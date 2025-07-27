https://sarabic.ae/20250727/تبون-يعزي-بوتين-في-ضحايا-حادث-تحطم-طائرة-ركاب-بمقاطعة-آمور-شرقي-روسيا-1103092794.html

تبون يعزي بوتين في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور شرقي روسيا

تبون يعزي بوتين في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور شرقي روسيا

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن تعازيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ضحايا حادث طائرة "أن-24" التي تحطمت في 24 تموز/يوليو الجاري... 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T18:17+0000

2025-07-27T18:17+0000

2025-07-27T18:17+0000

روسيا

العالم العربي

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وقال تبون في برقية وجهها إلى بوتين، نشرتها الرئاسة الجزائرية: "صاحب الفخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، تلقيتُ بعميق الحزن والتأثر نبأ تحطم طائرة الركاب الروسية بمدينة تيندا".وأضاف الرئيس الجزائري: "لا يسعني أمام هذا المصاب الجلل، إلا أن أتقدم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي إلى فخامتكم وإلى الشعب الروسي الصديق، ومن خلالكم إلى أسر الضحايا بخالص التعازي وأصدق عبارات التعاطف ومشاعر المواساة".وأبلغت جهات إنفاذ القانون، في 24 تموز/يوليو الجاري، وكالة ريا نوفوستي بأن الاتصال انقطع صباح الخميس الماضي، مع طائرة الركاب آن-24 "أنغارا". وكان على متن الرحلة المتجهة من بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا 48 شخصًا.وأفادت لجنة التحقيق والنيابة العامة بأن الطائرة اختفت عن الشاشات بعد أن حاولت الاقتراب للمرة الثانية للهبوط في مطار" تيندا".وعلمت وكالة "سبوتنيك" من مركز أمور للسلامة من الحرائق والدفاع المدني، بأنه تم العثور على عناصر من حطام الطائرة على بُعد 15 كيلومترًا من تيندا في الموقع الذي فُقد فيه الاتصال بالطائرة.وقد تم فتح قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل الطائرات، المؤدية إلى وفيات. كما تم تشكيل لجنة للتحقيق في الكارثة.وبناءً على تعليمات رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، تم تشكيل لجنة حكومية لإزالة آثار الكارثة، برئاسة وزير النقل أندريه نيكيتين. كما سيتم تقديم جميع المساعدات اللازمة لذوي الضحايا، والعمل على دفع التعويضات المناسبة.

https://sarabic.ae/20250724/لجنة-التحقيق-الروسية-جميع-من-كانوا-على-متن-طائرة-آن-24-المنكوبة-لقوا-حتفهم-1102992127.html

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