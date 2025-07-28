https://sarabic.ae/20250728/هدنة-في-بعض-المناطق-وإدخال-المساعدات-ما-أسباب-الإجراءات-الإسرائيلية-الأخيرة-في-غزة-ودوافعها؟-1103133027.html

هدنة في بعض المناطق وإدخال المساعدات.. ما أسباب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في غزة ودوافعها؟

هدنة في بعض المناطق وإدخال المساعدات.. ما أسباب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في غزة ودوافعها؟

سبوتنيك عربي

في خطوة مفاجئة، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عن تعليق مؤقت ومحدود للعمليات العسكرية في مناطق محددة من قطاع غزة، وذلك في إطار ما وصفه بـ"الخطوات... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T17:12+0000

2025-07-28T17:12+0000

2025-07-28T17:12+0000

إسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

قطاع غزة

منظمة الأونروا

تقارير سبوتنيك

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وأوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان رسمي، أن هذا التعليق التكتيكي سينفذ يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ويشمل مناطق المواصي، ودير البلح، ومدينة غزة، والتي وصفت بأنها "مناطق محددة بالأبيض".وأكد البيان أن العمليات العسكرية ستستمر في باقي مناطق القطاع، مشددًا على أن الجيش سيواصل استهداف وتحييد البنى التحتية والعناصر "الإرهابية"، وفق تعبيره. كما حذّر السكان من العودة إلى المناطق التي تم تحديدها بالأحمر، حفاظا على سلامتهم.طرح البعض تساؤلات بشأن الخطوات الإسرائيلية بتعليق العمليات العسكرية بشكل مؤقت، وإدخال المساعدات الإنسانية، وهل تعد تغييرا في سياستها بقطاع غزة، أم مجرد مناورة سياسية لنتنياهو لكسب المزيد من الوقت؟الرأي العام العالمياعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن سماح حكومة إسرائيل بمرور القليل من شاحنات المساعدات، والتي لم تصل إلى العناوين الصحيحة، لأن قطاع الطرق الذين يعملون بحماية الجيش الإسرائيلي نهبوها قسم كبير منها.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان من المفترض إدخال ألف شاحنة، لكن لم يدخل أكثر من 30 إلى 40 شاحنة، ومعظمها تم سرقتها.وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية جاءت نتيجة الضغط العالمي من شعوب العالم المختلفة على حكومة إسرائيل، التي أدركت أن الرأي العام العالمي معاد لها ويقف ضد سياساتها، ونهجها وأسلوب التجويع وحرب الإبادة التي تشنها في غزة.وقال إن حرب الإبادة الجماعية في غزة لم يشهدها العالم منذ أكثر من عقدين، وهو أمر مشين جدًا، يذكر بالحرب العالمية الثانية وما تم فعله، وحكومة إسرائيل ترتكب أساليب أبشع من الحرب العالمية الثانية، من تجويع وقتل بطيء للأطفال والنساء والشيوخ وكل من هو حي في قطاع غزة، وهو ما أفقد الكيان الصهيوني الإنسانية والأخلاق.وتابع: "كل ذلك يتناقض مع القانون الدولي ومطالب الأمم المتحدة، والعديد من شعوب العالم بفك الحصار عن غزة، وإبرام صفقة بين إسرائيل والمقاومة الإسلامية في غزة، معتبرًا أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة كانت من أجل إرضاء الرأي العام العالمي فقط.مناورة سياسيةقال الدكتور حسين الديك، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن الصورة التي نقلتها وسائل الإعلام من داخل غزة، ووسائل التواصل الاجتماعي لكل بقاع العالم، حركت الرأي العام الدولي، وخاصة الحكومات الدول الغربية، وأتت ثمارها بالضغط من قبل ترامب على نتنياهو للسماح بدخول المساعدات.بحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الإدخال الإسرائيلي للمساعدات رمزي وليس حقيقيا، نتحدث عن 73 شاحنة في يومين، علما بأن الحد الأدنى في اليوم الواحد قبل الحرب كان 500 شاحنة بحاجة لها قطاع غزة يوميا حتى يتم إيصال المساعدات الإنسانية لكافة الموطنين بالقطاع.ويرى أن هذا العمل تكتيكي وليس استراتيجيا من أجل تخفيف الضغط الدولي وضغط الرأي العام العالمي ويقدم المزيد من الدعم لحليفه الرئيس ترامب الذي يدافع عنه أمام المحافل الدولية لإبقاء الدعم الأمريكي مستمر، لذلك عملية إدخال المساعدات إجراء رمزي.وتابع: "من جانب آخر نجح نتنياهو في حرف الأنظار عن موضوع المجاعة في قطاع غزة، وسعى لإيصال صورة للعالم بأن هناك إنزالا للمساعدات وفتحا للمعابر، وإدخالا للمساعدات الإنسانية في القطاع.ويعتقد الديك أن العمل الإسرائيلي يشكل نوعا منا لمراوغة السياسية التي يرتكبها نتنياهو، وقد تكون مقدمة للتغطية على حدث استراتيجي على صعيد المنطقة والشرق الأوسط، وقد يكون هناك تحرك إسرائيل في الإقليم أو القطاع.وأوضح أن عملية السماح بإدخال المساعدات قد تكون محاولة للتغطية على هذا الحدث، خاصة ان بن غفير صرح بأن لكتله البرلمانية بأن الوقت ليس للخلافات، والتهديد بالانسحاب من الحكومة ليس ضروريا الآن، في ظل التحضير لعمل استراتيجي مهم يجب العمل على إنجاحه، والتغاضي عن الخلافات الداخلية.وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها غير مسؤولة عن نقص الغذاء في غزة، متهمة في المقابل حركة حماس بأنها تفتعل أزمة في القطاع المحاصر.وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر، في 18 مايو/أيار الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.وعليه، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة نهاية مايو الماضي، مستعينة بشركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لتوصيل المساعدات إلى مواقع التوزيع، إلا أن الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى رفضت العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، قائلة إن "المؤسسة غير محايدة ونظام التوزيع الخاص بها يضفي طابعا عسكريا على تقديم المساعدات".من جهته، اعتبر المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، أن نظام توزيع المساعدات عبر الشركة الأميركية "مُهين"، حيث يواصل إجبار آلاف الجياع والمحتاجين للمساعدة على السير عشرات الكيلومترات، ولا يأخذ بالاعتبار الفئات الأشد ضعفًا والذين يعيشون في مناطق بعيدة، معتبرًا أن هذا النظام لا يهدف إلى معالجة الجوع.ويعيش قطاع غزة وضعا إنسانيا صعبا، بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، وإغلاق جميع معابر قطاع غزة منذ بداية مارس الماضي.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

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إسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, منظمة الأونروا, تقارير سبوتنيك