https://sarabic.ae/20250729/مصر-وباكستان-تتفقان-على-تعزيز-التعاون-العسكري-بينهما-1103157222.html
مصر وباكستان تتفقان على تعزيز التعاون العسكري بينهما
مصر وباكستان تتفقان على تعزيز التعاون العسكري بينهما
سبوتنيك عربي
عقد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، لقاء مع الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
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وجرت مراسم استقبال رسمية للوفد العسكري الباكستاني بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية، تخللتها عزف السلام الوطني للبلدين، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم أوجه التعاون العسكري بين البلدين في مختلف المجالات.من جانبه، شدد الفريق شمشاد مرزا، على رغبة بلاده في تطوير العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات مع مصر، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وتلا اللقاء جلسة مباحثات موسّعة تناولت سبل تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، واختُتمت بتوقيع محضر رسمي بين الجانبين.حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وقادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة المصرية، وعدد من قادة القوات المسلحة من البلدين، إلى جانب السفير والملحق العسكري الباكستاني في القاهرة.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, باكستان
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, باكستان
مصر وباكستان تتفقان على تعزيز التعاون العسكري بينهما
عقد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، لقاء مع الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.
وجرت مراسم استقبال رسمية للوفد العسكري الباكستاني بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية، تخللتها عزف السلام الوطني للبلدين، حسبما ذكرت "بوابة
الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم أوجه التعاون العسكري بين البلدين في مختلف المجالات.
وأعرب وزير الدفاع المصري عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق وتوسيع التعاون العسكري بما يخدم المصالح المشتركة.
من جانبه، شدد الفريق شمشاد مرزا، على رغبة بلاده في تطوير العلاقات العسكرية
وتبادل الخبرات مع مصر، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
26 أكتوبر 2019, 15:36 GMT
وتلا اللقاء جلسة مباحثات موسّعة تناولت سبل تعزيز التعاون الدفاعي
والأمني، واختُتمت بتوقيع محضر رسمي بين الجانبين.
حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وقادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة المصرية، وعدد من قادة القوات المسلحة من البلدين، إلى جانب السفير والملحق العسكري الباكستاني في القاهرة.