https://sarabic.ae/20250729/مقتل-سائق-سيارة-في-هجوم-شنته-قوات-كييف-بطائرة-مسيرة-على-بلدة-سالسك-بمقاطعة-روستوف-1103141776.html
مقتل سائق سيارة في هجوم شنته قوات كييف بطائرة مسيرة على بلدة سالسك بمقاطعة روستوف الروسية
مقتل سائق سيارة في هجوم شنته قوات كييف بطائرة مسيرة على بلدة سالسك بمقاطعة روستوف الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن يوري سليوسار، القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل سائق سيارة في هجوم شنته قوات نظام كييف، بطائرة مسيّرة على بلدة سالسك في... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T03:10+0000
2025-07-29T03:10+0000
2025-07-29T04:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روستوف
روسيا
القوات الأوكرانية
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وكتب سليوسار عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تعرضت سيارة لأضرار في شارع أوستروفسكي، وللأسف توفي سائقها. ويجري تحديد هوية القتيل".وأشار إلى أنه يتم توضيح المعلومات حول عواقب الهجوم الجوي للعدو.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
https://sarabic.ae/20250728/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1103106931.html
روستوف
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روستوف, روسيا, القوات الأوكرانية
روستوف, روسيا, القوات الأوكرانية
مقتل سائق سيارة في هجوم شنته قوات كييف بطائرة مسيرة على بلدة سالسك بمقاطعة روستوف الروسية
03:10 GMT 29.07.2025 (تم التحديث: 04:47 GMT 29.07.2025)
أعلن يوري سليوسار، القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل سائق سيارة في هجوم شنته قوات نظام كييف، بطائرة مسيّرة على بلدة سالسك في المقاطعة.
وكتب سليوسار عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تعرضت سيارة لأضرار في شارع أوستروفسكي، وللأسف توفي سائقها. ويجري تحديد هوية القتيل".
وأشار إلى أنه يتم توضيح المعلومات حول عواقب الهجوم الجوي للعدو
.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.