https://sarabic.ae/20250728/طهران-تواجه-أزمة-مياه-حادة-تهدد-بإغلاق-المدارس-والجامعات-1103121440.html
طهران تواجه أزمة مياه حادة تهدد بإغلاق المدارس والجامعات
طهران تواجه أزمة مياه حادة تهدد بإغلاق المدارس والجامعات
سبوتنيك عربي
تشهد العاصمة الإيرانية طهران أزمة مياه غير مسبوقة، دفعت الحكومة إلى دراسة خيارات صارمة تشمل إغلاق المدارس والجامعات والهيئات الحكومية لمدة أسبوع. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T13:16+0000
2025-07-28T13:16+0000
2025-07-28T13:16+0000
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وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، اليوم الاثنين، أن الوضع المائي في طهران "سيء للغاية"، محذرة من أن الأزمة قد تتفاقم إلى كارثة وطنية إذا لم يتم التعامل معها بحزم، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد حذر من تفاقم أزمة المياه في العاصمة طهران، مشيرا إلى أنها قد تضطر نحو 15 مليون نسمة إلى مغادرة العاصمة، في تحذير يعد من أخطر التصريحات الرسمية بشأن التدهور البيئي في البلاد. وفي تصريحات نقلتها صحيفة "عصر إيران"، الخميس الماضي، أكد بزشكيان أن "الوضع خطير، ولم يعد لدى طهران فعليا أي مياه"، لافتا إلى أن "نقل العاصمة بات خيارا مطروحا كحل طارئ".وتواجه إيران أزمة مياه متصاعدة تضرب أكثر من 20 محافظة من أصل 31، وسط تحذيرات من نضوب مصادر مائية أساسية. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، أن أحد أكبر خزانات المياه في البلاد، مهدد بالجفاف الكامل خلال الأسابيع الأربعة المقبلة. وتُظهر البيانات الرسمية أن مستويات المياه انخفضت إلى أقل من 10% في 7 خزانات رئيسية، فيما أصبحت 80% من الخزانات شبه فارغة، ما يثير مخاوف من كارثة بيئية وإنسانية وشيكة. ويؤكد خبراء المناخ أن احتمال عودة الإمدادات المائية إلى معدلاتها الطبيعية خلال الشهرين المقبلين ضعيف، بسبب قلة الأمطار في هذا الوقت من العام، متوقعين أن يبدأ التحسن، إن حصل، مع دخول فصل الخريف.
https://sarabic.ae/20250724/لا-مياه-في-طهران-الرئيس-الإيراني-يقترح-نقل-العاصمة-إلى-مكان-جديد-1102998793.html
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أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط, إيران
أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط, إيران
طهران تواجه أزمة مياه حادة تهدد بإغلاق المدارس والجامعات
تشهد العاصمة الإيرانية طهران أزمة مياه غير مسبوقة، دفعت الحكومة إلى دراسة خيارات صارمة تشمل إغلاق المدارس والجامعات والهيئات الحكومية لمدة أسبوع.
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، اليوم الاثنين، أن الوضع المائي
في طهران "سيء للغاية"، محذرة من أن الأزمة قد تتفاقم إلى كارثة وطنية إذا لم يتم التعامل معها بحزم، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وقالت مهاجراني إن الحكومة تدرس حلولا غير تقليدية، بما في ذلك تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام، من السبت إلى الثلاثاء، وإعادة تفعيل نظام العمل من المنزل، على غرار ما جرى خلال جائحة كورونا، لتقليل استهلاك المياه والكهرباء.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد حذر من تفاقم أزمة المياه في العاصمة طهران
، مشيرا إلى أنها قد تضطر نحو 15 مليون نسمة إلى مغادرة العاصمة، في تحذير يعد من أخطر التصريحات الرسمية بشأن التدهور البيئي في البلاد.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "عصر إيران"، الخميس الماضي، أكد بزشكيان أن "الوضع خطير، ولم يعد لدى طهران فعليا أي مياه"، لافتا إلى أن "نقل العاصمة بات خيارا مطروحا كحل طارئ".
وتواجه إيران أزمة مياه متصاعدة تضرب أكثر من 20 محافظة من أصل 31، وسط تحذيرات من نضوب مصادر مائية أساسية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، أن أحد أكبر خزانات المياه في البلاد، مهدد بالجفاف الكامل خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.
وتُظهر البيانات الرسمية أن مستويات المياه
انخفضت إلى أقل من 10% في 7 خزانات رئيسية، فيما أصبحت 80% من الخزانات شبه فارغة، ما يثير مخاوف من كارثة بيئية وإنسانية وشيكة.
ويؤكد خبراء المناخ أن احتمال عودة الإمدادات المائية إلى معدلاتها الطبيعية خلال الشهرين المقبلين ضعيف، بسبب قلة الأمطار في هذا الوقت من العام، متوقعين أن يبدأ التحسن، إن حصل، مع دخول فصل الخريف.