أجمل الصور من احتفالات روسيا بـ"يوم البحرية"

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
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أجمل الصور من احتفالات روسيا بـ"يوم البحرية"
أجمل الصور من احتفالات روسيا بـ"يوم البحرية"
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق احتفالات روسيا بـ"يوم البحرية"، وذلك بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أجمل الصور من احتفالات روسيا بـ"يوم البحرية"

14:25 GMT 27.07.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق احتفالات روسيا بـ"يوم البحرية"، وذلك بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

بحارة في احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي.

بحارة في احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
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بحارة في احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين يتحدث إلى سكان سانت بطرسبورغ في يوم البحرية.

الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين يتحدث إلى سكان سانت بطرسبورغ في يوم البحرية. - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين يتحدث إلى سكان سانت بطرسبورغ في يوم البحرية.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

اتحاد السباحة الشتوية يسبح حاملا الأعلام في مياه محطة النهر الشمالي خلال الاحتفال بيوم البحرية.

اتحاد السباحة الشتوية يسبح حاملا الأعلام في مياه محطة النهر الشمالي خلال الاحتفال بيوم البحرية. - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

اتحاد السباحة الشتوية يسبح حاملا الأعلام في مياه محطة النهر الشمالي خلال الاحتفال بيوم البحرية.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

اتحاد السباحة الشتوية يسبح حاملا الأعلام في مياه محطة النهر الشمالية خلال الاحتفال بيوم البحرية.

اتحاد السباحة الشتوية يسبح حاملا الأعلام في مياه محطة النهر الشمالية خلال الاحتفال بيوم البحرية. - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

اتحاد السباحة الشتوية يسبح حاملا الأعلام في مياه محطة النهر الشمالية خلال الاحتفال بيوم البحرية.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

جنود البحرية الروسية والزوار في احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي.

جنود البحرية الروسية والزوار في احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود البحرية الروسية والزوار في احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

أفراد من البحرية الروسية في حفل وضع الزهور على النصب التذكاري لبطرس الأول في سانت بطرسبورغ تكريما له بمناسبة يوم البحرية.

أفراد من البحرية الروسية في حفل وضع الزهور على النصب التذكاري لبطرس الأول في سانت بطرسبورغ تكريما له بمناسبة يوم البحرية. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

أفراد من البحرية الروسية في حفل وضع الزهور على النصب التذكاري لبطرس الأول في سانت بطرسبورغ تكريما له بمناسبة يوم البحرية.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

زوار في احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي.

زوار في احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي. - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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زوار في احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

عرض لقوارب التجديف المكونة من 8 مقاعد خلال احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي.

عرض لقوارب التجديف المكونة من 8 مقاعد خلال احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي. - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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عرض لقوارب التجديف المكونة من 8 مقاعد خلال احتفال يوم البحرية في محطة النهر الشمالي.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

وصل الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين إلى الأميرالية الرئيسية في سانت بطرسبرغ لتفقد التدريبات البحرية العملياتية "عاصفة يوليو" التي جرت في الفترة من 23 إلى 27 يوليو في مياه بحر الشمال وبحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين والمحيط الهادئ.

وصل الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين إلى الأميرالية الرئيسية في سانت بطرسبرغ لتفقد التدريبات البحرية العملياتية &quot;عاصفة يوليو&quot; التي جرت في الفترة من 23 إلى 27 يوليو في مياه بحر الشمال وبحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين والمحيط الهادئ. - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Alexei Danichev
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وصل الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين إلى الأميرالية الرئيسية في سانت بطرسبرغ لتفقد التدريبات البحرية العملياتية "عاصفة يوليو" التي جرت في الفترة من 23 إلى 27 يوليو في مياه بحر الشمال وبحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين والمحيط الهادئ.

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