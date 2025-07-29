https://sarabic.ae/20250729/تحطم-مروحية-تابعة-للجيش-الألماني-وسقوطها-في-نهر-وعمليات-إنقاذ-جارية-1103166907.html
تحطم مروحية تابعة للجيش الألماني وسقوطها في نهر.. وعمليات إنقاذ جارية
تحطم مروحية تابعة للجيش الألماني وسقوطها في نهر.. وعمليات إنقاذ جارية
سبوتنيك عربي
أعلنت متحدثة باسم الشرطة في مدينة لايبتسيغ، شرقي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن الطائرة المروحية التي سقطت في نهر قرب مدينة جريما بولاية سكسونيا، تابعة للجيش... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
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وكان متحدث باسم اتحاد فرق الإطفاء في دائرة لايبتسيغ أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، عن سقوط المروحية، دون ورود معلومات عن وجود ضحايا حتى الآن، وفقا لوسائل إعلام ألمانية رسمية.وأوضح المتحدث أن المروحية اختفت عن الرادار بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، فيما عُثر على حطامها في نهر مولده عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من قبل أشخاص كانوا يمارسون رياضة التجديف.وفي حين لم تُحدد هوية المروحية رسميا من الجهات المختصة، فقد ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن الجيش الألماني فقد مروحية وقائدها، ولم تُصدر وزارة الدفاع أي تعليق رسمي حتى الآن.وأشار المتحدث باسم فرق الإطفاء إلى تسرب كميات كبيرة من الكيروسين في موقع الحادث، مؤكدا أن الحطام يقع في منتصف النهر ويصعب الوصول إليه.وأوضح أن نحو 50 فردا من قوات الطوارئ يعملون على احتواء تسرب الوقود، تمهيدا لبدء عملية انتشال الحطام.
https://sarabic.ae/20250728/مقتل-عسكريين-اثنين-من-الجيش-المغربي-في-تحطم-طائرة-1103119422.html
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أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تحطم مروحية تابعة للجيش الألماني وسقوطها في نهر.. وعمليات إنقاذ جارية
أعلنت متحدثة باسم الشرطة في مدينة لايبتسيغ، شرقي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن الطائرة المروحية التي سقطت في نهر قرب مدينة جريما بولاية سكسونيا، تابعة للجيش الألماني.
وكان متحدث باسم اتحاد فرق الإطفاء في دائرة لايبتسيغ أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، عن سقوط المروحية، دون ورود معلومات عن وجود ضحايا حتى الآن، وفقا لوسائل إعلام ألمانية رسمية.
وأوضح المتحدث أن المروحية اختفت عن الرادار بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، فيما عُثر على حطامها في نهر مولده عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من قبل أشخاص كانوا يمارسون رياضة التجديف.
وفي حين لم تُحدد هوية المروحية رسميا من الجهات المختصة، فقد ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن الجيش الألماني فقد مروحية وقائدها، ولم تُصدر وزارة الدفاع أي تعليق رسمي حتى الآن.
وأشار المتحدث باسم فرق الإطفاء إلى تسرب كميات كبيرة من الكيروسين في موقع الحادث، مؤكدا أن الحطام يقع في منتصف النهر ويصعب الوصول إليه.
وأوضح أن نحو 50 فردا من قوات الطوارئ يعملون على احتواء تسرب الوقود، تمهيدا لبدء عملية انتشال الحطام.