديد والابتزاز".يشار إلى أن روسيا تلاحظ في السنوات الأخيرة نشاطاً غير مسبوق لحلف الناتو عند حدودها الغربية، حيث وسّع الحلف من مبادراته تحت شعار "ردع العدوان الروسي". وقد عبّرت موسكو مراراً عن قلقها من تعزيز الوجود العسكري للحلف في أوروبا.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو منفتحة على الحوار مع الناتو، شرط أن يكون قائماً على أساس المساواة، ودعت الغرب إلى التخلي عن نهج عسكرة القارة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح سابقاً، في مقابلة مفصلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن موسكو لا تعتزم مهاجمة دول الناتو، معتبراً أن ذلك لا يحمل أي معنى.وأشار بوتين إلى أن السياسيين الغربيين يعمدون بانتظام إلى تخويف شعوبهم من "الخطر الروسي المزعوم" لصرف الانتباه عن مشكلاتهم الداخلية، مؤكداً أن "الأشخاص الأذكياء يدركون جيداً أن هذا مجرد فبركة".
https://sarabic.ae/20250725/باتروشيف-التهديدات-العسكرية-الروسية-في-البحر-الأسود-لا-يمكن-إزالتها-إلا-بنزع-السلاح-من-أوكرانيا-1103013999.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو, محادثات روسيا والناتو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو, محادثات روسيا والناتو

مساعد الرئيس الروسي: روسيا لا تنوي مهاجمة دول حلف الناتو

03:00 GMT 26.07.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورنيقولاي باتروشيف
نيقولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
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تابعنا عبر
صرّح مساعد الرئيس الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن إتقان اللغة الروسية قد يُساعد أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) على إدراك أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول الحلف.
وقال باتروشيف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بأنه إذا لم تتمكن دول الناتو من رفع الإنفاق العسكري إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فسيتعيّن عليها "تعلّم التحدث باللغة الروسية"، إن "تعلّم اللغات الأجنبية أمر مفيد. ربما يُساعد إجادة اللغة الروسية أعضاء الناتو على فهم كلام الرئيس الروسي بأن بلادنا لن تهاجم دول الناتو".
نيقولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
باتروشيف: التهديدات العسكرية الروسية في البحر الأسود لا يمكن إزالتها إلا بنزع السلاح من أوكرانيا
أمس, 07:47 GMT
وأضاف: "في النهاية، لا جدوى من هذا، وكل هذه القصص المرعبة لا تهدف إلا إلى صرف انتباه سكان أوروبا عن الوضع الاقتصادي المتردي للاتحاد الأوروبي. يمكن التحدث بأي لغة، إلا لغة القوة والتهديد والابتزاز".
يشار إلى أن روسيا تلاحظ في السنوات الأخيرة نشاطاً غير مسبوق لحلف الناتو عند حدودها الغربية، حيث وسّع الحلف من مبادراته تحت شعار "ردع العدوان الروسي". وقد عبّرت موسكو مراراً عن قلقها من تعزيز الوجود العسكري للحلف في أوروبا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو منفتحة على الحوار مع الناتو، شرط أن يكون قائماً على أساس المساواة، ودعت الغرب إلى التخلي عن نهج عسكرة القارة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح سابقاً، في مقابلة مفصلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن موسكو لا تعتزم مهاجمة دول الناتو، معتبراً أن ذلك لا يحمل أي معنى.
وأشار بوتين إلى أن السياسيين الغربيين يعمدون بانتظام إلى تخويف شعوبهم من "الخطر الروسي المزعوم" لصرف الانتباه عن مشكلاتهم الداخلية، مؤكداً أن "الأشخاص الأذكياء يدركون جيداً أن هذا مجرد فبركة".
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