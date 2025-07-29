https://sarabic.ae/20250729/السوداني-أحبطنا-أكثر-من-29-محاولة-لإطلاق-صواريخ-ومسيرات-من-داخل-العراق-باتجاه-إسرائيل-1103154585.html

السوداني: أحبطنا أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيرات من داخل العراق باتجاه إسرائيل

السوداني: أحبطنا أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيرات من داخل العراق باتجاه إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن "الجهات الأمنية أحبطت 29 محاولة نفذتها جماعات مسلحة لاستهداف إسرائيل أو قواعد تضم قوات أمريكية... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

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وقال السوداني، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، إن "بغداد وواشنطن ستجتمعان نهاية العام الحالي لترتيب العلاقة الأمنية الثنائية"، مبيّنًا أن بلاده "تأمل في تأمين استثمارات أمريكية بمجالات النفط والغاز والذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".وفي ما يخص الجماعات المسلحة، اعتبر السوداني أن "استمرار وجود قوات التحالف يمنح بعض الجماعات المسلحة مبررًا لحمل السلاح"، مضيفًا: "بمجرد اكتمال انسحاب التحالف، لن تكون هناك حاجة أو مبرر لأي جماعة لحمل السلاح خارج نطاق الدولة".ودافع السوداني، عن مشروع القانون الخاص بالـ"حشد الشعبي"، الذي يثير اعتراضًا أمريكيًا، موضحًا أن التشريع يهدف إلى "ضمان سيطرة الدولة على السلاح، ويجب أن تعمل الأجهزة الأمنية بموجب القوانين وتخضع لها وللمساءلة".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استهدفت طائرتان مسيرتان مفخختان حقل "خورمالة" أكبر حقل نفطي في إقليم كردستان، ما ألحق أضرارًا بمضخات المياه، وأدى إلى فتح تحقيق رسمي من قبل السلطات المحلية، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.وعلى إثر الهجمات، أعلنت غالبية شركات النفط الدولية العاملة ضمن "رابطة صناعة النفط في كردستان"، تعليق عملياتها الإنتاجية في الحقول المستهدفة.

https://sarabic.ae/20250729/السوداني-حريصون-على-منع-إعطاء-أي-مبرر-لأي-طرف-لاستهداف-العراق-أو-جره-لحروب-1103145660.html

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