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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
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https://sarabic.ae/20250729/الاستخبارات-الإيرانية-منعنا-الموساد-من-إثارة-أعمال-شغب-في-طهران-خلال-يونيو-1103142029.html
الاستخبارات الإيرانية: منعنا الموساد من إثارة أعمال شغب في طهران خلال يونيو
الاستخبارات الإيرانية: منعنا الموساد من إثارة أعمال شغب في طهران خلال يونيو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أنها أحبطت مخططا دبره "معارضون ملكيون" بدعم من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، لتنظيم أعمال شغب جماعية في طهران بعد... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T04:01+0000
2025-07-29T04:01+0000
الجيش الإيراني
إيران
أخبار إيران
الموساد
العالم
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،هران –سبوتنيك. في يونيو/حزيران، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن إسرائيل شنت هجمات على بعض مناطق طهران، بما في ذلك الجزء الشمالي من العاصمة.وذكرت وكالة تسنيم للأنباء لاحقا، أن جزءًا من المبنى الإداري للسجن قد دُمر، وأن عددًا من موظفي السجن والسجناء والزوار أصيبوا.وبعد أيام قليلة، صرّح المتحدث باسم القضاء الإيراني، أصغر جهانجير، بمقتل 71 شخصا في الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين.وجاء في بيان للوزارة يوم الاثنين، "[اتخذت إجراءات] لكشف وإحباط خطة الملكيين التابعين للموساد... لإرسال فرق عمل مسلحة من جميع أنحاء البلاد إلى طهران في 22 يونيو/حزيران لتنفيذ هجمات إرهابية في اليوم التالي.. [بما في ذلك] مراكز عسكرية ومراكز إنفاذ القانون بالقرب من السجن".وأضاف البيان أنه نتيجةً للعملية، تم اعتقال أكثر من 120 مرتزقًا في 23 منطقة من البلاد.
https://sarabic.ae/20250720/إيران-تستبدل-دفاعاتها-الجوية-المتضررة-في-الحرب-مع-إسرائيل-1102843515.html
إيران
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الجيش الإيراني, إيران, أخبار إيران, الموساد, العالم
الجيش الإيراني, إيران, أخبار إيران, الموساد, العالم

الاستخبارات الإيرانية: منعنا الموساد من إثارة أعمال شغب في طهران خلال يونيو

04:01 GMT 29.07.2025
© AP Photoالجيش الإيراني
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أنها أحبطت مخططا دبره "معارضون ملكيون" بدعم من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، لتنظيم أعمال شغب جماعية في طهران بعد الغارة الإسرائيلية على سجن إيفين في يونيو/حزيران.
،هران –سبوتنيك. في يونيو/حزيران، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن إسرائيل شنت هجمات على بعض مناطق طهران، بما في ذلك الجزء الشمالي من العاصمة.
وذكرت وكالة تسنيم للأنباء لاحقا، أن جزءًا من المبنى الإداري للسجن قد دُمر، وأن عددًا من موظفي السجن والسجناء والزوار أصيبوا.
وبعد أيام قليلة، صرّح المتحدث باسم القضاء الإيراني، أصغر جهانجير، بمقتل 71 شخصا في الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين.
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
إيران تستبدل دفاعاتها الجوية المتضررة في الحرب مع إسرائيل
20 يوليو, 14:20 GMT
وجاء في بيان للوزارة يوم الاثنين، "[اتخذت إجراءات] لكشف وإحباط خطة الملكيين التابعين للموساد... لإرسال فرق عمل مسلحة من جميع أنحاء البلاد إلى طهران في 22 يونيو/حزيران لتنفيذ هجمات إرهابية في اليوم التالي.. [بما في ذلك] مراكز عسكرية ومراكز إنفاذ القانون بالقرب من السجن".
وأضاف البيان أنه نتيجةً للعملية، تم اعتقال أكثر من 120 مرتزقًا في 23 منطقة من البلاد.
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