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لقاء سبوتنيك
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18:00 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مقتل 4 من أفراد بإطلاق نار داخل سوق تجاري في بانكوك
مقتل 4 من أفراد بإطلاق نار داخل سوق تجاري في بانكوك
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام تايلاندية أن 4 من أفراد أمن لقوا مصرعهم، اليوم الإثنين، إثر إطلاق نار وقع في سوق "أور تور كور" بمنطقة تشاتوتشاك في العاصمة بانكوك. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" في منشور على موقع "إكس" أن منفذ الهجوم أطلق النار على حراس الأمن داخل السوق، ثم انتحر بإطلاق النار على نفسه.وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن تنفيذه لا تزال غير معروفة.
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مقتل 4 من أفراد بإطلاق نار داخل سوق تجاري في بانكوك

07:32 GMT 28.07.2025
© AP Photoشرطة تايلاند في بانكوك
شرطة تايلاند في بانكوك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo
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ذكرت وسائل إعلام تايلاندية أن 4 من أفراد أمن لقوا مصرعهم، اليوم الإثنين، إثر إطلاق نار وقع في سوق "أور تور كور" بمنطقة تشاتوتشاك في العاصمة بانكوك.
وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" في منشور على موقع "إكس" أن منفذ الهجوم أطلق النار على حراس الأمن داخل السوق، ثم انتحر بإطلاق النار على نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن تنفيذه لا تزال غير معروفة.
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