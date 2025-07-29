https://sarabic.ae/20250729/السوداني-أحبطنا-أكثر-من-29-محاولة-لإطلاق-صواريخ-ومسيرات-من-داخل-العراق-باتجاه-إسرائيل-1103154585.html
السوداني: أحبطنا أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيرات من داخل العراق باتجاه إسرائيل
السوداني: أحبطنا أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيرات من داخل العراق باتجاه إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن "الجهات الأمنية أحبطت 29 محاولة نفذتها جماعات مسلحة لاستهداف إسرائيل أو قواعد تضم قوات أمريكية... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T10:46+0000
2025-07-29T10:46+0000
2025-07-29T10:46+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104404/85/1044048572_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2a4dbe93504be375d3a6d43fd5a54f80.jpg
وقال السوداني، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، إن "بغداد وواشنطن ستجتمعان نهاية العام الحالي لترتيب العلاقة الأمنية الثنائية"، مبيّنًا أن بلاده "تأمل في تأمين استثمارات أمريكية بمجالات النفط والغاز والذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".وفي ما يخص الجماعات المسلحة، اعتبر السوداني أن "استمرار وجود قوات التحالف يمنح بعض الجماعات المسلحة مبررًا لحمل السلاح"، مضيفًا: "بمجرد اكتمال انسحاب التحالف، لن تكون هناك حاجة أو مبرر لأي جماعة لحمل السلاح خارج نطاق الدولة".ودافع السوداني، عن مشروع القانون الخاص بالـ"حشد الشعبي"، الذي يثير اعتراضًا أمريكيًا، موضحًا أن التشريع يهدف إلى "ضمان سيطرة الدولة على السلاح، ويجب أن تعمل الأجهزة الأمنية بموجب القوانين وتخضع لها وللمساءلة".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استهدفت طائرتان مسيرتان مفخختان حقل "خورمالة" أكبر حقل نفطي في إقليم كردستان، ما ألحق أضرارًا بمضخات المياه، وأدى إلى فتح تحقيق رسمي من قبل السلطات المحلية، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.وعلى إثر الهجمات، أعلنت غالبية شركات النفط الدولية العاملة ضمن "رابطة صناعة النفط في كردستان"، تعليق عملياتها الإنتاجية في الحقول المستهدفة.
https://sarabic.ae/20250729/السوداني-حريصون-على-منع-إعطاء-أي-مبرر-لأي-طرف-لاستهداف-العراق-أو-جره-لحروب-1103145660.html
العراق
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104404/85/1044048572_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_02b4cc65cb52c3dda430d8d75d1d9048.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
السوداني: أحبطنا أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيرات من داخل العراق باتجاه إسرائيل
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن "الجهات الأمنية أحبطت 29 محاولة نفذتها جماعات مسلحة لاستهداف إسرائيل أو قواعد تضم قوات أمريكية داخل الأراضي العراقية".
وقال السوداني، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، إن "بغداد وواشنطن ستجتمعان نهاية العام الحالي لترتيب العلاقة الأمنية الثنائية"، مبيّنًا أن بلاده "تأمل في تأمين استثمارات أمريكية بمجالات النفط والغاز والذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".
وفي ما يخص الجماعات المسلحة، اعتبر السوداني أن "استمرار وجود قوات التحالف يمنح بعض الجماعات المسلحة مبررًا لحمل السلاح"، مضيفًا: "بمجرد اكتمال انسحاب التحالف، لن تكون هناك حاجة أو مبرر لأي جماعة لحمل السلاح خارج نطاق الدولة".
ودافع السوداني، عن مشروع القانون الخاص بالـ"حشد الشعبي"، الذي يثير اعتراضًا أمريكيًا، موضحًا أن التشريع يهدف إلى "ضمان سيطرة الدولة على السلاح، ويجب أن تعمل الأجهزة الأمنية بموجب القوانين وتخضع لها وللمساءلة".
وعلّق رئيس الوزراء العراقي على الهجمات بالطائرات المسيّرة، التي استهدفت منشآت نفطية في إقليم كردستان شمالي البلاد، واصفًا إياها بأنها "عمل إرهابي"، مؤكدًا أن الحكومة "تعمل مع سلطات الإقليم وقوات التحالف الدولي لتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استهدفت طائرتان مسيرتان مفخختان حقل "خورمالة" أكبر حقل نفطي في إقليم كردستان
، ما ألحق أضرارًا بمضخات المياه، وأدى إلى فتح تحقيق رسمي من قبل السلطات المحلية، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وعلى إثر الهجمات، أعلنت غالبية شركات النفط الدولية العاملة ضمن "رابطة صناعة النفط في كردستان"، تعليق عملياتها الإنتاجية في الحقول المستهدفة.