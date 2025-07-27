أجمل الصور من احتفالات روسيا بـ"يوم البحرية"

بحارة في احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي.
بحارة في احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي.
الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين يتحدث إلى سكان سانت بطرسبورغ في يوم البحرية.
الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين يتحدث إلى سكان سانت بطرسبورغ في يوم البحرية.
اتحاد السباحة الشتوية يسبح حاملا الأعلام في مياه محطة النهر الشمالي خلال الاحتفال بيوم البحرية.
اتحاد السباحة الشتوية يسبح حاملا الأعلام في مياه محطة النهر الشمالي خلال الاحتفال بيوم البحرية.
اتحاد السباحة الشتوية يسبح حاملا الأعلام في مياه محطة النهر الشمالية خلال الاحتفال بيوم البحرية.
اتحاد السباحة الشتوية يسبح حاملا الأعلام في مياه محطة النهر الشمالية خلال الاحتفال بيوم البحرية.
جنود البحرية الروسية والزوار في احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي.
جنود البحرية الروسية والزوار في احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي.
أفراد من البحرية الروسية في حفل وضع الزهور على النصب التذكاري لبطرس الأول في سانت بطرسبورغ تكريما له بمناسبة يوم البحرية.
أفراد من البحرية الروسية في حفل وضع الزهور على النصب التذكاري لبطرس الأول في سانت بطرسبورغ تكريما له بمناسبة يوم البحرية.
زوار في احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي.
زوار في احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي.
عرض لقوارب التجديف المكونة من 8 مقاعد خلال احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي.
عرض لقوارب التجديف المكونة من 8 مقاعد خلال احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي.
وصل الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين إلى الأميرالية الرئيسية في سانت بطرسبرغ لتفقد التدريبات البحرية العملياتية "عاصفة يوليو" التي جرت في الفترة من 23 إلى 27 يوليو في مياه بحر الشمال وبحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين والمحيط الهادئ.
وصل الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين إلى الأميرالية الرئيسية في سانت بطرسبرغ لتفقد التدريبات البحرية العملياتية "عاصفة يوليو" التي جرت في الفترة من 23 إلى 27 يوليو في مياه بحر الشمال وبحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين والمحيط الهادئ.