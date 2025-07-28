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سيمونيان: أوكرانيا والغرب يحاولان إثارة الشغب في روسيا
سيمونيان: أوكرانيا والغرب يحاولان إثارة الشغب في روسيا
سبوتنيك عربي
أكدت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا اليوم"، الشركة الأم (الوكالة) لسبوتنيك"، أن أوكرانيا والدول الغربية تحاول زعزعة استقرار روسيا من... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T05:07+0000
2025-07-28T05:07+0000
روسيا
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وقالت سيمونيان في برنامج على قناة "روسيا 1": "الآن تحاول أوكرانيا وجميع الأطراف إثارة الشغب هنا، يحاولون جعل الأشخاص المحايدين بشأن ما يحدث لا يكترثون لأطفال دونباس، لجعل هؤلاء الأشخاص مسيسين في الاتجاه الآخر".وأضافت: "لماذا يهاجمون مطاراتنا في خضم موسم العطلات؟ لا أعرف حتى كم عدد الطائرات المسيرة التي أرسلوها لمهاجمتنا، ولكن العدد هائل، إلى سوتشي وسيريوس هذا الأسبوع؟ ما نوع هذه المنشآت العسكرية في سيريوس؟ إنها مدرسة كبيرة... أطفالي، الذين كانوا هناك في تلك اللحظة، وكنتُ في موسكو، قضو الليلة في الممر".دعت سيمونيان لاستعادة المبنى التاريخي لقصر التاجر إيغومنوف الذي يقع فيه مقر السفارة الفرنسية بموسكو وتحويله إلى متحف.ومنذ عام 1979 يقع في المبنى مقر السفير الفرنسي لدى الاتحاد السوفييتي، وروسيا لاحقا.خبير عسكري: إرسال أمريكا أسلحة لأوكرانيا هو "مشاركة في الاعتداء" على روسياروسيا تسلم السفير الأذربيجاني مذكرة شفوية تطالب بالإفراج عن الصحفيين الروس في باكو
https://sarabic.ae/20250727/مساعد-الرئيس-الروسي-موسكو-لم-تسيس-قط-قضية-إعادة-الأطفال-إلى-ذويهم-في-أوكرانيا-1103075135.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

سيمونيان: أوكرانيا والغرب يحاولان إثارة الشغب في روسيا

05:07 GMT 28.07.2025
© Press ٍService of the President of the Republic of Belarus / الانتقال إلى بنك الصوررئيس بيلاروسيا يجيب على الأسئلة "الأكثر جرأة" في مقابلة مع رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا"
رئيس بيلاروسيا يجيب على الأسئلة الأكثر جرأة في مقابلة مع رئيسة تحرير روسيا سيغودنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Press ٍService of the President of the Republic of Belarus
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أكدت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا اليوم"، الشركة الأم (الوكالة) لسبوتنيك"، أن أوكرانيا والدول الغربية تحاول زعزعة استقرار روسيا من الداخل بهدف إثارة تمرد على أمل أن يقف الروس المحايدين إلى جانبهم أيديولوجياً.
وقالت سيمونيان في برنامج على قناة "روسيا 1": "الآن تحاول أوكرانيا وجميع الأطراف إثارة الشغب هنا، يحاولون جعل الأشخاص المحايدين بشأن ما يحدث لا يكترثون لأطفال دونباس، لجعل هؤلاء الأشخاص مسيسين في الاتجاه الآخر".

وتذكرت هجمات الطائرات من دون طيار على سوتشي وسيريوس، قائلة إن أطفالها كانوا هناك أثناء الغارة.

وأضافت: "لماذا يهاجمون مطاراتنا في خضم موسم العطلات؟ لا أعرف حتى كم عدد الطائرات المسيرة التي أرسلوها لمهاجمتنا، ولكن العدد هائل، إلى سوتشي وسيريوس هذا الأسبوع؟ ما نوع هذه المنشآت العسكرية في سيريوس؟ إنها مدرسة كبيرة... أطفالي، الذين كانوا هناك في تلك اللحظة، وكنتُ في موسكو، قضو الليلة في الممر".
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أمس, 06:03 GMT
دعت سيمونيان لاستعادة المبنى التاريخي لقصر التاجر إيغومنوف الذي يقع فيه مقر السفارة الفرنسية بموسكو وتحويله إلى متحف.

وقالت: "إنهم يطردوننا من كل مكان ويستحوذون على ممتلكاتنا، وأجمل مبنى في موسكو تابع للسفارة الفرنسية منذ العهد السوفييتي لسبب ما"، مشيرة إلى أن هذا المبنى "جزء كبير من تاريخنا"

ومنذ عام 1979 يقع في المبنى مقر السفير الفرنسي لدى الاتحاد السوفييتي، وروسيا لاحقا.
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