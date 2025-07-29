https://sarabic.ae/20250729/مشاورات-برعاية-أممية-في-طرابلس-لإزالة-العقبات-من-طريق-الانتخابات-الليبية-1103175695.html
مشاورات برعاية أممية في طرابلس لإزالة العقبات من طريق الانتخابات الليبية
مشاورات برعاية أممية في طرابلس لإزالة العقبات من طريق الانتخابات الليبية
سبوتنيك عربي
عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الثلاثاء، اجتماعًا تشاوريًا في مقرها بالعاصمة طرابلس، ضم أعضاء لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية المشكلة من البعثة، وذلك... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T22:23+0000
2025-07-29T22:23+0000
2025-07-29T22:23+0000
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وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، خلال الاجتماع، أهمية هذه المشاورات في تعزيز الملكية الليبية للعملية السياسية، مشيرة إلى أن البعثة الأممية ستسترشد بنتائج هذا اللقاء في بلورة خارطة الطريق المزمع الإعلان عنها خلال إحاطتها المرتقبة أمام مجلس الأمن الدولي.ومن المقرر أن تستكمل اللجان اجتماعاتها يوم غد، في إطار مساعٍ لتقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية التي تعيق الوصول إلى توافق نهائي على القوانين الانتخابية.من جانبه، كشف مصدر من اللجنة الاستشارية لـ"سبوتنيك"، فضّل عدم كشف هويته، أن النقاشات تطرقت إلى عدة قضايا جوهرية تتعلق بمسار الانتخابات، من بينها القوانين المنظمة لها، ومقترحات جديدة حول النقاط الخلافية، مثل: مسألة الارتباط والتزامن بين المسارات، إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات، الجنسية، توزيع المقاعد، وآلية تشكيل الحكومة.وأكد المصدر أن هناك مقترحات قدمتها اللجنة الاستشارية تمثل محاولة لتجاوز الجمود السياسي، وإعادة إحياء العملية الانتخابية ضمن إطار توافقي شامل.
https://sarabic.ae/20250621/حكومة-الوحدة-الوطنية-تؤكد-تمسكها-بالانتخابات-كحل-للأزمة-الليبية-1101898070.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, حصري, العالم, أخبار العالم الآن, احتجاجات طرابلس اللبنانية
أخبار ليبيا اليوم, حصري, العالم, أخبار العالم الآن, احتجاجات طرابلس اللبنانية
مشاورات برعاية أممية في طرابلس لإزالة العقبات من طريق الانتخابات الليبية
حصري
عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الثلاثاء، اجتماعًا تشاوريًا في مقرها بالعاصمة طرابلس، ضم أعضاء لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية المشكلة من البعثة، وذلك لتبادل الآراء حول التعديلات المطلوبة لتسهيل تنفيذ الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات المقبلة.
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، خلال الاجتماع، أهمية هذه المشاورات في تعزيز الملكية الليبية للعملية السياسية، مشيرة إلى أن البعثة الأممية ستسترشد بنتائج هذا اللقاء في بلورة خارطة الطريق المزمع الإعلان عنها خلال إحاطتها المرتقبة أمام مجلس الأمن الدولي.
ومن المقرر أن تستكمل اللجان اجتماعاتها يوم غد، في إطار مساعٍ لتقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية التي تعيق الوصول إلى توافق نهائي على القوانين الانتخابية.
من جانبه، كشف مصدر من اللجنة الاستشارية لـ"سبوتنيك
"، فضّل عدم كشف هويته، أن النقاشات تطرقت إلى عدة قضايا جوهرية تتعلق بمسار الانتخابات، من بينها القوانين المنظمة لها، ومقترحات جديدة حول النقاط الخلافية، مثل: مسألة الارتباط والتزامن بين المسارات، إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات، الجنسية، توزيع المقاعد، وآلية تشكيل الحكومة.
وأكد المصدر أن هناك مقترحات قدمتها اللجنة الاستشارية تمثل محاولة لتجاوز الجمود السياسي، وإعادة إحياء العملية الانتخابية ضمن إطار توافقي شامل.