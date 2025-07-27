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إسرائيل توافق على مبادرة الإمارات لمد خط مياه من مصر إلى غزة

إسرائيل توافق على مبادرة الإمارات لمد خط مياه من مصر إلى غزة

سبوتنيك عربي

وافق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مبادرة الإمارات لمد خط مياه من مصر إلى قطاع غزة. 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T12:11+0000

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2025-07-27T12:11+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه بتوجيه من المستوى السياسي صادق على مبادرة الإمارات لمد خط مياه من محطة تحلية في مصر إلى منطقة المواصي في قطاع غزة.بينما أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية قد وافق على دخول المعدات اللازمة لبناء خط المياه إلى قطاع غزة، والذي سيبدأ اليوم، وأنه من المتوقع أن يوفر الخط المياه لنحو 600 ألف نسمة من سكان القطاع، وسيعمل بشكل مستقل عن خطوط المياه التي تتدفق من إسرائيل إلى غزة.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن عملية نقل المعدات تأتي تحت إشراف دقيق من قبل الجيش الإسرائيلي، وتخضع لفحص أمني دقيق ويتم إدخال المعدات عبر معبر كرم أبو سالم.وفي السياق نفسه، أعلنت عملية "الفارس الشهم 3" الإماراتية، في 15 يوليو/تموز الجاري، عن بدء تنفيذ مشروع إنساني لإمداد المياه المحلاة من الجانب المصري إلى جنوب قطاع غزة، عبر خط ناقل جديد يعد الأكبر من نوعه، في إطار التدخلات العاجلة لمعالجة الكارثة المائية التي تعصف بالقطاع المحاصر.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن العملية أعلنت عن إنشاء خط مياه ناقل 315 ملم وطول 6.7 كيلومتر، يربط بين محطة التحلية التي أنشأتها الإمارات في الجانب المصري، ومنطقة النزوح الواقعة بين محافظتي خانيونس ورفح.ويهدف المشروع إلى خدمة نحو 600 ألف نسمة من السكان المتضررين، بتوفير 15 لترًا من المياه المحلاة لكل فرد يوميًا، في ظل تدمير أكثر من 80% من مرافق المياه بفعل الأحداث الصعبة في قطاع غزة.ويوم الجمعة الماضية، أكدت الوكالة نفسها، أن "الإمارات تواصل ضمن عملية "الفارس الشهم 3 " تنفيذ أعمال صيانة آبار المياه الصالحة للاستخدام في وسط قطاع غزة، بدعم من جمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي، وجمعية دار البر".وأوضحت الوكالة أن المشروع يتضمن تأهيل البنية التحتية للآبار، وصيانة المضخات والمولدات، وإعادة تشغيل الآبار المعطلة، "بهدف ضمان تدفق المياه النظيفة إلى مئات الآلاف من السكان في المناطق الوسطى من القطاع، وتخفيف الأعباء في ظل واقع إنساني صعب يزداد تعقيدا يوما بعد آخر".وتولي الإمارات، قطاع المياه، أهمية خاصة ضمن مشاريع عملية "الفارس الشهم 3" المستمرة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث نفذت سلسلة من المشاريع النوعية، أبرزها البدء مؤخرا بتنفيذ مشروع خط المياه المحلاة من الأراضي المصرية إلى مناطق المواصي في رفح وخان يونس، والذي يتوقع أن يستفيد منه نحو 600 ألف مواطن من سكان جنوبي غزة.وانطلقت عملية "الفارس الشهم 3" بتوجيه من رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، كعملية إنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.وذكر الموقع الرسمي للعملية أنها بدأت في توزيع الطرود الغذائية على الأسر المحتاجة في شمال قطاع غزة، معتمدة على آلية منظمة، حيث يتم إرسال رسائل نصية إلى هواتف المستفيدين لإبلاغهم بمواعيد وأماكن تسلُّم المساعدات من المستودعات.ويأتي ذلك في أعقاب الفوضى التي شهدتها عملية توزيع المساعدات في غزة بموجب آلية جديدة أطلقتها إسرائيل في شهر أيار/مايو الماضي، بالتعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة.

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