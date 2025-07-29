مشاورات برعاية أممية في طرابلس لإزالة العقبات من طريق الانتخابات الليبية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
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مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
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مشاورات برعاية أممية في طرابلس لإزالة العقبات من طريق الانتخابات الليبية
مشاورات برعاية أممية في طرابلس لإزالة العقبات من طريق الانتخابات الليبية
سبوتنيك عربي
عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الثلاثاء، اجتماعًا تشاوريًا في مقرها بالعاصمة طرابلس، ضم أعضاء لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية المشكلة من البعثة، وذلك... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T22:23+0000
2025-07-29T22:23+0000
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وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، خلال الاجتماع، أهمية هذه المشاورات في تعزيز الملكية الليبية للعملية السياسية، مشيرة إلى أن البعثة الأممية ستسترشد بنتائج هذا اللقاء في بلورة خارطة الطريق المزمع الإعلان عنها خلال إحاطتها المرتقبة أمام مجلس الأمن الدولي.ومن المقرر أن تستكمل اللجان اجتماعاتها يوم غد، في إطار مساعٍ لتقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية التي تعيق الوصول إلى توافق نهائي على القوانين الانتخابية.من جانبه، كشف مصدر من اللجنة الاستشارية لـ"سبوتنيك"، فضّل عدم كشف هويته، أن النقاشات تطرقت إلى عدة قضايا جوهرية تتعلق بمسار الانتخابات، من بينها القوانين المنظمة لها، ومقترحات جديدة حول النقاط الخلافية، مثل: مسألة الارتباط والتزامن بين المسارات، إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات، الجنسية، توزيع المقاعد، وآلية تشكيل الحكومة.وأكد المصدر أن هناك مقترحات قدمتها اللجنة الاستشارية تمثل محاولة لتجاوز الجمود السياسي، وإعادة إحياء العملية الانتخابية ضمن إطار توافقي شامل.
https://sarabic.ae/20250621/حكومة-الوحدة-الوطنية-تؤكد-تمسكها-بالانتخابات-كحل-للأزمة-الليبية-1101898070.html
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, العالم, أخبار العالم الآن, احتجاجات طرابلس اللبنانية
أخبار ليبيا اليوم, حصري, العالم, أخبار العالم الآن, احتجاجات طرابلس اللبنانية

مشاورات برعاية أممية في طرابلس لإزالة العقبات من طريق الانتخابات الليبية

22:23 GMT 29.07.2025
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFAمجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري
مجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFA
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عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الثلاثاء، اجتماعًا تشاوريًا في مقرها بالعاصمة طرابلس، ضم أعضاء لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية المشكلة من البعثة، وذلك لتبادل الآراء حول التعديلات المطلوبة لتسهيل تنفيذ الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات المقبلة.
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، خلال الاجتماع، أهمية هذه المشاورات في تعزيز الملكية الليبية للعملية السياسية، مشيرة إلى أن البعثة الأممية ستسترشد بنتائج هذا اللقاء في بلورة خارطة الطريق المزمع الإعلان عنها خلال إحاطتها المرتقبة أمام مجلس الأمن الدولي.
شارع من شوارع وسط العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
حكومة الوحدة الوطنية تؤكد تمسكها بالانتخابات كحل للأزمة الليبية
21 يونيو, 05:58 GMT
ومن المقرر أن تستكمل اللجان اجتماعاتها يوم غد، في إطار مساعٍ لتقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية التي تعيق الوصول إلى توافق نهائي على القوانين الانتخابية.
من جانبه، كشف مصدر من اللجنة الاستشارية لـ"سبوتنيك"، فضّل عدم كشف هويته، أن النقاشات تطرقت إلى عدة قضايا جوهرية تتعلق بمسار الانتخابات، من بينها القوانين المنظمة لها، ومقترحات جديدة حول النقاط الخلافية، مثل: مسألة الارتباط والتزامن بين المسارات، إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات، الجنسية، توزيع المقاعد، وآلية تشكيل الحكومة.
وأكد المصدر أن هناك مقترحات قدمتها اللجنة الاستشارية تمثل محاولة لتجاوز الجمود السياسي، وإعادة إحياء العملية الانتخابية ضمن إطار توافقي شامل.
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