إصابة 6 جنود إسرائيليين بعد تعرضهم للاستهداف في قطاع غزة

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
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107 د
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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المقهى الثقافي
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إصابة 6 جنود إسرائيليين بعد تعرضهم للاستهداف في قطاع غزة
إصابة 6 جنود إسرائيليين بعد تعرضهم للاستهداف في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أُصيب 6 جنود إسرائيليين، بعد تعرضهم لاستهداف من قبل عناصر من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T19:14+0000
2025-07-28T19:14+0000
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وقالت منصة "حدشوت للو تسنزورا"، إن 6 جنود أصيبوا خلال حدث أمني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن جراح أحدهم خطيرة جدًا.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أكد ازديادًا واضحًا في محاولات عناصر "حماس" تنفيذ عمليات نوعية ضمن تكتيك حرب العصابات، خاصة في ظل استمرار المحادثات بشأن التهدئة.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250728/الرئيس-الفلسطيني-يصدر-بيانا-بشأن-النداء-الذي-أطلقه-الرئيس-المصري-لترامب-لوقف-حرب-غزة-1103137490.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي

إصابة 6 جنود إسرائيليين بعد تعرضهم للاستهداف في قطاع غزة

19:14 GMT 28.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalitدبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة
دبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أُصيب 6 جنود إسرائيليين، بعد تعرضهم لاستهداف من قبل عناصر من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وقالت منصة "حدشوت للو تسنزورا"، إن 6 جنود أصيبوا خلال حدث أمني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن جراح أحدهم خطيرة جدًا.
استقبال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام للرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
الرئيس الفلسطيني يصدر بيانا بشأن ‏النداء الذي أطلقه الرئيس المصري لترامب لوقف حرب غزة
18:48 GMT
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أكد ازديادًا واضحًا في محاولات عناصر "حماس" تنفيذ عمليات نوعية ضمن تكتيك حرب العصابات، خاصة في ظل استمرار المحادثات بشأن التهدئة.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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