بينهم ضابط.. خمسة قتلى في إطلاق نار بنيويورك

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
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بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
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10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
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عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
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57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20250729/بينهم-ضابط-خمسة-قتلى-في-إطلاق-نار-بنيويورك-1103141192.html
بينهم ضابط.. خمسة قتلى في إطلاق نار بنيويورك
بينهم ضابط.. خمسة قتلى في إطلاق نار بنيويورك
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير صحفية، بما في ذلك صحيفة نيويورك بوست، بأن خمسة أشخاص على الأقل، بمن فيهم ضابط شرطة، قتلوا وأصيب آخرون بعدة إصابات في حادث إطلاق نار وقع داخل ناطحة... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T02:20+0000
2025-07-29T02:20+0000
منهاتن
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موسكو –سبوتنيك. في وقت سابق من نفس اليوم، ذكرت الصحيفة، أن رجلاً يبلغ من العمر 27 عامًا، مسلحًا ببندقية، فتح النار داخل المبنى الذي يضم 44 طابقًا، والذي يستضيف، بين أمور أخرى، مقر الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية (NFL).الحادث، الذي وقع في مبنى 345 بارك أفنيو، أثار حالة من الفوضى في وسط مانهاتن خلال ساعات الذروة، حيث أغلقت الشرطة المنطقة وناشدت السكان تجنب الاقتراب من الموقع.شهود عيان أفادوا برؤية المهاجم، الذي تم تحديد هويته لاحقًا على أنه شين ديفون تامورا من لاس فيغاس، وهو يدخل المبنى مرتديًا درعًا واقيًا وبحوزته سلاح طويل.ووفقًا للمصادر، بدأ المهاجم إطلاق النار في الردهة، حيث تبادل إطلاق النار مع ضابط شرطة كان يعمل في مهمة أمنية، قبل أن يتحصن في الطابق 33، حيث عثر عليه لاحقًا ميتًا بجروح ذاتية.أعلن عمدة نيويورك إريك آدامز، في رسالة فيديو عبر منصة إكس، عن وجود "إصابات متعددة"، مشيرًا إلى أن الشرطة أجرت البحث طابقًا بطابق داخل المبنى.
https://sarabic.ae/20241228/مشاهد-مؤلمة-لقيام-الشرطة-الأمريكية-بضرب-سجين-بطريقة-شنيعة-فيديو-----1096277870.html
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منهاتن, نيويوك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
منهاتن, نيويوك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

بينهم ضابط.. خمسة قتلى في إطلاق نار بنيويورك

02:20 GMT 29.07.2025
© AP Photo / David Zalubowskiالشرطة الأمريكية بعد هجوم كولورادو 2 يونيو 2025
الشرطة الأمريكية بعد هجوم كولورادو 2 يونيو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / David Zalubowski
تابعنا عبر
أفادت تقارير صحفية، بما في ذلك صحيفة نيويورك بوست، بأن خمسة أشخاص على الأقل، بمن فيهم ضابط شرطة، قتلوا وأصيب آخرون بعدة إصابات في حادث إطلاق نار وقع داخل ناطحة سحاب في مانهاتن بنيويورك، أمس الاثنين.
موسكو –سبوتنيك. في وقت سابق من نفس اليوم، ذكرت الصحيفة، أن رجلاً يبلغ من العمر 27 عامًا، مسلحًا ببندقية، فتح النار داخل المبنى الذي يضم 44 طابقًا، والذي يستضيف، بين أمور أخرى، مقر الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية (NFL).

وأضافت التقارير لاحقًا أن المهاجم أطلق النار على نفسه داخل المبنى، مما أدى إلى وفاته بعد عملية بحث مكثفة قام بها الشرطة.

الحادث، الذي وقع في مبنى 345 بارك أفنيو، أثار حالة من الفوضى في وسط مانهاتن خلال ساعات الذروة، حيث أغلقت الشرطة المنطقة وناشدت السكان تجنب الاقتراب من الموقع.
شهود عيان أفادوا برؤية المهاجم، الذي تم تحديد هويته لاحقًا على أنه شين ديفون تامورا من لاس فيغاس، وهو يدخل المبنى مرتديًا درعًا واقيًا وبحوزته سلاح طويل.
شرطة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
مجتمع
مشاهد مؤلمة لقيام الشرطة الأمريكية بضرب سجين بطريقة "شنيعة"... فيديو
28 ديسمبر 2024, 12:24 GMT
ووفقًا للمصادر، بدأ المهاجم إطلاق النار في الردهة، حيث تبادل إطلاق النار مع ضابط شرطة كان يعمل في مهمة أمنية، قبل أن يتحصن في الطابق 33، حيث عثر عليه لاحقًا ميتًا بجروح ذاتية.
أعلن عمدة نيويورك إريك آدامز، في رسالة فيديو عبر منصة إكس، عن وجود "إصابات متعددة"، مشيرًا إلى أن الشرطة أجرت البحث طابقًا بطابق داخل المبنى.
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