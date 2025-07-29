https://sarabic.ae/20250729/بينهم-ضابط-خمسة-قتلى-في-إطلاق-نار-بنيويورك-1103141192.html
بينهم ضابط.. خمسة قتلى في إطلاق نار بنيويورك
بينهم ضابط.. خمسة قتلى في إطلاق نار بنيويورك
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير صحفية، بما في ذلك صحيفة نيويورك بوست، بأن خمسة أشخاص على الأقل، بمن فيهم ضابط شرطة، قتلوا وأصيب آخرون بعدة إصابات في حادث إطلاق نار وقع داخل ناطحة... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T02:20+0000
2025-07-29T02:20+0000
2025-07-29T02:20+0000
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موسكو –سبوتنيك. في وقت سابق من نفس اليوم، ذكرت الصحيفة، أن رجلاً يبلغ من العمر 27 عامًا، مسلحًا ببندقية، فتح النار داخل المبنى الذي يضم 44 طابقًا، والذي يستضيف، بين أمور أخرى، مقر الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية (NFL).الحادث، الذي وقع في مبنى 345 بارك أفنيو، أثار حالة من الفوضى في وسط مانهاتن خلال ساعات الذروة، حيث أغلقت الشرطة المنطقة وناشدت السكان تجنب الاقتراب من الموقع.شهود عيان أفادوا برؤية المهاجم، الذي تم تحديد هويته لاحقًا على أنه شين ديفون تامورا من لاس فيغاس، وهو يدخل المبنى مرتديًا درعًا واقيًا وبحوزته سلاح طويل.ووفقًا للمصادر، بدأ المهاجم إطلاق النار في الردهة، حيث تبادل إطلاق النار مع ضابط شرطة كان يعمل في مهمة أمنية، قبل أن يتحصن في الطابق 33، حيث عثر عليه لاحقًا ميتًا بجروح ذاتية.أعلن عمدة نيويورك إريك آدامز، في رسالة فيديو عبر منصة إكس، عن وجود "إصابات متعددة"، مشيرًا إلى أن الشرطة أجرت البحث طابقًا بطابق داخل المبنى.
https://sarabic.ae/20241228/مشاهد-مؤلمة-لقيام-الشرطة-الأمريكية-بضرب-سجين-بطريقة-شنيعة-فيديو-----1096277870.html
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منهاتن, نيويوك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
منهاتن, نيويوك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
بينهم ضابط.. خمسة قتلى في إطلاق نار بنيويورك
أفادت تقارير صحفية، بما في ذلك صحيفة نيويورك بوست، بأن خمسة أشخاص على الأقل، بمن فيهم ضابط شرطة، قتلوا وأصيب آخرون بعدة إصابات في حادث إطلاق نار وقع داخل ناطحة سحاب في مانهاتن بنيويورك، أمس الاثنين.
موسكو –سبوتنيك. في وقت سابق من نفس اليوم، ذكرت الصحيفة، أن رجلاً يبلغ من العمر 27 عامًا، مسلحًا ببندقية، فتح النار داخل المبنى الذي يضم 44 طابقًا، والذي يستضيف، بين أمور أخرى، مقر الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية (NFL).
وأضافت التقارير لاحقًا أن المهاجم أطلق النار على نفسه داخل المبنى، مما أدى إلى وفاته بعد عملية بحث مكثفة قام بها الشرطة.
الحادث، الذي وقع في مبنى 345 بارك أفنيو، أثار حالة من الفوضى في وسط مانهاتن خلال ساعات الذروة، حيث أغلقت الشرطة المنطقة وناشدت السكان تجنب الاقتراب من الموقع.
شهود عيان أفادوا برؤية المهاجم، الذي تم تحديد هويته لاحقًا على أنه شين ديفون تامورا من لاس فيغاس، وهو يدخل المبنى مرتديًا درعًا واقيًا وبحوزته سلاح طويل.
28 ديسمبر 2024, 12:24 GMT
ووفقًا للمصادر، بدأ المهاجم إطلاق النار في الردهة، حيث تبادل إطلاق النار مع ضابط شرطة كان يعمل في مهمة أمنية، قبل أن يتحصن في الطابق 33، حيث عثر عليه لاحقًا ميتًا بجروح ذاتية.
أعلن عمدة نيويورك إريك آدامز، في رسالة فيديو عبر منصة إكس، عن وجود "إصابات متعددة"، مشيرًا إلى أن الشرطة أجرت البحث طابقًا بطابق داخل المبنى.