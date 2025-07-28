https://sarabic.ae/20250728/نتنياهو-إسرائيل-ستواصل-العمل-مع-الوكالات-الدولية-وأوروبا-وأمريكا-لإدخال-المساعدات-لغزة--1103140374.html

نتنياهو: إسرائيل ستواصل العمل مع الوكالات الدولية وأوروبا وأمريكا لإدخال المساعدات لغزة

نتنياهو: إسرائيل ستواصل العمل مع الوكالات الدولية وأوروبا وأمريكا لإدخال المساعدات لغزة

سبوتنيك عربي

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل العمل مع عدة جهات دولية وأوروبية وأمريكية لضمان دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين لقطاع... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T21:46+0000

2025-07-28T21:46+0000

2025-07-28T21:46+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

بنيامين نتنياهو

العالم

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القاهرة -سبوتنيك. وأكد مكتب نتنياهو، في بيان، أمس الاثنين، "إسرائيل ستواصل العمل مع الوكالات الدولية والولايات المتحدة والدول الأوروبية لضمان تدفق كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".وأشار إلى أن "إسرائيل أوقفت عمليات جيش الدفاع في المناطق المأهولة الرئيسية في غزة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً يوميًا، وحددت مسارات آمنة من السادسة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً لضمان المرور الآمن لمزيد من قوافل المساعدات".من ناحية أخرى، اعتبر رئيس الوزراء أن حركة حماس تستخدم المدنيين "كدروع بشرية، وتنشط من المستشفيات، وتستخدم المدارس ورياض الأطفال لتخزين الأسلحة، علاوة على سرقة المساعدات من سكان غزة عدة مرات بإطلاق النار على الفلسطينيين".وأفادت منظمة الصحة العالمية الأربعاء الماضي بارتفاع حاد في الوفيات المرتبطة بسوء التغذية في غزة، بما في ذلك 21 حالة وفاة لأطفال دون سن الخامسة منذ بداية عام 2025.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن سوء التغذية الحاد يؤثر على أكثر من 10% من السكان، وأن أكثر من 20% من النساء الحوامل والمرضعات اللاتي خضعن للفحص يعانين من أشكال حادة من سوء التغذية.وحذر مدير المنظمة من أن أزمة الجوع تتفاقم، بسبب توقف إيصال المساعدات والقيود المفروضة على الوصول.وقبل أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي تعليق عملياته العسكرية في 3 مناطق بقطاع غزة هي: المواصي ودير البلح ومدينة غزة، يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وحتى إشعار آخر "لأغراض إنسانية" والسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر ممرات برية وأيضا عبر إنزالات جوية، وذلك في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل للمطالبة بفك الحصار عن قطاع غزة الذي يشهد أزمة جوع متفاقمة.بدوره، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمم المتحدة بالتوقف عن إلقاء اللوم على حكومته بشأن الوضع الإنساني في غزة، وذلك بعد إعلان إسرائيل فتح "طرقٍ آمنة" لإدخال المساعدات إلى القطاع.واستؤنفت في الآونة الأخيرة محادثات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.وتضمن الاقتراح المطروح هدنة مدتها 60 يومًا تشمل وقف القتال وتبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزين ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.إلا أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أعلن في 24 يوليو/ تموز الجاري، تعثر الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة بين حركة "حماس" وإسرائيل التي كانت تجري في الدوحة، وقرر سحب الوفد الأمريكي من مفاوضات غزة للتشاور، متهما حركة حماس بعدم الرغبة في التوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع.من جانبها، عبّرت حركة "حماس"، عن استغرابها من تصريحات ويتكوف تجاه موقف الحركة، مؤكدة حرصها على استكمال المفاوضات، والتوصّل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 18 مايو/ أيار الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250728/هدنة-في-بعض-المناطق-وإدخال-المساعدات-ما-أسباب-الإجراءات-الإسرائيلية-الأخيرة-في-غزة-ودوافعها؟-1103133027.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو, العالم