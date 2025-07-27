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وزير الخارجية المجري: التعاون الثنائي مع موسكو مفيد لبودابست
وزير الخارجية المجري: التعاون الثنائي مع موسكو مفيد لبودابست
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن موسكو وبودابست تربطهما علاقات "صادقة" قائمة على الاحترام المتبادل، وأن هنغاريا تستفيد من تعاونها مع... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T09:10+0000
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وأوضح سيارتو، في مقابلة مع "ريا نوفوستي"، أن موسكو وبودابست لديهما "علاقات صادقة للغاية قائمة على الاحترام المتبادل. من الواضح أن هذا التعاون الثنائي مع روسيا مفيد لهنغاريا".وقال سيارتو: "نحن منفتحون بعضنا على بعض، لذلك نناقش كل شيء دائمًا بصراحة تامة".وأشار سيارتو إلى التعاون المهني مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مؤكدًا: "نعرف بعضنا البعض جيدًا. بالطبع، يمكننا أن نتواصل، وكما تعلمون، سأتعرض للانتقاد في أوروبا إذا قلت إن لديّ علاقة جيدة مع الوزير لافروف، ولكن لماذا أكذب بشأن هذا الأمر؟".وكان سيارتو قد شدد، في وقت سابق، على أن "أمن الطاقة مسألة سيادية ونعتبر أي أعتداء على بنى تحتية للطاقة تخصنا تعديًا على سيادتنا، لذلك نرفض كل هذه الهجمات"، في إشارة إلى الهجمات الأوكرانية على خطوط إمداد الطاقة الروسية.وأوضح وزير الخارجية الهنغاري أن "مشكلة الأشهر الأخيرة كانت هجمات أوكرانيا على خط أنابيب النفط" دروجبا "والبنية التحتية المرتبطة به، والتي أسفرت وفقا له، في العديد من الحالات عن انقطاعات في إمدادات النفط حتى لأيام كاملة".
https://sarabic.ae/20250604/سيارتو-ساسة-أوروبا-يقوضون-جهود-ترامب-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1101288539.html
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وزير الخارجية المجري: التعاون الثنائي مع موسكو مفيد لبودابست

09:10 GMT 27.07.2025
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن موسكو وبودابست تربطهما علاقات "صادقة" قائمة على الاحترام المتبادل، وأن هنغاريا تستفيد من تعاونها مع روسيا.
وأوضح سيارتو، في مقابلة مع "ريا نوفوستي"، أن موسكو وبودابست لديهما "علاقات صادقة للغاية قائمة على الاحترام المتبادل. من الواضح أن هذا التعاون الثنائي مع روسيا مفيد لهنغاريا".

ونوه الوزير المجري إلى أنه من دون موارد الطاقة الروسية، لما تمكنت بلاده من الحفاظ على أدنى تكاليف المرافق في أوروبا لشعبها.

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وقال سيارتو: "نحن منفتحون بعضنا على بعض، لذلك نناقش كل شيء دائمًا بصراحة تامة".
وأشار سيارتو إلى التعاون المهني مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مؤكدًا: "نعرف بعضنا البعض جيدًا. بالطبع، يمكننا أن نتواصل، وكما تعلمون، سأتعرض للانتقاد في أوروبا إذا قلت إن لديّ علاقة جيدة مع الوزير لافروف، ولكن لماذا أكذب بشأن هذا الأمر؟".
وكان سيارتو قد شدد، في وقت سابق، على أن "أمن الطاقة مسألة سيادية ونعتبر أي أعتداء على بنى تحتية للطاقة تخصنا تعديًا على سيادتنا، لذلك نرفض كل هذه الهجمات"، في إشارة إلى الهجمات الأوكرانية على خطوط إمداد الطاقة الروسية.
وأوضح وزير الخارجية الهنغاري أن "مشكلة الأشهر الأخيرة كانت هجمات أوكرانيا على خط أنابيب النفط" دروجبا "والبنية التحتية المرتبطة به، والتي أسفرت وفقا له، في العديد من الحالات عن انقطاعات في إمدادات النفط حتى لأيام كاملة".
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