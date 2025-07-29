السوداني: أحبطنا أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيرات من داخل العراق باتجاه إسرائيل

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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السوداني: أحبطنا أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيرات من داخل العراق باتجاه إسرائيل
السوداني: أحبطنا أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيرات من داخل العراق باتجاه إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن "الجهات الأمنية أحبطت 29 محاولة نفذتها جماعات مسلحة لاستهداف إسرائيل أو قواعد تضم قوات أمريكية... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T10:46+0000
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وقال السوداني، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، إن "بغداد وواشنطن ستجتمعان نهاية العام الحالي لترتيب العلاقة الأمنية الثنائية"، مبيّنًا أن بلاده "تأمل في تأمين استثمارات أمريكية بمجالات النفط والغاز والذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".وفي ما يخص الجماعات المسلحة، اعتبر السوداني أن "استمرار وجود قوات التحالف يمنح بعض الجماعات المسلحة مبررًا لحمل السلاح"، مضيفًا: "بمجرد اكتمال انسحاب التحالف، لن تكون هناك حاجة أو مبرر لأي جماعة لحمل السلاح خارج نطاق الدولة".ودافع السوداني، عن مشروع القانون الخاص بالـ"حشد الشعبي"، الذي يثير اعتراضًا أمريكيًا، موضحًا أن التشريع يهدف إلى "ضمان سيطرة الدولة على السلاح، ويجب أن تعمل الأجهزة الأمنية بموجب القوانين وتخضع لها وللمساءلة".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استهدفت طائرتان مسيرتان مفخختان حقل "خورمالة" أكبر حقل نفطي في إقليم كردستان، ما ألحق أضرارًا بمضخات المياه، وأدى إلى فتح تحقيق رسمي من قبل السلطات المحلية، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.وعلى إثر الهجمات، أعلنت غالبية شركات النفط الدولية العاملة ضمن "رابطة صناعة النفط في كردستان"، تعليق عملياتها الإنتاجية في الحقول المستهدفة.
https://sarabic.ae/20250729/السوداني-حريصون-على-منع-إعطاء-أي-مبرر-لأي-طرف-لاستهداف-العراق-أو-جره-لحروب-1103145660.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

السوداني: أحبطنا أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيرات من داخل العراق باتجاه إسرائيل

10:46 GMT 29.07.2025
© AP Photo / Qassim Abdul-Zahraجنود أمريكيون يقفون وسط أضرار في موقع القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار في العراق
جنود أمريكيون يقفون وسط أضرار في موقع القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Qassim Abdul-Zahra
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن "الجهات الأمنية أحبطت 29 محاولة نفذتها جماعات مسلحة لاستهداف إسرائيل أو قواعد تضم قوات أمريكية داخل الأراضي العراقية".
وقال السوداني، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، إن "بغداد وواشنطن ستجتمعان نهاية العام الحالي لترتيب العلاقة الأمنية الثنائية"، مبيّنًا أن بلاده "تأمل في تأمين استثمارات أمريكية بمجالات النفط والغاز والذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".
وفي ما يخص الجماعات المسلحة، اعتبر السوداني أن "استمرار وجود قوات التحالف يمنح بعض الجماعات المسلحة مبررًا لحمل السلاح"، مضيفًا: "بمجرد اكتمال انسحاب التحالف، لن تكون هناك حاجة أو مبرر لأي جماعة لحمل السلاح خارج نطاق الدولة".
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
السوداني: حريصون على منع إعطاء أي مبرر لأي طرف لاستهداف العراق أو جره لحروب
07:17 GMT
ودافع السوداني، عن مشروع القانون الخاص بالـ"حشد الشعبي"، الذي يثير اعتراضًا أمريكيًا، موضحًا أن التشريع يهدف إلى "ضمان سيطرة الدولة على السلاح، ويجب أن تعمل الأجهزة الأمنية بموجب القوانين وتخضع لها وللمساءلة".

وعلّق رئيس الوزراء العراقي على الهجمات بالطائرات المسيّرة، التي استهدفت منشآت نفطية في إقليم كردستان شمالي البلاد، واصفًا إياها بأنها "عمل إرهابي"، مؤكدًا أن الحكومة "تعمل مع سلطات الإقليم وقوات التحالف الدولي لتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استهدفت طائرتان مسيرتان مفخختان حقل "خورمالة" أكبر حقل نفطي في إقليم كردستان، ما ألحق أضرارًا بمضخات المياه، وأدى إلى فتح تحقيق رسمي من قبل السلطات المحلية، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وعلى إثر الهجمات، أعلنت غالبية شركات النفط الدولية العاملة ضمن "رابطة صناعة النفط في كردستان"، تعليق عملياتها الإنتاجية في الحقول المستهدفة.
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