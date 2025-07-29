مقتل سائق سيارة في هجوم شنته قوات كييف بطائرة مسيرة على بلدة سالسك بمقاطعة روستوف الروسية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250729/مقتل-سائق-سيارة-في-هجوم-شنته-قوات-كييف-بطائرة-مسيرة-على-بلدة-سالسك-بمقاطعة-روستوف-1103141776.html
مقتل سائق سيارة في هجوم شنته قوات كييف بطائرة مسيرة على بلدة سالسك بمقاطعة روستوف الروسية
مقتل سائق سيارة في هجوم شنته قوات كييف بطائرة مسيرة على بلدة سالسك بمقاطعة روستوف الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن يوري سليوسار، القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل سائق سيارة في هجوم شنته قوات نظام كييف، بطائرة مسيّرة على بلدة سالسك في... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T03:10+0000
2025-07-29T04:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روستوف
روسيا
القوات الأوكرانية
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وكتب سليوسار عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تعرضت سيارة لأضرار في شارع أوستروفسكي، وللأسف توفي سائقها. ويجري تحديد هوية القتيل".وأشار إلى أنه يتم توضيح المعلومات حول عواقب الهجوم الجوي للعدو.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
https://sarabic.ae/20250728/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1103106931.html
روستوف
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روستوف, روسيا, القوات الأوكرانية
روستوف, روسيا, القوات الأوكرانية

مقتل سائق سيارة في هجوم شنته قوات كييف بطائرة مسيرة على بلدة سالسك بمقاطعة روستوف الروسية

03:10 GMT 29.07.2025 (تم التحديث: 04:47 GMT 29.07.2025)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022
إجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© Sputnik . Sergey Baturin
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تابعنا عبر
أعلن يوري سليوسار، القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل سائق سيارة في هجوم شنته قوات نظام كييف، بطائرة مسيّرة على بلدة سالسك في المقاطعة.
وكتب سليوسار عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تعرضت سيارة لأضرار في شارع أوستروفسكي، وللأسف توفي سائقها. ويجري تحديد هوية القتيل".
وأشار إلى أنه يتم توضيح المعلومات حول عواقب الهجوم الجوي للعدو.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 10:02 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
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