نائب أوكراني: نظام كييف يؤجل المفاوضات من أجل إطالة أمد وجوده

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250724/نائب-أوكراني-نظام-كييف-يؤجل-المفاوضات-من-أجل-إطالة-أمد-وجوده-1102972741.html
نائب أوكراني: نظام كييف يؤجل المفاوضات من أجل إطالة أمد وجوده
نائب أوكراني: نظام كييف يؤجل المفاوضات من أجل إطالة أمد وجوده
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان الأوكراني أرتيم دميتروك، أن سلوك النظام الأوكراني في عملية التفاوض مع روسيا كان نتيجة لرغبته في إطالة أمد وجوده. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T05:18+0000
2025-07-24T05:18+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/17/1102959837_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_0fb2efb3f889bdea0f185bf2976fc390.jpg
وقال دميتروك في مدونتيه على "يوتيوب": "يسعى الجانب الأوكراني جاهدًا لتأخير جميع العمليات المتعلقة بالمفاوضات. ويعود ذلك إلى سعيهم لإطالة أمد وجودهم، إذ ينبغي لأي عملية تفاوض أن تؤدي إلى إرساء تحقيق السلطة القانونية في أوكرانيا، أي في إطار حكومة مؤقتة، ثم إجراء انتخابات لاحقة".وأشار النائب أيضًا إلى أن نظام كييف يمر بأزمة عميقة، كما يتضح من التعديلات الوزارية المحمومة في مجلس الوزراء. وحسب النائب، لا يوجد ممثل واحد عن كييف قادر على إدارة شؤون الدولة.وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء، أعلن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي عن اتفاقيات جديدة بشأن تبادل أسرى الحرب وجثث القتلى، ومقترحات لهدنة قصيرة لمدة 24 أو 48 ساعة لدواع إنسانية.وأعرب ميدينسكي أيضًا عن أمله في استمرار الاتصالات مع الجانب الأوكراني، ليس فقط على مستوى الوفود. وخلال المفاوضات، اقترحت موسكو على كييف تشكيل ثلاث مجموعات عمل لحل النزاع، ووعد الجانب الأوكراني بدراسة هذه المبادرة.الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييفتصويت.. برأيك ما السبب الحقيقي الذي قد يحول دون نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول؟
https://sarabic.ae/20250723/بدء-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إطار-صيغة-موسعة-بإسطنبول--عاجل-1102957893.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/17/1102959837_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_8da1773183d21c1e44c6397e8e6d5592.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

نائب أوكراني: نظام كييف يؤجل المفاوضات من أجل إطالة أمد وجوده

05:18 GMT 24.07.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد النائب في البرلمان الأوكراني أرتيم دميتروك، أن سلوك النظام الأوكراني في عملية التفاوض مع روسيا كان نتيجة لرغبته في إطالة أمد وجوده.
وقال دميتروك في مدونتيه على "يوتيوب": "يسعى الجانب الأوكراني جاهدًا لتأخير جميع العمليات المتعلقة بالمفاوضات. ويعود ذلك إلى سعيهم لإطالة أمد وجودهم، إذ ينبغي لأي عملية تفاوض أن تؤدي إلى إرساء تحقيق السلطة القانونية في أوكرانيا، أي في إطار حكومة مؤقتة، ثم إجراء انتخابات لاحقة".
وأشار النائب أيضًا إلى أن نظام كييف يمر بأزمة عميقة، كما يتضح من التعديلات الوزارية المحمومة في مجلس الوزراء. وحسب النائب، لا يوجد ممثل واحد عن كييف قادر على إدارة شؤون الدولة.
وتابع: "نهاية النظام حتمية. عاجلاً أم آجلاً. الحكم في البلاد ينهار في كل الاتجاهات … كل من يعمل مع الإرهابي زيلينسكي اليوم لا يمتلك المهارات المهنية ولا الأخلاقية اللازمة لخدمة الدولة. لهذا السبب ستنهار هذه القصة برمتها قريباً، فقد بلغت بالفعل أقصى حدودها".
الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية
أمس, 17:41 GMT
وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء، أعلن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي عن اتفاقيات جديدة بشأن تبادل أسرى الحرب وجثث القتلى، ومقترحات لهدنة قصيرة لمدة 24 أو 48 ساعة لدواع إنسانية.
وأعرب ميدينسكي أيضًا عن أمله في استمرار الاتصالات مع الجانب الأوكراني، ليس فقط على مستوى الوفود. وخلال المفاوضات، اقترحت موسكو على كييف تشكيل ثلاث مجموعات عمل لحل النزاع، ووعد الجانب الأوكراني بدراسة هذه المبادرة.
الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييف
تصويت.. برأيك ما السبب الحقيقي الذي قد يحول دون نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала