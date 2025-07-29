https://sarabic.ae/20250729/برلماني-جزائري-يوضح-أهداف-زيارة-مستشار-ترامب-لبلاده-1103172610.html
برلماني جزائري يوضح أهداف زيارة مستشار ترامب لبلاده
برلماني جزائري يوضح أهداف زيارة مستشار ترامب لبلاده
سبوتنيك عربي
قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن الجولة الثانية لمسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي إلى الجزائر، تأتي في إطار فعالية ونشاط العلاقات الجزائرية الأمريكية. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T19:01+0000
2025-07-29T19:01+0000
2025-07-29T19:01+0000
حصري
الجزائر
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/10/1101727242_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_718d63698a52258b334adaa2b6a57599.jpg
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن البعض كانت لديه توقعات بتوتر العلاقات في عهدة الرئيس ترامب الثانية، بسبب موقف الإدارة الأمريكية من القضية الصحراوية، غير أن ما يحدث حاليا يشير إلى تدارك واشنطن للقراءة الاستراتيجية والسياسية الأمريكية لمنطقة شمال أفريقيا، والدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر.ويرى أن زيارات مستشار الرئيس الأمريكي المتتالية تشير إلى مسعى الجانب الأمريكي ورغبته في إعادة تفعيل العلاقات في الاتجاه الذي ربما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وهو فتح مجال أوسع للاستثمارات الأمريكية في المنطقة، وهو أمر مرتقب بعد استقبال الرئيس الجزائري اثنين من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الطاقوية الأمريكية، "شيفرون وإكسون موبيل" وهو مؤشر لخروج العلاقات من الإطار التقليدي إلى للتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب والجوانب الاقتصادية كذلك.ولفت إلى أن بولس ناقش العديد من القضايا مع الرئيس الجزائري، والتوترات في منطقة الساحل ومستقبل التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، إلى جانب القضايا الأمنية، مع الأخذ بالاعتبار مذكرة التفاهم والتعاون بين الجزائر والقيادة المركزية في أفريقيا والتي تدفع نحو تعزيز مستوى ومجالات التعاون بين البلدين.وخلال تصريحات صحفية للمستشار بولس عقب لقائه عبد المجيد تبون، أوضح أنه نقل للرئيس الجزائري تصور الرئيس دونالد ترامب بشأن التعاون من أجل السلام وهزيمة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.ووفق التلفزيون الرسمي الجزائري، شارك بولس مع الرئيس "رؤية ترامب حول التعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق السلام وهزيمة الإرهاب وتأمين حدودنا وتعزيز التجارة العادلة التي تعود بالنفع على كل من الأمريكيين والجزائريين، في إطار من الاحترام المتبادل والحوار".وبدأ بولس جولة شمال أفريقية قبل أيام استهلها بتونس، ثم تنقل إلى ليبيا التقى خلالها بمسؤولين ليبيين في كل من طرابلس وبنغازي.
https://sarabic.ae/20250123/توقيع-مذكرة-تعاون-عسكري-بين-الجزائر-والولايات-المتحدة-1097064491.html
الجزائر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/10/1101727242_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_101b060ad2d3d15474b1be46d7c47f0c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, الجزائر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
حصري, الجزائر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
برلماني جزائري يوضح أهداف زيارة مستشار ترامب لبلاده
حصري
قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن الجولة الثانية لمسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي إلى الجزائر، تأتي في إطار فعالية ونشاط العلاقات الجزائرية الأمريكية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك
"، اليوم الثلاثاء، أن البعض كانت لديه توقعات بتوتر العلاقات في عهدة الرئيس ترامب الثانية، بسبب موقف الإدارة الأمريكية من القضية الصحراوية، غير أن ما يحدث حاليا يشير إلى تدارك واشنطن للقراءة الاستراتيجية والسياسية الأمريكية لمنطقة شمال أفريقيا، والدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر.
ويرى أن زيارات مستشار الرئيس الأمريكي المتتالية تشير إلى مسعى الجانب الأمريكي ورغبته في إعادة تفعيل العلاقات في الاتجاه الذي ربما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وهو فتح مجال أوسع للاستثمارات الأمريكية في المنطقة، وهو أمر مرتقب بعد استقبال الرئيس الجزائري اثنين من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الطاقوية الأمريكية، "شيفرون وإكسون موبيل" وهو مؤشر لخروج العلاقات من الإطار التقليدي إلى للتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب والجوانب الاقتصادية كذلك.
ولفت إلى أن بولس ناقش العديد من القضايا مع الرئيس الجزائري
، والتوترات في منطقة الساحل ومستقبل التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، إلى جانب القضايا الأمنية، مع الأخذ بالاعتبار مذكرة التفاهم والتعاون بين الجزائر والقيادة المركزية في أفريقيا والتي تدفع نحو تعزيز مستوى ومجالات التعاون بين البلدين.
وأكد مسعد بولس، التزام بلاده بتعزيز شراكتها مع الجزائر في مجالات الأمن والتجارة، مشيرا إلى أن علاقات البلدين "بالغة الأهمية" بالنسبة لواشنطن.
وخلال تصريحات صحفية للمستشار بولس عقب لقائه عبد المجيد تبون، أوضح أنه نقل للرئيس الجزائري تصور الرئيس دونالد ترامب
بشأن التعاون من أجل السلام وهزيمة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
ووفق التلفزيون الرسمي الجزائري، شارك بولس مع الرئيس "رؤية ترامب حول التعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق السلام وهزيمة الإرهاب وتأمين حدودنا وتعزيز التجارة العادلة التي تعود بالنفع على كل من الأمريكيين والجزائريين، في إطار من الاحترام المتبادل والحوار".
وبدأ بولس جولة شمال أفريقية قبل أيام استهلها بتونس، ثم تنقل إلى ليبيا التقى خلالها بمسؤولين ليبيين في كل من طرابلس وبنغازي.