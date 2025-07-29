تحطم مروحية تابعة للجيش الألماني وسقوطها في نهر.. وعمليات إنقاذ جارية

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بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250729/تحطم-مروحية-تابعة-للجيش-الألماني-وسقوطها-في-نهر-وعمليات-إنقاذ-جارية-1103166907.html
تحطم مروحية تابعة للجيش الألماني وسقوطها في نهر.. وعمليات إنقاذ جارية
تحطم مروحية تابعة للجيش الألماني وسقوطها في نهر.. وعمليات إنقاذ جارية
سبوتنيك عربي
أعلنت متحدثة باسم الشرطة في مدينة لايبتسيغ، شرقي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن الطائرة المروحية التي سقطت في نهر قرب مدينة جريما بولاية سكسونيا، تابعة للجيش... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T15:25+0000
2025-07-29T15:25+0000
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وكان متحدث باسم اتحاد فرق الإطفاء في دائرة لايبتسيغ أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، عن سقوط المروحية، دون ورود معلومات عن وجود ضحايا حتى الآن، وفقا لوسائل إعلام ألمانية رسمية.وأوضح المتحدث أن المروحية اختفت عن الرادار بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، فيما عُثر على حطامها في نهر مولده عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من قبل أشخاص كانوا يمارسون رياضة التجديف.وفي حين لم تُحدد هوية المروحية رسميا من الجهات المختصة، فقد ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن الجيش الألماني فقد مروحية وقائدها، ولم تُصدر وزارة الدفاع أي تعليق رسمي حتى الآن.وأشار المتحدث باسم فرق الإطفاء إلى تسرب كميات كبيرة من الكيروسين في موقع الحادث، مؤكدا أن الحطام يقع في منتصف النهر ويصعب الوصول إليه.وأوضح أن نحو 50 فردا من قوات الطوارئ يعملون على احتواء تسرب الوقود، تمهيدا لبدء عملية انتشال الحطام.
https://sarabic.ae/20250728/مقتل-عسكريين-اثنين-من-الجيش-المغربي-في-تحطم-طائرة-1103119422.html
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تحطم مروحية تابعة للجيش الألماني وسقوطها في نهر.. وعمليات إنقاذ جارية

15:25 GMT 29.07.2025
© Photo / Unsplash/ david hiliمروحية عسكرية
مروحية عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© Photo / Unsplash/ david hili
تابعنا عبر
أعلنت متحدثة باسم الشرطة في مدينة لايبتسيغ، شرقي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن الطائرة المروحية التي سقطت في نهر قرب مدينة جريما بولاية سكسونيا، تابعة للجيش الألماني.
وكان متحدث باسم اتحاد فرق الإطفاء في دائرة لايبتسيغ أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، عن سقوط المروحية، دون ورود معلومات عن وجود ضحايا حتى الآن، وفقا لوسائل إعلام ألمانية رسمية.
وأوضح المتحدث أن المروحية اختفت عن الرادار بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، فيما عُثر على حطامها في نهر مولده عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من قبل أشخاص كانوا يمارسون رياضة التجديف.
وفي حين لم تُحدد هوية المروحية رسميا من الجهات المختصة، فقد ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن الجيش الألماني فقد مروحية وقائدها، ولم تُصدر وزارة الدفاع أي تعليق رسمي حتى الآن.
الجيش المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
مقتل عسكريين اثنين من الجيش المغربي في تحطم طائرة
أمس, 12:41 GMT
وأشار المتحدث باسم فرق الإطفاء إلى تسرب كميات كبيرة من الكيروسين في موقع الحادث، مؤكدا أن الحطام يقع في منتصف النهر ويصعب الوصول إليه.
وأوضح أن نحو 50 فردا من قوات الطوارئ يعملون على احتواء تسرب الوقود، تمهيدا لبدء عملية انتشال الحطام.
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