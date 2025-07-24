https://sarabic.ae/20250724/نائب-أوكراني-نظام-كييف-يؤجل-المفاوضات-من-أجل-إطالة-أمد-وجوده-1102972741.html
نائب أوكراني: نظام كييف يؤجل المفاوضات من أجل إطالة أمد وجوده
نائب أوكراني: نظام كييف يؤجل المفاوضات من أجل إطالة أمد وجوده
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان الأوكراني أرتيم دميتروك، أن سلوك النظام الأوكراني في عملية التفاوض مع روسيا كان نتيجة لرغبته في إطالة أمد وجوده. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T05:18+0000
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وقال دميتروك في مدونتيه على "يوتيوب": "يسعى الجانب الأوكراني جاهدًا لتأخير جميع العمليات المتعلقة بالمفاوضات. ويعود ذلك إلى سعيهم لإطالة أمد وجودهم، إذ ينبغي لأي عملية تفاوض أن تؤدي إلى إرساء تحقيق السلطة القانونية في أوكرانيا، أي في إطار حكومة مؤقتة، ثم إجراء انتخابات لاحقة".وأشار النائب أيضًا إلى أن نظام كييف يمر بأزمة عميقة، كما يتضح من التعديلات الوزارية المحمومة في مجلس الوزراء. وحسب النائب، لا يوجد ممثل واحد عن كييف قادر على إدارة شؤون الدولة.وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء، أعلن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي عن اتفاقيات جديدة بشأن تبادل أسرى الحرب وجثث القتلى، ومقترحات لهدنة قصيرة لمدة 24 أو 48 ساعة لدواع إنسانية.وأعرب ميدينسكي أيضًا عن أمله في استمرار الاتصالات مع الجانب الأوكراني، ليس فقط على مستوى الوفود. وخلال المفاوضات، اقترحت موسكو على كييف تشكيل ثلاث مجموعات عمل لحل النزاع، ووعد الجانب الأوكراني بدراسة هذه المبادرة.الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييفتصويت.. برأيك ما السبب الحقيقي الذي قد يحول دون نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول؟
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
نائب أوكراني: نظام كييف يؤجل المفاوضات من أجل إطالة أمد وجوده
أكد النائب في البرلمان الأوكراني أرتيم دميتروك، أن سلوك النظام الأوكراني في عملية التفاوض مع روسيا كان نتيجة لرغبته في إطالة أمد وجوده.
وقال دميتروك في مدونتيه على "يوتيوب": "يسعى الجانب الأوكراني جاهدًا لتأخير جميع العمليات المتعلقة بالمفاوضات. ويعود ذلك إلى سعيهم لإطالة أمد وجودهم، إذ ينبغي لأي عملية تفاوض أن تؤدي إلى إرساء تحقيق السلطة القانونية في أوكرانيا، أي في إطار حكومة مؤقتة، ثم إجراء انتخابات لاحقة".
وأشار النائب أيضًا إلى أن نظام كييف يمر بأزمة عميقة، كما يتضح من التعديلات الوزارية المحمومة في مجلس الوزراء. وحسب النائب، لا يوجد ممثل واحد عن كييف قادر على إدارة شؤون الدولة.
وتابع: "نهاية النظام حتمية. عاجلاً أم آجلاً. الحكم في البلاد ينهار في كل الاتجاهات … كل من يعمل مع الإرهابي زيلينسكي اليوم لا يمتلك المهارات المهنية ولا الأخلاقية اللازمة لخدمة الدولة. لهذا السبب ستنهار هذه القصة برمتها قريباً، فقد بلغت بالفعل أقصى حدودها".
وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء، أعلن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي عن اتفاقيات جديدة بشأن تبادل أسرى الحرب وجثث القتلى، ومقترحات لهدنة قصيرة لمدة 24 أو 48 ساعة لدواع إنسانية.
وأعرب ميدينسكي أيضًا عن أمله في استمرار الاتصالات مع الجانب الأوكراني، ليس فقط على مستوى الوفود. وخلال المفاوضات، اقترحت موسكو على كييف تشكيل ثلاث مجموعات عمل لحل النزاع، ووعد الجانب الأوكراني بدراسة هذه المبادرة.