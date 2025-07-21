https://sarabic.ae/20250721/الصين-تحذر-من-تأثير-العقوبات-الأوروبية-على-علاقاتها-مع-بروكسل-1102859665.html

الصين تحذر من تأثير العقوبات الأوروبية على علاقاتها مع بروكسل

الصين تحذر من تأثير العقوبات الأوروبية على علاقاتها مع بروكسل

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة التجارة الصينية، عن احتجاجها الشديد على إدراج شركات صينية ضمن حزمة العقوبات الأوروبية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، مؤكدة أن هذه الخطوة تضر... 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T05:28+0000

2025-07-21T05:28+0000

2025-07-21T05:28+0000

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وقالت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الاثنين، إن "الصين لطالما عارضت العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى أساس قانوني دولي ولا يقرها مجلس الأمن الدولي"، مضيفة أن هذه الإجراءات تمثل خرقا لمبادئ الشفافية وروح التعاون الدولي.وأكد البيان أن "إجراءات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع روح التوافق التي توصل إليها قادة الصين والاتحاد، وتؤثر بشكل سلبي وخطير على العلاقات التجارية والاقتصادية، فضلا عن التعاون المالي بين الجانبين".وجاء هذا التصعيد بعدما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، عن حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو، شملت 4 شركات صينية مسجلة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.ويأتي الموقف الصيني قبيل زيارة مرتقبة من كبار قادة الاتحاد الأوروبي إلى الصين، لعقد قمة تهدف إلى تسوية سلسلة من الخلافات التجارية بين الجانبين.وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان منفصل، يوم الاثنين، أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، سيزوران بكين في 24 تموز/يوليو، حيث يلتقيان بالرئيس شي جينبينغ، ويشاركان مع رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ في القمة الـ25 بين الصين والاتحاد الأوروبي.وتتزامن القمة مع الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بكين وبروكسل، لكنها تنعقد وسط تصاعد التوترات وتبادل الانتقادات بشأن ما يعتبره كل طرف انتهاكًا لمبادئ التجارة العادلة.

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