https://sarabic.ae/20250725/مساعد-الرئيس-الروسي-غواصاتنا-النووية-قادرة-على-لجم-أي-شخص-متهور-في-الغرب-1103011416.html

مساعد الرئيس الروسي: غواصاتنا النووية قادرة على لجم أي شخص متهور في الغرب

مساعد الرئيس الروسي: غواصاتنا النووية قادرة على لجم أي شخص متهور في الغرب

سبوتنيك عربي

صرح نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية الروسية، أن الإمكانات النووية القوية التي تمتلكها الغواصات النووية الروسية، قادرة على تهدئة أي... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T04:46+0000

2025-07-25T04:46+0000

2025-07-25T04:46+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال باتروشيف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "إن الدرع النووي الروسي هو أفضل ضمان لسيادة بلادنا ووحدة أراضيها، وإن دخول غواصة نووية جديدة إلى البحرية، يعد دليلا على أن هذا الدرع يتم تعزيزه باستمرار".أما بالنسبة للمتحمسين للغربيين الذين يتحدثون عن ضرورة الانتقال من حرب باردة إلى حرب ساخنة مع روسيا، فأود تذكيرهم بأن قواتنا النووية الاستراتيجية البحرية تجري دوريات قتالية مستمرة، استعدادا لضرب أهداف محددة.ولم يستبعد باتروشيف، أن تقوم بريطانيا، إذا لزم الأمر، باستخدام الاستفزازات لتحقيق مصالحها الخاصة، "بطعن الولايات المتحدة في الظهر".وأوضح باتروشيف: "لا أستبعد أن تطعن لندن واشنطن بسهولة في ظهرها إذا لزم الأمر، أعتقد أن البيت الأبيض يدرك نوع "الحليف" الذي يتعامل معه".ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مقاطعة أرخانغيلسك، يوم أمس الخميس، حيث عقد اجتماعا حول استراتيجية تطوير القوات البحرية الروسية تحت الماء.وفي يونيو/حزيران، أفادت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية أن بريطانيا، بالتعاون مع نظام كييف، كانت تستعد لاستفزازات متطورة معادية لروسيا في بحر البلطيق. يتضمن أحد السيناريوهات هجومًا روسيًا مدبرًا بطوربيد على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.وبحسب جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، فقد تم بالفعل نقل طوربيدات من إنتاج سوفييتي روسي من الجانب الأوكراني إلى البريطانيين.قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ... فيديو

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