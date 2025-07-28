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https://sarabic.ae/20250728/تقارير-علماء-أمريكيون-خططوا-لتقليل-ضوء-الشمس-عبر-سحب-مائية-من-بخار-البحر-1103097820.html
تقارير: علماء أمريكيون خططوا لتقليل ضوء الشمس عبر سحب مائية من بخار البحر
تقارير: علماء أمريكيون خططوا لتقليل ضوء الشمس عبر سحب مائية من بخار البحر
سبوتنيك عربي
ذكرت مجلة "بوليتيكو" نقلاً عن وثائق داخلية، أن علماء في الولايات المتحدة كانوا يخططون لإجراء تجربة واسعة النطاق تهدف إلى تقليل ضوء الشمس عبر تشكيل سحب من بخار... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T04:07+0000
2025-07-28T04:07+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
السحاب
الشمس
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واشنطن -سبوتنيك. وأشارت المجلة إلى أن مجموعة من الباحثين في كاليفورنيا واجهوا انتقادات واسعة العام الماضي بعد إلغاء تجربة على متن حاملة طائرات خارجة من الخدمة، كان الهدف منها اختبار جهاز لتكوين السحب.ومع ذلك، فقد كانوا يخططون لإجراء تجربة أكبر وأكثر خطورة باستخدام معدات لرش مياه البحر، قد تُستخدم لاحقًا لتقليل أشعة الشمس.ورغم أن العلماء حصلوا في البداية على تمويل حكومي، ووافقوا على استخدام سفن وطائرات حكومية لأغراض التجربة، إلا أن فشل الاختبار الأولي دفعهم للاعتراف بعدم قدرتهم على الحصول على دعم كبير من الحكومات المحلية.وأضاف التقرير أن الباحثين ناقشوا مع الرعاة والمستشارين فكرة إجراء تجربة تشكيل السحب على مساحة تُقدّر بـ10 آلاف كيلومتر مربع، قبالة سواحل أمريكا الشمالية الغربية أو تشيلي أو السواحل الجنوبية الوسطى لأفريقيا.
https://sarabic.ae/20250723/ترامب-الولايات-المتحدة-بصدد-إتمام-صفقة-تجارية-مع-الصين-1102970698.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, السحاب, الشمس
الولايات المتحدة الأمريكية, السحاب, الشمس

تقارير: علماء أمريكيون خططوا لتقليل ضوء الشمس عبر سحب مائية من بخار البحر

04:07 GMT 28.07.2025
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورمنظر يطل على ناطحة سحاب
منظر يطل على ناطحة سحاب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Sputnik . Alexei Danichev
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ذكرت مجلة "بوليتيكو" نقلاً عن وثائق داخلية، أن علماء في الولايات المتحدة كانوا يخططون لإجراء تجربة واسعة النطاق تهدف إلى تقليل ضوء الشمس عبر تشكيل سحب من بخار ماء البحر، لكن التجارب الأولية توقفت بسبب معارضة السلطات المحلية.
واشنطن -سبوتنيك. وأشارت المجلة إلى أن مجموعة من الباحثين في كاليفورنيا واجهوا انتقادات واسعة العام الماضي بعد إلغاء تجربة على متن حاملة طائرات خارجة من الخدمة، كان الهدف منها اختبار جهاز لتكوين السحب.
ومع ذلك، فقد كانوا يخططون لإجراء تجربة أكبر وأكثر خطورة باستخدام معدات لرش مياه البحر، قد تُستخدم لاحقًا لتقليل أشعة الشمس.
ورغم أن العلماء حصلوا في البداية على تمويل حكومي، ووافقوا على استخدام سفن وطائرات حكومية لأغراض التجربة، إلا أن فشل الاختبار الأولي دفعهم للاعتراف بعدم قدرتهم على الحصول على دعم كبير من الحكومات المحلية.
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وأضاف التقرير أن الباحثين ناقشوا مع الرعاة والمستشارين فكرة إجراء تجربة تشكيل السحب على مساحة تُقدّر بـ10 آلاف كيلومتر مربع، قبالة سواحل أمريكا الشمالية الغربية أو تشيلي أو السواحل الجنوبية الوسطى لأفريقيا.
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