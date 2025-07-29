https://sarabic.ae/20250729/الاستخبارات-الإيرانية-منعنا-الموساد-من-إثارة-أعمال-شغب-في-طهران-خلال-يونيو-1103142029.html
الاستخبارات الإيرانية: منعنا الموساد من إثارة أعمال شغب في طهران خلال يونيو
الاستخبارات الإيرانية: منعنا الموساد من إثارة أعمال شغب في طهران خلال يونيو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أنها أحبطت مخططا دبره "معارضون ملكيون" بدعم من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، لتنظيم أعمال شغب جماعية في طهران بعد... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T04:01+0000
2025-07-29T04:01+0000
2025-07-29T04:01+0000
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،هران –سبوتنيك. في يونيو/حزيران، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن إسرائيل شنت هجمات على بعض مناطق طهران، بما في ذلك الجزء الشمالي من العاصمة.وذكرت وكالة تسنيم للأنباء لاحقا، أن جزءًا من المبنى الإداري للسجن قد دُمر، وأن عددًا من موظفي السجن والسجناء والزوار أصيبوا.وبعد أيام قليلة، صرّح المتحدث باسم القضاء الإيراني، أصغر جهانجير، بمقتل 71 شخصا في الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين.وجاء في بيان للوزارة يوم الاثنين، "[اتخذت إجراءات] لكشف وإحباط خطة الملكيين التابعين للموساد... لإرسال فرق عمل مسلحة من جميع أنحاء البلاد إلى طهران في 22 يونيو/حزيران لتنفيذ هجمات إرهابية في اليوم التالي.. [بما في ذلك] مراكز عسكرية ومراكز إنفاذ القانون بالقرب من السجن".وأضاف البيان أنه نتيجةً للعملية، تم اعتقال أكثر من 120 مرتزقًا في 23 منطقة من البلاد.
https://sarabic.ae/20250720/إيران-تستبدل-دفاعاتها-الجوية-المتضررة-في-الحرب-مع-إسرائيل-1102843515.html
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الجيش الإيراني, إيران, أخبار إيران, الموساد, العالم
الجيش الإيراني, إيران, أخبار إيران, الموساد, العالم
الاستخبارات الإيرانية: منعنا الموساد من إثارة أعمال شغب في طهران خلال يونيو
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أنها أحبطت مخططا دبره "معارضون ملكيون" بدعم من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، لتنظيم أعمال شغب جماعية في طهران بعد الغارة الإسرائيلية على سجن إيفين في يونيو/حزيران.
،هران –سبوتنيك. في يونيو/حزيران، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن إسرائيل شنت هجمات على بعض مناطق طهران
، بما في ذلك الجزء الشمالي من العاصمة.
وذكرت وكالة تسنيم للأنباء لاحقا، أن جزءًا من المبنى الإداري للسجن قد دُمر، وأن عددًا من موظفي السجن والسجناء والزوار أصيبوا.
وبعد أيام قليلة، صرّح المتحدث باسم القضاء الإيراني، أصغر جهانجير، بمقتل 71 شخصا في الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين.
وجاء في بيان للوزارة يوم الاثنين، "[اتخذت إجراءات] لكشف وإحباط خطة الملكيين التابعين للموساد... لإرسال فرق عمل مسلحة من جميع أنحاء البلاد إلى طهران في 22 يونيو/حزيران لتنفيذ هجمات إرهابية في اليوم التالي.. [بما في ذلك] مراكز عسكرية ومراكز إنفاذ القانون بالقرب من السجن".
وأضاف البيان أنه نتيجةً للعملية، تم اعتقال أكثر من 120 مرتزقًا في 23 منطقة من البلاد.