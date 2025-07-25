https://sarabic.ae/20250725/باتروشيف-التهديدات-العسكرية-الروسية-في-البحر-الأسود-لا-يمكن-إزالتها-إلا-بنزع-السلاح-من-أوكرانيا-1103013999.html
باتروشيف: التهديدات العسكرية الروسية في البحر الأسود لا يمكن إزالتها إلا بنزع السلاح من أوكرانيا
باتروشيف: التهديدات العسكرية الروسية في البحر الأسود لا يمكن إزالتها إلا بنزع السلاح من أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية الروسية، اليوم الجمعة، بأنه لن يتسنى القضاء نهائيًا على التهديدات العسكرية لروسيا في البحر... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T07:47+0000
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2025-07-25T07:47+0000
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وأشار باتروشيف إلى أن أسطول البحر الأسود يواجه بنجاح الوجود المتزايد لحلف "الناتو" (حلف شمال الأطلسي) في البحر الأسود.وقال باتروشيف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "مع ذلك، لن يتسنى القضاء نهائيًا على التهديدات العسكرية لروسيا من جهة البحر الأسود إلا بنزع سلاح أوكرانيا".وأضاف أن "الدرع النووي الروسي هو أفضل ضمان لسيادة بلادنا ووحدة أراضيها، وإن دخول غواصة نووية جديدة إلى البحرية، يعد دليلا على أن هذا الدرع يتم تعزيزه باستمرار".وفي يونيو/حزيران، أفادت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية أن بريطانيا، بالتعاون مع نظام كييف، كانت تستعد لاستفزازات متطورة معادية لروسيا في بحر البلطيق. يتضمن أحد السيناريوهات "هجومًا مدبرًا بطوربيد روسي على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية".وبحسب جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، فقد تم بالفعل نقل طوربيدات من إنتاج سوفييتي روسي من الجانب الأوكراني إلى البريطانيين.قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ... فيديوغواصة "أرخانغيلسك" النووية الروسية تنفذ بنجاح إطلاق صاروخ "كاليبر" من بحر بارنتس... فيديو
https://sarabic.ae/20250725/مساعد-الرئيس-الروسي-الاستفزاز-في-بحر-البلطيق-يهدف-لتعطيل-المحادثات-الروسية-الأمريكية--1103011222.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, البحر الأسود, الجيش الروسي, أخبار الصناعات البحرية الروسية, نيكولاي باتروشيف, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, البحر الأسود, الجيش الروسي, أخبار الصناعات البحرية الروسية, نيكولاي باتروشيف, العالم
باتروشيف: التهديدات العسكرية الروسية في البحر الأسود لا يمكن إزالتها إلا بنزع السلاح من أوكرانيا
صرح نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية الروسية، اليوم الجمعة، بأنه لن يتسنى القضاء نهائيًا على التهديدات العسكرية لروسيا في البحر الأسود إلا بنزع سلاح أوكرانيا.
وأشار باتروشيف إلى أن أسطول البحر الأسود يواجه بنجاح الوجود المتزايد لحلف "الناتو" (حلف شمال الأطلسي) في البحر الأسود.
وقال باتروشيف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "مع ذلك، لن يتسنى القضاء نهائيًا على التهديدات العسكرية لروسيا من جهة البحر الأسود إلا بنزع سلاح أوكرانيا".
وأكد باتروشيف أن الإمكانات النووية القوية التي تمتلكها الغواصات النووية الروسية، قادرة على "تهدئة أي شخص متهور" في الغرب.
وأضاف أن "الدرع النووي الروسي هو أفضل ضمان لسيادة بلادنا ووحدة أراضيها، وإن دخول غواصة نووية
جديدة إلى البحرية، يعد دليلا على أن هذا الدرع يتم تعزيزه باستمرار".
وفي يونيو/حزيران، أفادت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية أن بريطانيا، بالتعاون مع نظام كييف، كانت تستعد لاستفزازات متطورة معادية لروسيا في بحر البلطيق.
يتضمن أحد السيناريوهات "هجومًا مدبرًا بطوربيد روسي على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية".
وبحسب جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، فقد تم بالفعل نقل طوربيدات من إنتاج سوفييتي روسي من الجانب الأوكراني إلى البريطانيين.