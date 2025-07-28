https://sarabic.ae/20250728/عراقجي-إذا-تكرر-العدوان-الأمريكي-والإسرائيلي-على-طهران-فسنرد-بطريقة-يستحيل-التستر-عليها-1103136926.html

عراقجي: إذا تكرر العدوان الأمريكي والإسرائيلي على طهران فسنرد بطريقة يستحيل التستر عليها

عراقجي: إذا تكرر العدوان الأمريكي والإسرائيلي على طهران فسنرد بطريقة يستحيل التستر عليها

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، بأنه في حال تكرار العدوان الأمريكي والإسرائيلي على طهران فسيكون الرد الإيراني له عواقب وخيمة. 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T18:19+0000

2025-07-28T18:19+0000

2025-07-28T18:19+0000

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يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد وجه تهديدا جديدا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي. وأضاف متوجها للعسكريين في القاعدة الجوية: "جئتُ اليوم لأشكركم على العمل الرائع الذي أنجزتموه في عملية "عام كلافي"، عندما فتحتم سماء طهران، وضربتم رأس الأخطبوط الإيراني مرارًا وتكرارًا، وصدّتم تهديدات الإبادة من دولة إسرائيل". وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده. وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة. وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير". وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

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