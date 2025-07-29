برلماني جزائري يوضح أهداف زيارة مستشار ترامب لبلاده

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sarabic.ae/20250729/برلماني-جزائري-يوضح-أهداف-زيارة-مستشار-ترامب-لبلاده-1103172610.html
برلماني جزائري يوضح أهداف زيارة مستشار ترامب لبلاده
برلماني جزائري يوضح أهداف زيارة مستشار ترامب لبلاده
سبوتنيك عربي
قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن الجولة الثانية لمسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي إلى الجزائر، تأتي في إطار فعالية ونشاط العلاقات الجزائرية الأمريكية. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T19:01+0000
2025-07-29T19:01+0000
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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن البعض كانت لديه توقعات بتوتر العلاقات في عهدة الرئيس ترامب الثانية، بسبب موقف الإدارة الأمريكية من القضية الصحراوية، غير أن ما يحدث حاليا يشير إلى تدارك واشنطن للقراءة الاستراتيجية والسياسية الأمريكية لمنطقة شمال أفريقيا، والدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر.ويرى أن زيارات مستشار الرئيس الأمريكي المتتالية تشير إلى مسعى الجانب الأمريكي ورغبته في إعادة تفعيل العلاقات في الاتجاه الذي ربما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وهو فتح مجال أوسع للاستثمارات الأمريكية في المنطقة، وهو أمر مرتقب بعد استقبال الرئيس الجزائري اثنين من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الطاقوية الأمريكية، "شيفرون وإكسون موبيل" وهو مؤشر لخروج العلاقات من الإطار التقليدي إلى للتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب والجوانب الاقتصادية كذلك.ولفت إلى أن بولس ناقش العديد من القضايا مع الرئيس الجزائري، والتوترات في منطقة الساحل ومستقبل التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، إلى جانب القضايا الأمنية، مع الأخذ بالاعتبار مذكرة التفاهم والتعاون بين الجزائر والقيادة المركزية في أفريقيا والتي تدفع نحو تعزيز مستوى ومجالات التعاون بين البلدين.وخلال تصريحات صحفية للمستشار بولس عقب لقائه عبد المجيد تبون، أوضح أنه نقل للرئيس الجزائري تصور الرئيس دونالد ترامب بشأن التعاون من أجل السلام وهزيمة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.ووفق التلفزيون الرسمي الجزائري، شارك بولس مع الرئيس "رؤية ترامب حول التعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق السلام وهزيمة الإرهاب وتأمين حدودنا وتعزيز التجارة العادلة التي تعود بالنفع على كل من الأمريكيين والجزائريين، في إطار من الاحترام المتبادل والحوار".وبدأ بولس جولة شمال أفريقية قبل أيام استهلها بتونس، ثم تنقل إلى ليبيا التقى خلالها بمسؤولين ليبيين في كل من طرابلس وبنغازي.
https://sarabic.ae/20250123/توقيع-مذكرة-تعاون-عسكري-بين-الجزائر-والولايات-المتحدة-1097064491.html
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حصري, الجزائر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
حصري, الجزائر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار

برلماني جزائري يوضح أهداف زيارة مستشار ترامب لبلاده

19:01 GMT 29.07.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
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حصري
قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن الجولة الثانية لمسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي إلى الجزائر، تأتي في إطار فعالية ونشاط العلاقات الجزائرية الأمريكية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن البعض كانت لديه توقعات بتوتر العلاقات في عهدة الرئيس ترامب الثانية، بسبب موقف الإدارة الأمريكية من القضية الصحراوية، غير أن ما يحدث حاليا يشير إلى تدارك واشنطن للقراءة الاستراتيجية والسياسية الأمريكية لمنطقة شمال أفريقيا، والدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر.
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
توقيع مذكرة تعاون عسكري بين الجزائر والولايات المتحدة
23 يناير, 08:13 GMT
ويرى أن زيارات مستشار الرئيس الأمريكي المتتالية تشير إلى مسعى الجانب الأمريكي ورغبته في إعادة تفعيل العلاقات في الاتجاه الذي ربما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وهو فتح مجال أوسع للاستثمارات الأمريكية في المنطقة، وهو أمر مرتقب بعد استقبال الرئيس الجزائري اثنين من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الطاقوية الأمريكية، "شيفرون وإكسون موبيل" وهو مؤشر لخروج العلاقات من الإطار التقليدي إلى للتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب والجوانب الاقتصادية كذلك.
ولفت إلى أن بولس ناقش العديد من القضايا مع الرئيس الجزائري، والتوترات في منطقة الساحل ومستقبل التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، إلى جانب القضايا الأمنية، مع الأخذ بالاعتبار مذكرة التفاهم والتعاون بين الجزائر والقيادة المركزية في أفريقيا والتي تدفع نحو تعزيز مستوى ومجالات التعاون بين البلدين.
وأكد مسعد بولس، التزام بلاده بتعزيز شراكتها مع الجزائر في مجالات الأمن والتجارة، مشيرا إلى أن علاقات البلدين "بالغة الأهمية" بالنسبة لواشنطن.
وخلال تصريحات صحفية للمستشار بولس عقب لقائه عبد المجيد تبون، أوضح أنه نقل للرئيس الجزائري تصور الرئيس دونالد ترامب بشأن التعاون من أجل السلام وهزيمة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
ووفق التلفزيون الرسمي الجزائري، شارك بولس مع الرئيس "رؤية ترامب حول التعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق السلام وهزيمة الإرهاب وتأمين حدودنا وتعزيز التجارة العادلة التي تعود بالنفع على كل من الأمريكيين والجزائريين، في إطار من الاحترام المتبادل والحوار".
وبدأ بولس جولة شمال أفريقية قبل أيام استهلها بتونس، ثم تنقل إلى ليبيا التقى خلالها بمسؤولين ليبيين في كل من طرابلس وبنغازي.
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