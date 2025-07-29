https://sarabic.ae/20250729/غوارديولا-ينتقد-الصمت-الدولي-إزاء-المأساة-الإنسانية-في-فلسطين-1103169889.html

غوارديولا ينتقد الصمت الدولي إزاء المأساة الإنسانية في فلسطين

غوارديولا ينتقد الصمت الدولي إزاء المأساة الإنسانية في فلسطين

سبوتنيك عربي

وجه المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، رسالة قوية للعالم، عبر فيها عن استيائه من الصمت الدولي إزاء المأساة الإنسانية في فلسطين، مقارنا... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T17:00+0000

2025-07-29T17:00+0000

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أخبار فلسطين اليوم

بريطانيا

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وقال، في حوار مع مجلة "GQ Hype" الكتالونية: "ما يحدث في فلسطين يكشف عن غياب تام للإنسانية. نشاهد هذه المآسي، التي لا تبعد عنا سوى ساعات قليلة، على شاشات التلفاز، ومع ذلك لا نتحرك أو نفعل شيئا. لا توجد أي مبادرة حقيقية لحل هذه الأزمات"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكان غوارديولا قد كشف، مطلع مايو الماضي، عن خطته المستقبلية بعد انتهاء عقده مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.جاء ذلك في تصريحات صحفية، قال فيها غوارديولا، إنه سيتوقف عن التدريب بعد انتهاء عقده الحالي، مضيفا: "هذا القرار مؤكد". يذكر أن العقد الذي وقّعه غوارديولا مع مانشستر سيتي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يستمر لمدة موسمين إضافيين حتى يونيو/ حزيران 2027. وكان غوارديولا، قد توقف عن التدريب لمدة عام كامل، عندما ترك برشلونة الإسباني، قبل أن ينضم إلى بايرن ميونيخ الألماني عام 2013.

https://sarabic.ae/20250502/غوارديولا-سأتوقف-عن-التدريب-بعد-مغادرة-مانشستر-سيتي-1100119724.html

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