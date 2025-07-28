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https://sarabic.ae/20250728/ساحل-العاج-مقتل-ما-لا-يقل-عن-16-شخصا-وإصابة-51-آخرين-في-حادث-تصادم-حافلة-ركاب-مع-شاحنة--1103096836.html
ساحل العاج.. مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة 51 آخرين في حادث تصادم حافلة ركاب مع شاحنة
ساحل العاج.. مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة 51 آخرين في حادث تصادم حافلة ركاب مع شاحنة
سبوتنيك عربي
لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 51 آخرون بجروح في تصادم حافلتين في ساحل العاج، حسبما أعلنت وزارة النقل فجر اليوم الاثنين. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T00:55+0000
2025-07-28T00:55+0000
ساحل العاج
أخبار ساحل العاج
تصادم
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موسكو –سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة في صفحتها على فيسبوك (المحظور في روسيا باعتباره متطرف)، أن "الحادث وقع بين حافلة نقل عام.. وشاحنة قلابة تحمل رافعة على متنها قرابة الساعة السادسة من صباح الأحد".وأضاف البيان، وفقا للتقديرات الأولية، قتل 16 شخصا وأصيب 51 آخرون.يذكر أن حوادث الطرق المميتة تشكل تحديا كبيرا في ساحل العاج كما هو الحال في العديد من الدول الأفريقية، بسبب سوء حالة الطرق والمركبات، بالإضافة إلى مخالفات السائقين.
https://sarabic.ae/20250717/أفريقيا-الوسطى-تفتح-أبوابها-أمام-الشركات-الروسية-مالي-تضع-الشروط-أمام-أي-تعاون-عسكري-مع-واشنطن-1102764184.html
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ساحل العاج, أخبار ساحل العاج, تصادم
ساحل العاج, أخبار ساحل العاج, تصادم

ساحل العاج.. مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة 51 آخرين في حادث تصادم حافلة ركاب مع شاحنة

00:55 GMT 28.07.2025
© flickr.com / jbdodaneساحل العاج
ساحل العاج - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© flickr.com / jbdodane
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لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 51 آخرون بجروح في تصادم حافلتين في ساحل العاج، حسبما أعلنت وزارة النقل فجر اليوم الاثنين.
موسكو –سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة في صفحتها على فيسبوك (المحظور في روسيا باعتباره متطرف)، أن "الحادث وقع بين حافلة نقل عام.. وشاحنة قلابة تحمل رافعة على متنها قرابة الساعة السادسة من صباح الأحد".
وأضاف البيان، وفقا للتقديرات الأولية، قتل 16 شخصا وأصيب 51 آخرون.
إفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال التعدين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
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أفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية.. مالي تضع الشروط أمام أي تعاون عسكري مع واشنطن
17 يوليو, 12:55 GMT
يذكر أن حوادث الطرق المميتة تشكل تحديا كبيرا في ساحل العاج كما هو الحال في العديد من الدول الأفريقية، بسبب سوء حالة الطرق والمركبات، بالإضافة إلى مخالفات السائقين.
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