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أردوغان يعلن اعتزامه تنظيم لقاء بين بوتين وترامب في إسطنبول

أردوغان يعلن اعتزامه تنظيم لقاء بين بوتين وترامب في إسطنبول

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأنه يعتزم مناقشة إمكانية عقد لقاء في إسطنبول مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين. 25.07.2025, سبوتنيك عربي

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وقال أردوغان للصحفيين بعد صلاة الجمعة: "سأتحدث على الأرجح مع الرئيس الروسي بوتين مجددًا هذا الأسبوع، وكذلك مع الرئيس ترامب، بشأن إمكانية تنظيم لقاء في إسطنبول".وأوضحت الرئاسة التركية، في وقت سابق، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيطلع على نتائج محادثات الجولة الثالثة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، للصحفيين ردًا على سؤال حول إمكانية إجراء اتصال بين موسكو وواشنطن: "إذا لزم الأمر، يمكن تنظيم هذا الاتصال بسرعة كبيرة، لأن نظام الحوار قد أنشئ بالفعل الآن. وأكرر، إذا دعت الحاجة، فسيتم التواصل".وانعقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، الأربعاء الفائت، في قصر سيراغان في إسطنبول، واستمرت نحو ساعة. وقبل ذلك، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني تحدثا على انفراد.وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.الكرملين: اللقاء بين روسيا وأوكرانيا على أعلى مستوى كفيل بوضع حد للتسويةنائب أوكراني: نظام كييف يؤجل المفاوضات من أجل إطالة أمد وجوده

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