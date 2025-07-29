مقتل نحو 50 جنديا في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
On air
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250729/مقتل-نحو-50-جنديا-في-هجوم-مسلح-على-قاعدة-عسكرية-في-بوركينا-فاسو-1103175368.html
مقتل نحو 50 جنديا في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو
مقتل نحو 50 جنديا في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
قُتل نحو 50 جندياً في هجوم شنه مسلحون على قاعدة للجيش شمالي بوركينا فاسو، وفقا لمسؤول محلي وشهود عيان. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T21:31+0000
2025-07-29T21:31+0000
بوركينا فاسو
العالم
أخبار العالم الآن
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/06/1049178181_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_35042cb436d6287e5e66509a68a0aa86.jpg
وذكرت وسائل إعلام محلية أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، والمحظورة في روسيا، يشتبه في وقوفها وراء الهجوم الذي وقع في بلدة بولسا.وأوضحت أن نحو 100 مسلح شاركوا في العملية، حيث نهبوا القاعدة وأضرموا فيها النيران.وتشهد بوركينا فاسو، الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي، هجمات متكررة منذ عام 2015، في إطار تصاعد أنشطة الجماعات الجهادية في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250114/رئيس-بوركينا-فاسو-يدعو-الأفارقة-إلى-التخلص-من-المستشارين-الفرنسيين-لبناء-جيوش-حقيقية-1096763398.html
بوركينا فاسو
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/06/1049178181_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_adbe936c4240574995a728323441470c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا
بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا

مقتل نحو 50 جنديا في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو

21:31 GMT 29.07.2025
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
تابعنا عبر
قُتل نحو 50 جندياً في هجوم شنه مسلحون على قاعدة للجيش شمالي بوركينا فاسو، وفقا لمسؤول محلي وشهود عيان.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، والمحظورة في روسيا، يشتبه في وقوفها وراء الهجوم الذي وقع في بلدة بولسا.
مقتل تلاثة أشخاص برصاص مسلحين في بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
رئيس بوركينا فاسو يدعو الأفارقة إلى التخلص من المستشارين الفرنسيين لبناء جيوش حقيقية
14 يناير, 01:20 GMT
وأوضحت أن نحو 100 مسلح شاركوا في العملية، حيث نهبوا القاعدة وأضرموا فيها النيران.
وتشهد بوركينا فاسو، الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي، هجمات متكررة منذ عام 2015، في إطار تصاعد أنشطة الجماعات الجهادية في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала