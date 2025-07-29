https://sarabic.ae/20250729/العراق-ينفي-وجود-عمليات-لتهريب-الأسلحة-عبر-حدوده-مع-سوريا-1103171953.html
العراق ينفي وجود عمليات لتهريب الأسلحة عبر حدوده مع سوريا
العراق ينفي وجود عمليات لتهريب الأسلحة عبر حدوده مع سوريا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عدم وجود عمليات تهريب أسلحة عبر الحدود مع سوريا، مشيرة إلى أن الحدود مؤمنة بالكامل وخاضعة للسيطرة التامة. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T18:30+0000
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وصرحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأنها "تابعت ما طرح مؤخرا من مزاعم باطلة في أحد البرامج التلفزيونية على إحدى القنوات الفضائية، بشأن وجود عمليات تهريب سلاح عبر الحدود العراقية السورية"، مشددة على أن "هذه الادعاءات لا تستند إلى أي دليل واقعي". وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الأمنية المختصة "لم تسجّل أي حالة تسلل أو تهريب من الحدود السورية طيلة الفترة الماضية"، داعية وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية إلى "التنسيق المسبق لتنظيم زيارات ميدانية إلى أي من القواطع الحدودية، بهدف الاطلاع ميدانيا على مستوى الجاهزية الأمنية والاستقرار الذي تحقق بفضل جهود قوات الحدود".وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد، اليوم الثلاثاء، أن حكومته "لن تسمح لأي فرد أو جهة باستخدام العراق كقاعدة لعمليات عسكرية"، على حد قوله. وقال السوداني، في تصريحات صحفية: "نعلم أن الحكومة الإسرائيلية انتهجت ولا تزال، سياسة توسيع نطاق الحرب في المنطقة. لذلك، حرصنا على عدم إعطاء أي مبرر لأي طرف لاستهداف العراق أو جره للحرب"، مضيفا أن حكومته "تواصلت أيضا مع القادة في إيران، لحثهم على التهدئة وإفساح المجال للحوار والعودة إلى المفاوضات".وبشأن سوريا، صرح السوداني بأن حكومته تُنسق مع الحكومة السورية الجديدة، لا سيما في المسائل الأمنية، قائلا: "لدينا والإدارة السورية عدو مشترك بالتأكيد، وهو "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة)، الموجود بوضوح وعلنا داخل سوريا".وأضاف السوداني أن حكومته "حذّرت السوريين من الأخطاء التي وقعت في العراق، بعد سقوط صدام حسين، عندما أدى الفراغ الأمني الذي أعقب ذلك إلى سنوات من العنف الطائفي وصعود الجماعات المتطرفة المسلحة"، داعيا القيادة السورية الحالية إلى السعي إلى "عملية سياسية شاملة تضم جميع المكونات والطوائف". وقال رئيس الوزراء العراقي: "لا نريد تقسيم سوريا. هذا أمر غير مقبول، وبالتأكيد لا نريد أي وجود أجنبي على الأراضي السورية"، في إشارة واضحة إلى التوغلات الإسرائيلية جنوبي سوريا.
https://sarabic.ae/20250729/السوداني-حريصون-على-منع-إعطاء-أي-مبرر-لأي-طرف-لاستهداف-العراق-أو-جره-لحروب-1103145660.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العراق ينفي وجود عمليات لتهريب الأسلحة عبر حدوده مع سوريا
أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عدم وجود عمليات تهريب أسلحة عبر الحدود مع سوريا، مشيرة إلى أن الحدود مؤمنة بالكامل وخاضعة للسيطرة التامة.
وصرحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأنها "تابعت ما طرح مؤخرا من مزاعم باطلة في أحد البرامج التلفزيونية على إحدى القنوات الفضائية، بشأن وجود عمليات تهريب سلاح عبر الحدود العراقية السورية
"، مشددة على أن "هذه الادعاءات لا تستند إلى أي دليل واقعي".
وأردف البيان: "الحدود العراقية السورية مؤمّنة بقطعات قوية ومتكاملة، ومدعّمة بتحصينات رصينة ومنظومة مراقبة ذكية، وتدار بجهد ميداني واستخباري عالي التنسيق من قبل قيادة قوات الحدود، بما يضمن السيطرة الكاملة على الشريط الحدودي ويحول دون أي خرق أمني أو تهديد لسيادة البلاد".
وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الأمنية المختصة "لم تسجّل أي حالة تسلل أو تهريب من الحدود السورية طيلة الفترة الماضية"، داعية وسائل الإعلام
والمؤسسات المعنية إلى "التنسيق المسبق لتنظيم زيارات ميدانية إلى أي من القواطع الحدودية، بهدف الاطلاع ميدانيا على مستوى الجاهزية الأمنية والاستقرار الذي تحقق بفضل جهود قوات الحدود".
وأكدت الوزارة أن "ترويج مثل هذه الادعاءات المضللة دون تقديم أدلة موضوعية، لا يخدم إلا أجندات مشبوهة تسعى إلى إرباك الرأي العام والنيل من جهود مؤسسات الدولة الأمنية"، وفق تعبيرها، مؤكدة أنها "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق من يروّج لمثل هذه الأكاذيب، استناداً إلى ما يتيحه القانون العراقي".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد، اليوم الثلاثاء، أن حكومته "لن تسمح لأي فرد أو جهة باستخدام العراق كقاعدة لعمليات عسكرية"، على حد قوله.
وقال السوداني، في تصريحات صحفية: "نعلم أن الحكومة الإسرائيلية انتهجت ولا تزال، سياسة توسيع نطاق الحرب في المنطقة. لذلك، حرصنا على عدم إعطاء أي مبرر لأي طرف لاستهداف العراق أو جره للحرب"، مضيفا أن حكومته "تواصلت أيضا مع القادة في إيران، لحثهم على التهدئة وإفساح المجال للحوار والعودة إلى المفاوضات".
وبشأن سوريا، صرح السوداني بأن حكومته تُنسق مع الحكومة السورية الجديدة
، لا سيما في المسائل الأمنية، قائلا: "لدينا والإدارة السورية عدو مشترك بالتأكيد، وهو "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة)، الموجود بوضوح وعلنا داخل سوريا".
وأضاف السوداني أن حكومته "حذّرت السوريين من الأخطاء التي وقعت في العراق، بعد سقوط صدام حسين، عندما أدى الفراغ الأمني الذي أعقب ذلك إلى سنوات من العنف الطائفي وصعود الجماعات المتطرفة المسلحة"، داعيا القيادة السورية الحالية إلى السعي إلى "عملية سياسية شاملة تضم جميع المكونات والطوائف".
وقال رئيس الوزراء العراقي: "لا نريد تقسيم سوريا. هذا أمر غير مقبول، وبالتأكيد لا نريد أي وجود أجنبي على الأراضي السورية"، في إشارة واضحة إلى التوغلات الإسرائيلية جنوبي سوريا.