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الصين تحذر من تأثير العقوبات الأوروبية على علاقاتها مع بروكسل
الصين تحذر من تأثير العقوبات الأوروبية على علاقاتها مع بروكسل
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة التجارة الصينية، عن احتجاجها الشديد على إدراج شركات صينية ضمن حزمة العقوبات الأوروبية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، مؤكدة أن هذه الخطوة تضر... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T05:28+0000
2025-07-21T05:28+0000
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وقالت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الاثنين، إن "الصين لطالما عارضت العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى أساس قانوني دولي ولا يقرها مجلس الأمن الدولي"، مضيفة أن هذه الإجراءات تمثل خرقا لمبادئ الشفافية وروح التعاون الدولي.وأكد البيان أن "إجراءات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع روح التوافق التي توصل إليها قادة الصين والاتحاد، وتؤثر بشكل سلبي وخطير على العلاقات التجارية والاقتصادية، فضلا عن التعاون المالي بين الجانبين".وجاء هذا التصعيد بعدما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، عن حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو، شملت 4 شركات صينية مسجلة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.ويأتي الموقف الصيني قبيل زيارة مرتقبة من كبار قادة الاتحاد الأوروبي إلى الصين، لعقد قمة تهدف إلى تسوية سلسلة من الخلافات التجارية بين الجانبين.وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان منفصل، يوم الاثنين، أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، سيزوران بكين في 24 تموز/يوليو، حيث يلتقيان بالرئيس شي جينبينغ، ويشاركان مع رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ في القمة الـ25 بين الصين والاتحاد الأوروبي.وتتزامن القمة مع الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بكين وبروكسل، لكنها تنعقد وسط تصاعد التوترات وتبادل الانتقادات بشأن ما يعتبره كل طرف انتهاكًا لمبادئ التجارة العادلة.
https://sarabic.ae/20250706/الصين-تفرض-قيودا-على-واردات-الأجهزة-الطبية-القادمة-من-دول-الاتحاد-الأوروبي-1102403477.html
https://sarabic.ae/20250524/إعلام-أمريكي-واشنطن-تحاول-دفع-الاتحاد-الأوروبي-لفرض-رسوم-جمركية-على-السلع-الصينية-1100916256.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي

الصين تحذر من تأثير العقوبات الأوروبية على علاقاتها مع بروكسل

05:28 GMT 21.07.2025
© AP Photoالصين والاتحاد الأوروبي
الصين والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعربت وزارة التجارة الصينية، عن احتجاجها الشديد على إدراج شركات صينية ضمن حزمة العقوبات الأوروبية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، مؤكدة أن هذه الخطوة تضر بالعلاقات التجارية بين بكين والاتحاد الأوروبي.
وقالت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الاثنين، إن "الصين لطالما عارضت العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى أساس قانوني دولي ولا يقرها مجلس الأمن الدولي"، مضيفة أن هذه الإجراءات تمثل خرقا لمبادئ الشفافية وروح التعاون الدولي.
المنتدى الدولي الثالث حزام واحد، طريق واحد في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
الصين تفرض قيودا على واردات الأجهزة الطبية القادمة من دول الاتحاد الأوروبي
6 يوليو, 10:14 GMT
وأكد البيان أن "إجراءات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع روح التوافق التي توصل إليها قادة الصين والاتحاد، وتؤثر بشكل سلبي وخطير على العلاقات التجارية والاقتصادية، فضلا عن التعاون المالي بين الجانبين".
وجاء هذا التصعيد بعدما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، عن حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو، شملت 4 شركات صينية مسجلة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
ويأتي الموقف الصيني قبيل زيارة مرتقبة من كبار قادة الاتحاد الأوروبي إلى الصين، لعقد قمة تهدف إلى تسوية سلسلة من الخلافات التجارية بين الجانبين.
علم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
إعلام أمريكي: واشنطن تحاول دفع الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على السلع الصينية
24 مايو, 08:23 GMT
وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان منفصل، يوم الاثنين، أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، سيزوران بكين في 24 تموز/يوليو، حيث يلتقيان بالرئيس شي جينبينغ، ويشاركان مع رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ في القمة الـ25 بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وتتزامن القمة مع الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بكين وبروكسل، لكنها تنعقد وسط تصاعد التوترات وتبادل الانتقادات بشأن ما يعتبره كل طرف انتهاكًا لمبادئ التجارة العادلة.
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