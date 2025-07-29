غوارديولا ينتقد الصمت الدولي إزاء المأساة الإنسانية في فلسطين

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بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250729/غوارديولا-ينتقد-الصمت-الدولي-إزاء-المأساة-الإنسانية-في-فلسطين-1103169889.html
غوارديولا ينتقد الصمت الدولي إزاء المأساة الإنسانية في فلسطين
غوارديولا ينتقد الصمت الدولي إزاء المأساة الإنسانية في فلسطين
سبوتنيك عربي
وجه المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، رسالة قوية للعالم، عبر فيها عن استيائه من الصمت الدولي إزاء المأساة الإنسانية في فلسطين، مقارنا... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T17:00+0000
2025-07-29T17:00+0000
أخبار فلسطين اليوم
بريطانيا
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وقال، في حوار مع مجلة "GQ Hype" الكتالونية: "ما يحدث في فلسطين يكشف عن غياب تام للإنسانية. نشاهد هذه المآسي، التي لا تبعد عنا سوى ساعات قليلة، على شاشات التلفاز، ومع ذلك لا نتحرك أو نفعل شيئا. لا توجد أي مبادرة حقيقية لحل هذه الأزمات"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكان غوارديولا قد كشف، مطلع مايو الماضي، عن خطته المستقبلية بعد انتهاء عقده مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.جاء ذلك في تصريحات صحفية، قال فيها غوارديولا، إنه سيتوقف عن التدريب بعد انتهاء عقده الحالي، مضيفا: "هذا القرار مؤكد". يذكر أن العقد الذي وقّعه غوارديولا مع مانشستر سيتي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يستمر لمدة موسمين إضافيين حتى يونيو/ حزيران 2027. وكان غوارديولا، قد توقف عن التدريب لمدة عام كامل، عندما ترك برشلونة الإسباني، قبل أن ينضم إلى بايرن ميونيخ الألماني عام 2013.
https://sarabic.ae/20250502/غوارديولا-سأتوقف-عن-التدريب-بعد-مغادرة-مانشستر-سيتي-1100119724.html
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أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا
أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا

غوارديولا ينتقد الصمت الدولي إزاء المأساة الإنسانية في فلسطين

17:00 GMT 29.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
وجه المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، رسالة قوية للعالم، عبر فيها عن استيائه من الصمت الدولي إزاء المأساة الإنسانية في فلسطين، مقارنا الأوضاع الحالية بفظائع الحربين العالميتين الأولى والثانية.
وقال، في حوار مع مجلة "GQ Hype" الكتالونية: "ما يحدث في فلسطين يكشف عن غياب تام للإنسانية. نشاهد هذه المآسي، التي لا تبعد عنا سوى ساعات قليلة، على شاشات التلفاز، ومع ذلك لا نتحرك أو نفعل شيئا. لا توجد أي مبادرة حقيقية لحل هذه الأزمات"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأضاف: "في الماضي، لم تكن الوسائل الحديثة متوفرة لنقل الحقيقة خلال الحربين العالميتين، لكن اليوم نرى كل شيء مباشرة ونظل صامتين".
وكان غوارديولا قد كشف، مطلع مايو الماضي، عن خطته المستقبلية بعد انتهاء عقده مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.
بيب غوارديولا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
مجتمع
غوارديولا: "سأتوقف عن التدريب" بعد مغادرة مانشستر سيتي
2 مايو, 20:56 GMT
جاء ذلك في تصريحات صحفية، قال فيها غوارديولا، إنه سيتوقف عن التدريب بعد انتهاء عقده الحالي، مضيفا: "هذا القرار مؤكد".
وتابع غوارديولا: "الأمر المؤكد أنني سآخذ قسطا من الراحة، ولا زلت لا أعلم هل سأعتزل نهائيا أما لا".
يذكر أن العقد الذي وقّعه غوارديولا مع مانشستر سيتي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يستمر لمدة موسمين إضافيين حتى يونيو/ حزيران 2027.
وكان غوارديولا، قد توقف عن التدريب لمدة عام كامل، عندما ترك برشلونة الإسباني، قبل أن ينضم إلى بايرن ميونيخ الألماني عام 2013.
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