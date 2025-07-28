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راكب غير راض عن سياسات ترامب يهدد بتفجير طائرة... فيديو
راكب غير راض عن سياسات ترامب يهدد بتفجير طائرة... فيديو
سبوتنيك عربي
اضطرت طائرة تابعة لشركة "إيزي جيت" للهبوط في مدينة غلاسكو الاسكتلندية بسبب راكب يبلغ من العمر 41 عاما هدد بتفجير قنبلة من أجل إرسال "رسالة" إلى الرئيس الأمريكي... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T06:24+0000
2025-07-28T06:24+0000
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وقالت التقارير: "كان الراكب مستاءً من سياسات الرئيس الأمريكي، وكان ينوي توجيه "رسالة" إليه.وبحسب الصحيفة، حاول الراكب بهذا الشكل الإعراب عن عدم رضاه عن سياسات الرئيس الأمريكي، ورغب بهذه الطريقة إرسال نوع من "الرسالة" إليه.ونقل عنه قوله: "أردت أن أرسل رسالة إلى ترامب... إنه في اسكتلندا".وبحسب شهود، أعلن الرجل بصوت عال عن نواياه وهدد بوجود قنبلة بحوزته، في محاولة لترهيب ركاب الطائرة وطاقمها.وأثارت التصرفات العدوانية من جانب الراكب المذكور تجاه المضيفات استياء الركاب الآخرين الذين تغلبوا على حالة الذعر، وقام 3 منهم بالسيطرة على الراكب المشاغب وانتظروا الشرطة لتسليمه للقضاء.ووفقا له لم تكن هناك إصابات على متن الطائرة خلال الحادث. بدأت الشرطة تحقيقا.يوم الجمعة الماضي، وصل ترامب في زيارة خاصة لمدة خمسة أيام إلى اسكتلندا. هذه هي زيارته الأولى للمملكة المتحدة منذ تنصيبه.
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العالم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو
العالم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو

راكب غير راض عن سياسات ترامب يهدد بتفجير طائرة... فيديو

06:24 GMT 28.07.2025
© AP Photo / Mark Humphreyالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Mark Humphrey
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اضطرت طائرة تابعة لشركة "إيزي جيت" للهبوط في مدينة غلاسكو الاسكتلندية بسبب راكب يبلغ من العمر 41 عاما هدد بتفجير قنبلة من أجل إرسال "رسالة" إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية البريطانية.
وقالت التقارير: "كان الراكب مستاءً من سياسات الرئيس الأمريكي، وكان ينوي توجيه "رسالة" إليه.

ونقل عنه قوله "أردت أن أرسل رسالة إلى ترامب... إنه في اسكتلندا".

وبحسب الصحيفة، حاول الراكب بهذا الشكل الإعراب عن عدم رضاه عن سياسات الرئيس الأمريكي، ورغب بهذه الطريقة إرسال نوع من "الرسالة" إليه.
ونقل عنه قوله: "أردت أن أرسل رسالة إلى ترامب... إنه في اسكتلندا".
وبحسب شهود، أعلن الرجل بصوت عال عن نواياه وهدد بوجود قنبلة بحوزته، في محاولة لترهيب ركاب الطائرة وطاقمها.
وأثارت التصرفات العدوانية من جانب الراكب المذكور تجاه المضيفات استياء الركاب الآخرين الذين تغلبوا على حالة الذعر، وقام 3 منهم بالسيطرة على الراكب المشاغب وانتظروا الشرطة لتسليمه للقضاء.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية قال متحدث باسم شركة الطيران: "استقبلت الشرطة الرحلة EZY609 المتجهة من لوتون إلى غلاسكو لدى وصولها إلى غلاسكو هذا الصباح. وصعد رجال الشرطة إلى الطائرة وأخرجوا الراكب بسبب سلوكه على متن الطائرة".

ووفقا له لم تكن هناك إصابات على متن الطائرة خلال الحادث. بدأت الشرطة تحقيقا.
يوم الجمعة الماضي، وصل ترامب في زيارة خاصة لمدة خمسة أيام إلى اسكتلندا. هذه هي زيارته الأولى للمملكة المتحدة منذ تنصيبه.
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