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القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250728/مسؤول-العلاقات-الإعلامية-في-حماس-نتنياهو-وحكومته-يعرقلان-التوصل-إلى-اتفاق--1103103626.html
مسؤول العلاقات الإعلامية في "حماس": نتنياهو وحكومته يعرقلان التوصل إلى اتفاق
مسؤول العلاقات الإعلامية في "حماس": نتنياهو وحكومته يعرقلان التوصل إلى اتفاق
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس" الفلسطينية، محمود طه، أن الحركة تعاملت "بكل جدية ومرونة" مع الوسطاء في المفاوضات، موضحا أن " الوسطاء المصريين... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T08:50+0000
2025-07-28T08:50+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
حركة حماس
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وأضاف طه، أن "تصريحات ويتكوف جاءت مناقضة لما ورد في رد "حماس"، بينما من يراوغ ويعرقل التوصل إلى اتفاق هو نتنياهو وحكومته الفاشية".واعتبر طه، أن "التصريحات التي تتحدث عن إخراج الأسرى بعملية عسكرية موسعة تأتي من باب الضغط على حماس لتقديم التنازلات وتسليم الأسرى دون مقابل، وللضغط على الشعب الفلسطيني لدفعه إلى الاستسلام وتهجيره خارج قطاع غزة".وعن "الهدنة الإنسانية المحدودة" اعتبر طه أن ذلك "مسرحية هزيلة للتغطية على جرائم الاحتلال، وليست سوى بروباغندا إعلامية"، مشيرا إلى أن "ما تم إدخاله وإسقاطه جوا من مساعدات لا يساوي 1% من احتياجات أهالي غزة".أما عن مؤتمر حل الدولتين، فرأى أنه "لا يختلف عن المؤتمرات السابقة التي لم تحقق شيئًا للشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق التعتيم على عدم جدية إسرائيل وأمريكا، لأن إسرائيل لا تريد حلا سياسيا بل القضاء على الشعب الفلسطيني وقضيته"، مضيفا: "لا نثق بالخطوات الرمزية والأقوال، وإنما بالأفعال".
https://sarabic.ae/20250727/الأمم-المتحدة-الهدنة-المؤقتة-لا-تكفي-لوقف-الكارثة-الإنسانية-المتفاقمة-في-غزة-1103095899.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, حركة حماس, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, حركة حماس, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

مسؤول العلاقات الإعلامية في "حماس": نتنياهو وحكومته يعرقلان التوصل إلى اتفاق

08:50 GMT 28.07.2025
© AP Photo / Amir Cohenالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Amir Cohen
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حصري
أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس" الفلسطينية، محمود طه، أن الحركة تعاملت "بكل جدية ومرونة" مع الوسطاء في المفاوضات، موضحا أن " الوسطاء المصريين والقطريين أشادوا بموقف الحركة وما قدمته من ملاحظات، إلا أن خروج المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف كان مفاجئا للجميع.
وأضاف طه، أن "تصريحات ويتكوف جاءت مناقضة لما ورد في رد "حماس"، بينما من يراوغ ويعرقل التوصل إلى اتفاق هو نتنياهو وحكومته الفاشية".

وشدد طه في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك" على أن "الحركة جزء من الشعب الفلسطيني ونشأت للدفاع عنه، ولا تمانع القيام بأي مفاوضات جدية بضمانات تؤدي إلى وقف العدوان والمجاعة الحقيقية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة الجماعية".

الجوع يفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
الأمم المتحدة: الهدنة المؤقتة لا تكفي لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة
أمس, 20:50 GMT
واعتبر طه، أن "التصريحات التي تتحدث عن إخراج الأسرى بعملية عسكرية موسعة تأتي من باب الضغط على حماس لتقديم التنازلات وتسليم الأسرى دون مقابل، وللضغط على الشعب الفلسطيني لدفعه إلى الاستسلام وتهجيره خارج قطاع غزة".

وأكد أن "هذه الضغوطات لن تثني شعبنا والمقاومة عن الاستمرار في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة"، داعيا الإدارة الأمريكية إلى "تغيير سياستها العنصرية المنحازة للعدو الإسرائيلي وتبني روايته".

وعن "الهدنة الإنسانية المحدودة" اعتبر طه أن ذلك "مسرحية هزيلة للتغطية على جرائم الاحتلال، وليست سوى بروباغندا إعلامية"، مشيرا إلى أن "ما تم إدخاله وإسقاطه جوا من مساعدات لا يساوي 1% من احتياجات أهالي غزة".
أما عن مؤتمر حل الدولتين، فرأى أنه "لا يختلف عن المؤتمرات السابقة التي لم تحقق شيئًا للشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق التعتيم على عدم جدية إسرائيل وأمريكا، لأن إسرائيل لا تريد حلا سياسيا بل القضاء على الشعب الفلسطيني وقضيته"، مضيفا: "لا نثق بالخطوات الرمزية والأقوال، وإنما بالأفعال".
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