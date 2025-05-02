https://sarabic.ae/20250502/غوارديولا-سأتوقف-عن-التدريب-بعد-مغادرة-مانشستر-سيتي-1100119724.html

غوارديولا: "سأتوقف عن التدريب" بعد مغادرة مانشستر سيتي

غوارديولا: "سأتوقف عن التدريب" بعد مغادرة مانشستر سيتي

سبوتنيك عربي

كشف المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا، عن خطته المستقبلية بعد انتهاء عقده مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي. 02.05.2025, سبوتنيك عربي

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بيب غوارديولا

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جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، قال فيها غوارديولا، إنه سيتوقف عن التدريب بعد انتهاء عقده الحالي، مضيفًا: "هذا القرار مؤكد".يذكر أن العقد الذي وقّعه غوارديولا مع مانشستر سيتي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يستمر لمدة موسمين إضافيين حتى يونيو/ حزيران 2027.وكان غوارديولا، قد توقف عن التدريب لمدة عام كامل، عندما ترك برشلونة الإسباني، قبل أن ينضم إلى بايرن ميونيخ الألماني عام 2013.

https://sarabic.ae/20250211/رد-مفاجئ-من-غوارديولا-بعد-سؤاله-مجددا-عن-مستقبله-مع-مانشستر-سيتي-1097660541.html

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