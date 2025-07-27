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مساعد الرئيس الروسي: موسكو لم تسيس قط قضية إعادة الأطفال إلى ذويهم في أوكرانيا
مساعد الرئيس الروسي: موسكو لم تسيس قط قضية إعادة الأطفال إلى ذويهم في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد الرئيس الروسي، ورئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن روسيا لم تسيّس قط قضية إعادة الأطفال إلى ذويهم في أوكرانيا. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T06:03+0000
2025-07-27T06:03+0000
روسيا
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وقال ميدينسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "ليس كل الأوكرانيين يأخذون قضية إعادة الأطفال إلى ذويهم على محمل الجد، حيث يستغلها بعضهم لتحقيق مكاسب سياسية، على الرغم من أن هناك مواطنين يعتبرون هذا الأمر ذا أهمية حيوية، وخاصة ذوي الأطفال".وأضاف: "لهذا بالتحديد لا نسيس أبدا هذه القضية".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 23 يوليو/ تموز 2025، ووفقا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية، المبرمة في 2 يونيو(حزيران) 2025 في إسطنبول، أعيدت مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. وفي المقابل، نُقلت مجموعة من أسرى الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية".وانتهت الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في 23 يوليو، في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب
https://sarabic.ae/20250725/أردوغان-يعلن-اعتزامه-تنظيم-لقاء-بين-بوتين-وترامب-في-إسطنبول---1103025671.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

مساعد الرئيس الروسي: موسكو لم تسيس قط قضية إعادة الأطفال إلى ذويهم في أوكرانيا

06:03 GMT 27.07.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن مساعد الرئيس الروسي، ورئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن روسيا لم تسيّس قط قضية إعادة الأطفال إلى ذويهم في أوكرانيا.
وقال ميدينسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "ليس كل الأوكرانيين يأخذون قضية إعادة الأطفال إلى ذويهم على محمل الجد، حيث يستغلها بعضهم لتحقيق مكاسب سياسية، على الرغم من أن هناك مواطنين يعتبرون هذا الأمر ذا أهمية حيوية، وخاصة ذوي الأطفال".
وأضاف: "لهذا بالتحديد لا نسيس أبدا هذه القضية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن روسيا وأوكرانيا، أجرتا مرحلة أخرى من تبادل الأسرى، بموجب اتفاقيات إسطنبول.
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 23 يوليو/ تموز 2025، ووفقا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية، المبرمة في 2 يونيو(حزيران) 2025 في إسطنبول، أعيدت مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. وفي المقابل، نُقلت مجموعة من أسرى الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضح البيان أن العسكريين الروس موجودون حاليا في بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم.

وانتهت الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في 23 يوليو، في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".
ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب
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