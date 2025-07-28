https://sarabic.ae/20250728/مقتل-4-من-أفراد-بإطلاق-نار-داخل-سوق-تجاري-في-بانكوك-1103100463.html
مقتل 4 من أفراد بإطلاق نار داخل سوق تجاري في بانكوك
مقتل 4 من أفراد بإطلاق نار داخل سوق تجاري في بانكوك
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام تايلاندية أن 4 من أفراد أمن لقوا مصرعهم، اليوم الإثنين، إثر إطلاق نار وقع في سوق "أور تور كور" بمنطقة تشاتوتشاك في العاصمة بانكوك. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T07:32+0000
2025-07-28T07:32+0000
2025-07-28T07:32+0000
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وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" في منشور على موقع "إكس" أن منفذ الهجوم أطلق النار على حراس الأمن داخل السوق، ثم انتحر بإطلاق النار على نفسه.وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن تنفيذه لا تزال غير معروفة.
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تايلاند, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تايلاند, الأخبار
مقتل 4 من أفراد بإطلاق نار داخل سوق تجاري في بانكوك
ذكرت وسائل إعلام تايلاندية أن 4 من أفراد أمن لقوا مصرعهم، اليوم الإثنين، إثر إطلاق نار وقع في سوق "أور تور كور" بمنطقة تشاتوتشاك في العاصمة بانكوك.
وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" في منشور على موقع "إكس" أن منفذ الهجوم أطلق النار على حراس الأمن
داخل السوق، ثم انتحر بإطلاق النار على نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث
، مشيرة إلى أن تنفيذه لا تزال غير معروفة.