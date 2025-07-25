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https://sarabic.ae/20250725/مساعد-الرئيس-الروسي-غواصاتنا-النووية-قادرة-على-لجم-أي-شخص-متهور-في-الغرب-1103011416.html
مساعد الرئيس الروسي: غواصاتنا النووية قادرة على لجم أي شخص متهور في الغرب
مساعد الرئيس الروسي: غواصاتنا النووية قادرة على لجم أي شخص متهور في الغرب
سبوتنيك عربي
صرح نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية الروسية، أن الإمكانات النووية القوية التي تمتلكها الغواصات النووية الروسية، قادرة على تهدئة أي... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T04:46+0000
2025-07-25T04:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال باتروشيف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "إن الدرع النووي الروسي هو أفضل ضمان لسيادة بلادنا ووحدة أراضيها، وإن دخول غواصة نووية جديدة إلى البحرية، يعد دليلا على أن هذا الدرع يتم تعزيزه باستمرار".أما بالنسبة للمتحمسين للغربيين الذين يتحدثون عن ضرورة الانتقال من حرب باردة إلى حرب ساخنة مع روسيا، فأود تذكيرهم بأن قواتنا النووية الاستراتيجية البحرية تجري دوريات قتالية مستمرة، استعدادا لضرب أهداف محددة.ولم يستبعد باتروشيف، أن تقوم بريطانيا، إذا لزم الأمر، باستخدام الاستفزازات لتحقيق مصالحها الخاصة، "بطعن الولايات المتحدة في الظهر".وأوضح باتروشيف: "لا أستبعد أن تطعن لندن واشنطن بسهولة في ظهرها إذا لزم الأمر، أعتقد أن البيت الأبيض يدرك نوع "الحليف" الذي يتعامل معه".ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مقاطعة أرخانغيلسك، يوم أمس الخميس، حيث عقد اجتماعا حول استراتيجية تطوير القوات البحرية الروسية تحت الماء.وفي يونيو/حزيران، أفادت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية أن بريطانيا، بالتعاون مع نظام كييف، كانت تستعد لاستفزازات متطورة معادية لروسيا في بحر البلطيق. يتضمن أحد السيناريوهات هجومًا روسيًا مدبرًا بطوربيد على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.وبحسب جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، فقد تم بالفعل نقل طوربيدات من إنتاج سوفييتي روسي من الجانب الأوكراني إلى البريطانيين.قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ... فيديو
https://sarabic.ae/20250611/بوتين-ينبغي-أن-ينصب-التركيز-في-برنامج-التسليح-الحكومي-الجديد-على-إنشاء-أحدث-الأنظمة-1101573084.html
https://sarabic.ae/20250523/غواصة-أرخانغيلسك-النووية-الروسية-تنفذ-بنجاح-إطلاق-صاروخ-كاليبر-من-بحر-بارنتس-فيديو-1100897140.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

مساعد الرئيس الروسي: غواصاتنا النووية قادرة على لجم أي شخص متهور في الغرب

04:46 GMT 25.07.2025
© Mikhail Klimentyevبحارة روس يقفون على سطح الغواصة النووية المبنية حديثًا الإمبراطور ألكسندر الثالث
بحارة روس يقفون على سطح الغواصة النووية المبنية حديثًا الإمبراطور ألكسندر الثالث - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© Mikhail Klimentyev
تابعنا عبر
صرح نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية الروسية، أن الإمكانات النووية القوية التي تمتلكها الغواصات النووية الروسية، قادرة على تهدئة أي شخص متهور في الغرب.
وقال باتروشيف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "إن الدرع النووي الروسي هو أفضل ضمان لسيادة بلادنا ووحدة أراضيها، وإن دخول غواصة نووية جديدة إلى البحرية، يعد دليلا على أن هذا الدرع يتم تعزيزه باستمرار".
أما بالنسبة للمتحمسين للغربيين الذين يتحدثون عن ضرورة الانتقال من حرب باردة إلى حرب ساخنة مع روسيا، فأود تذكيرهم بأن قواتنا النووية الاستراتيجية البحرية تجري دوريات قتالية مستمرة، استعدادا لضرب أهداف محددة.

الغواصات المزودة بترسانة قتالية جبارة قادرة على لجم أي "رؤوس حامية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حول برنامج التسلح الحكومي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
بوتين: الثالوث النووي يظل الضامن الرئيسي لسيادة روسيا
11 يونيو, 17:59 GMT
ولم يستبعد باتروشيف، أن تقوم بريطانيا، إذا لزم الأمر، باستخدام الاستفزازات لتحقيق مصالحها الخاصة، "بطعن الولايات المتحدة في الظهر".
وأوضح باتروشيف: "لا أستبعد أن تطعن لندن واشنطن بسهولة في ظهرها إذا لزم الأمر، أعتقد أن البيت الأبيض يدرك نوع "الحليف" الذي يتعامل معه".
وبحسب باتروشيف، فإن هذه محاولة من جانب لندن لإثارة الخلاف بين أكبر قوتين نوويتين في محاولة لتعطيل عملية التفاوض الروسية الأمريكية، وإقناع واشنطن بمواصلة تقديم المساعدات العسكرية الكاملة لنظام كييف.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مقاطعة أرخانغيلسك، يوم أمس الخميس، حيث عقد اجتماعا حول استراتيجية تطوير القوات البحرية الروسية تحت الماء.
انطلاق صاروخ من غواصة يوري دولغوروكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
غواصة "أرخانغيلسك" النووية الروسية تنفذ بنجاح إطلاق صاروخ "كاليبر" من بحر بارنتس... فيديو
23 مايو, 14:08 GMT
ويشارك بوتين، خلال زيارته، في مراسم رفع العلم على متن الغواصة الصاروخية النووية "الأمير بوزارسكي"، وأن يعقد اجتماعا منفصلًا مع حاكم المقاطعة، ألكسندر تسيبولسكي.
وفي يونيو/حزيران، أفادت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية أن بريطانيا، بالتعاون مع نظام كييف، كانت تستعد لاستفزازات متطورة معادية لروسيا في بحر البلطيق. يتضمن أحد السيناريوهات هجومًا روسيًا مدبرًا بطوربيد على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.
وبحسب جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، فقد تم بالفعل نقل طوربيدات من إنتاج سوفييتي روسي من الجانب الأوكراني إلى البريطانيين.
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ... فيديو
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