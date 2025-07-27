https://sarabic.ae/20250727/إصابة-11-شخصا-في-حادث-طعن-بولاية-ميشيغان-الأمريكية-1103072941.html
إصابة 11 شخصا في حادث طعن بولاية ميشيغان الأمريكية
إصابة 11 شخصا في حادث طعن بولاية ميشيغان الأمريكية
سبوتنيك عربي
قالت السلطات الأمريكية في ولاية ميشيغان، أمس السبت، إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في أحد متاجر "وول مارت" في مدينة ترافيرس سيتي بالولاية، وإن مشتبهاً به رهن... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T01:00+0000
2025-07-27T01:00+0000
2025-07-27T01:07+0000
الشرطة الأمريكية
عملية طعن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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بدورها قالت شرطة ولاية ميشيغان، إن مكتب المأمور بالمدينة يحقق في الحادث وإن التفاصيل محدودة.وطلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة فيما يجري التحقيق في الواقعة.وأفاد مستشفى في الولاية بأن 11 مصابا يتلقون العلاج بعد حادث الطعن، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.وطلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة فيما يجري التحقيق في الواقعة.من جانبه، قال المتحدث باسم شركة "وول مارت"، جو بينينغتون، عبر البريد الإلكتروني إن الشركة "تعمل مع الشرطة وتحيل الأسئلة إليهم في الوقت الراهن".
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الشرطة الأمريكية, عملية طعن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الشرطة الأمريكية, عملية طعن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إصابة 11 شخصا في حادث طعن بولاية ميشيغان الأمريكية
01:00 GMT 27.07.2025 (تم التحديث: 01:07 GMT 27.07.2025)
قالت السلطات الأمريكية في ولاية ميشيغان، أمس السبت، إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في أحد متاجر "وول مارت" في مدينة ترافيرس سيتي بالولاية، وإن مشتبهاً به رهن الاحتجاز.
بدورها قالت شرطة ولاية ميشيغان، إن مكتب المأمور بالمدينة يحقق في الحادث وإن التفاصيل محدودة.
وطلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة فيما يجري التحقيق في الواقعة
.
وأفاد مستشفى في الولاية بأن 11 مصابا يتلقون العلاج بعد حادث الطعن، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.
وطلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة فيما يجري التحقيق في الواقعة.
من جانبه، قال المتحدث باسم شركة "وول مارت"، جو بينينغتون، عبر البريد الإلكتروني إن الشركة "تعمل مع الشرطة وتحيل الأسئلة إليهم في الوقت الراهن".