https://sarabic.ae/20250728/إصابة-6-جنود-إسرائيليين-بعد-تعرضهم-للاستهداف-في-قطاع-غزة-1103138235.html
إصابة 6 جنود إسرائيليين بعد تعرضهم للاستهداف في قطاع غزة
إصابة 6 جنود إسرائيليين بعد تعرضهم للاستهداف في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أُصيب 6 جنود إسرائيليين، بعد تعرضهم لاستهداف من قبل عناصر من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T19:14+0000
2025-07-28T19:14+0000
2025-07-28T19:14+0000
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وقالت منصة "حدشوت للو تسنزورا"، إن 6 جنود أصيبوا خلال حدث أمني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن جراح أحدهم خطيرة جدًا.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أكد ازديادًا واضحًا في محاولات عناصر "حماس" تنفيذ عمليات نوعية ضمن تكتيك حرب العصابات، خاصة في ظل استمرار المحادثات بشأن التهدئة.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250728/الرئيس-الفلسطيني-يصدر-بيانا-بشأن-النداء-الذي-أطلقه-الرئيس-المصري-لترامب-لوقف-حرب-غزة-1103137490.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي
إصابة 6 جنود إسرائيليين بعد تعرضهم للاستهداف في قطاع غزة
أُصيب 6 جنود إسرائيليين، بعد تعرضهم لاستهداف من قبل عناصر من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وقالت منصة "حدشوت للو تسنزورا"، إن 6 جنود أصيبوا خلال حدث أمني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن جراح أحدهم خطيرة جدًا.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أكد ازديادًا واضحًا في محاولات عناصر "حماس" تنفيذ عمليات نوعية ضمن تكتيك حرب العصابات، خاصة في ظل استمرار المحادثات بشأن التهدئة.
ويعاني سكان قطاع غزة
من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.