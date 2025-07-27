إسرائيل توافق على مبادرة الإمارات لمد خط مياه من مصر إلى غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250727/إسرائيل-توافق-على-مبادرة-الإمارات-لمد-خط-مياه-من-مصر-إلى-غزة-1103082134.html
إسرائيل توافق على مبادرة الإمارات لمد خط مياه من مصر إلى غزة
إسرائيل توافق على مبادرة الإمارات لمد خط مياه من مصر إلى غزة
سبوتنيك عربي
وافق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مبادرة الإمارات لمد خط مياه من مصر إلى قطاع غزة. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T12:11+0000
2025-07-27T12:11+0000
إسرائيل
قطاع غزة
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/03/1102307478_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85dc2d0125eac5d7c7fd304ba7363e7c.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه بتوجيه من المستوى السياسي صادق على مبادرة الإمارات لمد خط مياه من محطة تحلية في مصر إلى منطقة المواصي في قطاع غزة.بينما أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية قد وافق على دخول المعدات اللازمة لبناء خط المياه إلى قطاع غزة، والذي سيبدأ اليوم، وأنه من المتوقع أن يوفر الخط المياه لنحو 600 ألف نسمة من سكان القطاع، وسيعمل بشكل مستقل عن خطوط المياه التي تتدفق من إسرائيل إلى غزة.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن عملية نقل المعدات تأتي تحت إشراف دقيق من قبل الجيش الإسرائيلي، وتخضع لفحص أمني دقيق ويتم إدخال المعدات عبر معبر كرم أبو سالم.وفي السياق نفسه، أعلنت عملية "الفارس الشهم 3" الإماراتية، في 15 يوليو/تموز الجاري، عن بدء تنفيذ مشروع إنساني لإمداد المياه المحلاة من الجانب المصري إلى جنوب قطاع غزة، عبر خط ناقل جديد يعد الأكبر من نوعه، في إطار التدخلات العاجلة لمعالجة الكارثة المائية التي تعصف بالقطاع المحاصر.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن العملية أعلنت عن إنشاء خط مياه ناقل 315 ملم وطول 6.7 كيلومتر، يربط بين محطة التحلية التي أنشأتها الإمارات في الجانب المصري، ومنطقة النزوح الواقعة بين محافظتي خانيونس ورفح.ويهدف المشروع إلى خدمة نحو 600 ألف نسمة من السكان المتضررين، بتوفير 15 لترًا من المياه المحلاة لكل فرد يوميًا، في ظل تدمير أكثر من 80% من مرافق المياه بفعل الأحداث الصعبة في قطاع غزة.ويوم الجمعة الماضية، أكدت الوكالة نفسها، أن "الإمارات تواصل ضمن عملية "الفارس الشهم 3 " تنفيذ أعمال صيانة آبار المياه الصالحة للاستخدام في وسط قطاع غزة، بدعم من جمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي، وجمعية دار البر".وأوضحت الوكالة أن المشروع يتضمن تأهيل البنية التحتية للآبار، وصيانة المضخات والمولدات، وإعادة تشغيل الآبار المعطلة، "بهدف ضمان تدفق المياه النظيفة إلى مئات الآلاف من السكان في المناطق الوسطى من القطاع، وتخفيف الأعباء في ظل واقع إنساني صعب يزداد تعقيدا يوما بعد آخر".وتولي الإمارات، قطاع المياه، أهمية خاصة ضمن مشاريع عملية "الفارس الشهم 3" المستمرة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث نفذت سلسلة من المشاريع النوعية، أبرزها البدء مؤخرا بتنفيذ مشروع خط المياه المحلاة من الأراضي المصرية إلى مناطق المواصي في رفح وخان يونس، والذي يتوقع أن يستفيد منه نحو 600 ألف مواطن من سكان جنوبي غزة.وانطلقت عملية "الفارس الشهم 3" بتوجيه من رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، كعملية إنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.وذكر الموقع الرسمي للعملية أنها بدأت في توزيع الطرود الغذائية على الأسر المحتاجة في شمال قطاع غزة، معتمدة على آلية منظمة، حيث يتم إرسال رسائل نصية إلى هواتف المستفيدين لإبلاغهم بمواعيد وأماكن تسلُّم المساعدات من المستودعات.ويأتي ذلك في أعقاب الفوضى التي شهدتها عملية توزيع المساعدات في غزة بموجب آلية جديدة أطلقتها إسرائيل في شهر أيار/مايو الماضي، بالتعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250724/صحة-غزة-تعلن-إدخال-شاحنات-أدوية-ومستلزمات-طبية-عبر-منظمة-الصحة-العالمية-إلى-مستشفيات-القطاع-1102976181.html
https://sarabic.ae/20250727/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-مقاطع-لإنزال-مساعدات-إنسانية-على-غزة-فيديو-1103074910.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/03/1102307478_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94fd6d73e5bee6b06652c054ea24cdf7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, قطاع غزة, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, قطاع غزة, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل توافق على مبادرة الإمارات لمد خط مياه من مصر إلى غزة

12:11 GMT 27.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت
ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
وافق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مبادرة الإمارات لمد خط مياه من مصر إلى قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه بتوجيه من المستوى السياسي صادق على مبادرة الإمارات لمد خط مياه من محطة تحلية في مصر إلى منطقة المواصي في قطاع غزة.
بينما أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية قد وافق على دخول المعدات اللازمة لبناء خط المياه إلى قطاع غزة، والذي سيبدأ اليوم، وأنه من المتوقع أن يوفر الخط المياه لنحو 600 ألف نسمة من سكان القطاع، وسيعمل بشكل مستقل عن خطوط المياه التي تتدفق من إسرائيل إلى غزة.
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
صحة غزة تعلن إدخال شاحنات أدوية ومستلزمات طبية عبر منظمة الصحة العالمية إلى مستشفيات القطاع
24 يوليو, 07:16 GMT
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن عملية نقل المعدات تأتي تحت إشراف دقيق من قبل الجيش الإسرائيلي، وتخضع لفحص أمني دقيق ويتم إدخال المعدات عبر معبر كرم أبو سالم.
وفي السياق نفسه، أعلنت عملية "الفارس الشهم 3" الإماراتية، في 15 يوليو/تموز الجاري، عن بدء تنفيذ مشروع إنساني لإمداد المياه المحلاة من الجانب المصري إلى جنوب قطاع غزة، عبر خط ناقل جديد يعد الأكبر من نوعه، في إطار التدخلات العاجلة لمعالجة الكارثة المائية التي تعصف بالقطاع المحاصر.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن العملية أعلنت عن إنشاء خط مياه ناقل 315 ملم وطول 6.7 كيلومتر، يربط بين محطة التحلية التي أنشأتها الإمارات في الجانب المصري، ومنطقة النزوح الواقعة بين محافظتي خانيونس ورفح.
ويهدف المشروع إلى خدمة نحو 600 ألف نسمة من السكان المتضررين، بتوفير 15 لترًا من المياه المحلاة لكل فرد يوميًا، في ظل تدمير أكثر من 80% من مرافق المياه بفعل الأحداث الصعبة في قطاع غزة.
ويوم الجمعة الماضية، أكدت الوكالة نفسها، أن "الإمارات تواصل ضمن عملية "الفارس الشهم 3 " تنفيذ أعمال صيانة آبار المياه الصالحة للاستخدام في وسط قطاع غزة، بدعم من جمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي، وجمعية دار البر".
وأوضحت الوكالة أن المشروع يتضمن تأهيل البنية التحتية للآبار، وصيانة المضخات والمولدات، وإعادة تشغيل الآبار المعطلة، "بهدف ضمان تدفق المياه النظيفة إلى مئات الآلاف من السكان في المناطق الوسطى من القطاع، وتخفيف الأعباء في ظل واقع إنساني صعب يزداد تعقيدا يوما بعد آخر".
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع لإنزال مساعدات إنسانية على غزة... فيديو
05:51 GMT
وتولي الإمارات، قطاع المياه، أهمية خاصة ضمن مشاريع عملية "الفارس الشهم 3" المستمرة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث نفذت سلسلة من المشاريع النوعية، أبرزها البدء مؤخرا بتنفيذ مشروع خط المياه المحلاة من الأراضي المصرية إلى مناطق المواصي في رفح وخان يونس، والذي يتوقع أن يستفيد منه نحو 600 ألف مواطن من سكان جنوبي غزة.
وانطلقت عملية "الفارس الشهم 3" بتوجيه من رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، كعملية إنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.
وذكر الموقع الرسمي للعملية أنها بدأت في توزيع الطرود الغذائية على الأسر المحتاجة في شمال قطاع غزة، معتمدة على آلية منظمة، حيث يتم إرسال رسائل نصية إلى هواتف المستفيدين لإبلاغهم بمواعيد وأماكن تسلُّم المساعدات من المستودعات.
ويأتي ذلك في أعقاب الفوضى التي شهدتها عملية توزيع المساعدات في غزة بموجب آلية جديدة أطلقتها إسرائيل في شهر أيار/مايو الماضي، بالتعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала