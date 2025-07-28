https://sarabic.ae/20250728/ساحل-العاج-مقتل-ما-لا-يقل-عن-16-شخصا-وإصابة-51-آخرين-في-حادث-تصادم-حافلة-ركاب-مع-شاحنة--1103096836.html
ساحل العاج.. مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة 51 آخرين في حادث تصادم حافلة ركاب مع شاحنة
ساحل العاج.. مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة 51 آخرين في حادث تصادم حافلة ركاب مع شاحنة
سبوتنيك عربي
لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 51 آخرون بجروح في تصادم حافلتين في ساحل العاج، حسبما أعلنت وزارة النقل فجر اليوم الاثنين. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T00:55+0000
2025-07-28T00:55+0000
2025-07-28T00:55+0000
ساحل العاج
أخبار ساحل العاج
تصادم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/17/1046936017_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_143b57219c1d271224f381e4204cc046.jpg
موسكو –سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة في صفحتها على فيسبوك (المحظور في روسيا باعتباره متطرف)، أن "الحادث وقع بين حافلة نقل عام.. وشاحنة قلابة تحمل رافعة على متنها قرابة الساعة السادسة من صباح الأحد".وأضاف البيان، وفقا للتقديرات الأولية، قتل 16 شخصا وأصيب 51 آخرون.يذكر أن حوادث الطرق المميتة تشكل تحديا كبيرا في ساحل العاج كما هو الحال في العديد من الدول الأفريقية، بسبب سوء حالة الطرق والمركبات، بالإضافة إلى مخالفات السائقين.
https://sarabic.ae/20250717/أفريقيا-الوسطى-تفتح-أبوابها-أمام-الشركات-الروسية-مالي-تضع-الشروط-أمام-أي-تعاون-عسكري-مع-واشنطن-1102764184.html
ساحل العاج
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/17/1046936017_120:0:1928:1356_1920x0_80_0_0_5b3c35eb3f595dcbe38dc8a401258de3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ساحل العاج, أخبار ساحل العاج, تصادم
ساحل العاج, أخبار ساحل العاج, تصادم
ساحل العاج.. مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة 51 آخرين في حادث تصادم حافلة ركاب مع شاحنة
لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 51 آخرون بجروح في تصادم حافلتين في ساحل العاج، حسبما أعلنت وزارة النقل فجر اليوم الاثنين.
موسكو –سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة في صفحتها على فيسبوك (المحظور في روسيا باعتباره متطرف)، أن "الحادث وقع بين حافلة نقل عام.. وشاحنة قلابة تحمل رافعة على متنها قرابة الساعة السادسة من صباح الأحد".
وأضاف البيان، وفقا للتقديرات الأولية، قتل 16 شخصا وأصيب 51 آخرون
.
يذكر أن حوادث الطرق المميتة تشكل تحديا كبيرا في ساحل العاج كما هو الحال في العديد من الدول الأفريقية، بسبب سوء حالة الطرق والمركبات، بالإضافة إلى مخالفات السائقين.