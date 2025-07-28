https://sarabic.ae/20250728/الصين-تحث-أوكرانيا-على-تصحيح-أخطائها-فورا-بعد-فرض-عقوبات-ضدها-1103101650.html

الصين تحث أوكرانيا على "تصحيح أخطائها فورا" بعد فرض عقوبات ضدها

الصين تحث أوكرانيا على "تصحيح أخطائها فورا" بعد فرض عقوبات ضدها

سبوتنيك عربي

ردت الصين، اليوم الإثنين، على تطبيق أوكرانيا عقوبات من الاتحاد الأوروبي، ضد شركات صينية. 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T08:03+0000

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موسكو - سبوتنيك. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، بأن "بكين تدعو كييف إلى تصحيح أخطائها فورا، وإزالة العواقب السلبية"، وذلك في معرض تعليقه على عقوبات أوكرانيا التي تؤثر على الأفراد والكيانات المسجلة في الصين.وقال قوه في إفادة صحفية: "تدعو الصين أوكرانيا إلى تصحيح أخطائها فورا وإزالة العواقب السلبية".وأضاف مؤكدا أن "الصين ستحمي بحزم الحقوق المشروعة للشركات الصينية".وكانت أوكرانيا طبقت، أمس الأحد، 18 حزمة عقوبات من الاتحاد الأوروبي، وهي قيود مفروضة ضد أفراد وكيانات قانونية مسجلة في روسيا والصين وإيران ودول أخرى.

https://sarabic.ae/20250721/الصين-تحذر-من-تأثير-العقوبات-الأوروبية-على-علاقاتها-مع-بروكسل-1102859665.html

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