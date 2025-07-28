https://sarabic.ae/20250728/عراقجي-إذا-تكرر-العدوان-الأمريكي-والإسرائيلي-على-طهران-فسنرد-بطريقة-يستحيل-التستر-عليها-1103136926.html
عراقجي: إذا تكرر العدوان الأمريكي والإسرائيلي على طهران فسنرد بطريقة يستحيل التستر عليها
عراقجي: إذا تكرر العدوان الأمريكي والإسرائيلي على طهران فسنرد بطريقة يستحيل التستر عليها
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، بأنه في حال تكرار العدوان الأمريكي والإسرائيلي على طهران فسيكون الرد الإيراني له عواقب وخيمة. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T18:19+0000
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يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد وجه تهديدا جديدا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي. وأضاف متوجها للعسكريين في القاعدة الجوية: "جئتُ اليوم لأشكركم على العمل الرائع الذي أنجزتموه في عملية "عام كلافي"، عندما فتحتم سماء طهران، وضربتم رأس الأخطبوط الإيراني مرارًا وتكرارًا، وصدّتم تهديدات الإبادة من دولة إسرائيل". وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده. وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة. وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير". وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
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https://sarabic.ae/20250728/ترامب-واشنطن-مستعدة-لضرب-البنية-التحتية-النووية-الإيرانية-مجددا-1103123129.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
عراقجي: إذا تكرر العدوان الأمريكي والإسرائيلي على طهران فسنرد بطريقة يستحيل التستر عليها
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، بأنه في حال تكرار العدوان الأمريكي والإسرائيلي على طهران فسيكون الرد الإيراني له عواقب وخيمة.
وأردف عراقجي، في منشور عبر "إكس"، إن "إيران تدرك تماما ما حدث خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي الأخير، سواء لنا أو لأعدائنا، بما في ذلك حجم الضربات التي لا تزال طي الكتمان. إذا تكرر العدوان، فلن نتردد في الردّ بحزم أكبر، وبطريقة يستحيل التستر عليها".
يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد وجه تهديدا جديدا إلى المرشد الإيراني
علي خامنئي.
وخلال زيارته قاعدة رامون الجوية برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، قال كاتس: "أريد أن أنقل رسالة واضحة إلى الديكتاتور خامنئي: إذا واصلتم تهديد إسرائيل، فإن ذراعنا الطولى ستمتد إلى طهران مرة أخرى، بقوة أكبر - هذه المرة، إليكم شخصيًا. لا تهددوا، لئلا تتضرروا".
وأضاف متوجها للعسكريين في القاعدة الجوية: "جئتُ اليوم لأشكركم على العمل الرائع الذي أنجزتموه في عملية "عام كلافي"، عندما فتحتم سماء طهران، وضربتم رأس الأخطبوط الإيراني مرارًا وتكرارًا، وصدّتم تهديدات الإبادة من دولة إسرائيل".
وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد
"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي.
ووفقا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير". وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية
بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.