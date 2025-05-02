https://sarabic.ae/20250502/غوارديولا-سأتوقف-عن-التدريب-بعد-مغادرة-مانشستر-سيتي-1100119724.html
غوارديولا: "سأتوقف عن التدريب" بعد مغادرة مانشستر سيتي
غوارديولا: "سأتوقف عن التدريب" بعد مغادرة مانشستر سيتي
سبوتنيك عربي
كشف المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا، عن خطته المستقبلية بعد انتهاء عقده مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T20:56+0000
2025-05-02T20:56+0000
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بيب غوارديولا
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جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، قال فيها غوارديولا، إنه سيتوقف عن التدريب بعد انتهاء عقده الحالي، مضيفًا: "هذا القرار مؤكد".يذكر أن العقد الذي وقّعه غوارديولا مع مانشستر سيتي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يستمر لمدة موسمين إضافيين حتى يونيو/ حزيران 2027.وكان غوارديولا، قد توقف عن التدريب لمدة عام كامل، عندما ترك برشلونة الإسباني، قبل أن ينضم إلى بايرن ميونيخ الألماني عام 2013.
https://sarabic.ae/20250211/رد-مفاجئ-من-غوارديولا-بعد-سؤاله-مجددا-عن-مستقبله-مع-مانشستر-سيتي-1097660541.html
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أخبار العالم الآن, رياضة, بيب غوارديولا
أخبار العالم الآن, رياضة, بيب غوارديولا
غوارديولا: "سأتوقف عن التدريب" بعد مغادرة مانشستر سيتي
كشف المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا، عن خطته المستقبلية بعد انتهاء عقده مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، قال فيها غوارديولا، إنه سيتوقف عن التدريب بعد انتهاء عقده
الحالي، مضيفًا: "هذا القرار مؤكد".
وتابع غوارديولا: "الأمر المؤكد أنني سآخذ قسطا من الراحة، ولا زلت لا أعلم هل سأعتزل نهائيا أما لا".
يذكر أن العقد الذي وقّعه غوارديولا مع مانشستر سيتي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يستمر لمدة موسمين إضافيين حتى يونيو/ حزيران 2027.
وكان غوارديولا، قد توقف عن التدريب
لمدة عام كامل، عندما ترك برشلونة الإسباني، قبل أن ينضم إلى بايرن ميونيخ الألماني عام 2013.