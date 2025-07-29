https://sarabic.ae/20250729/مقتل-نحو-50-جنديا-في-هجوم-مسلح-على-قاعدة-عسكرية-في-بوركينا-فاسو-1103175368.html
مقتل نحو 50 جنديا في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو
مقتل نحو 50 جنديا في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
قُتل نحو 50 جندياً في هجوم شنه مسلحون على قاعدة للجيش شمالي بوركينا فاسو، وفقا لمسؤول محلي وشهود عيان. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T21:31+0000
2025-07-29T21:31+0000
2025-07-29T21:31+0000
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وذكرت وسائل إعلام محلية أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، والمحظورة في روسيا، يشتبه في وقوفها وراء الهجوم الذي وقع في بلدة بولسا.وأوضحت أن نحو 100 مسلح شاركوا في العملية، حيث نهبوا القاعدة وأضرموا فيها النيران.وتشهد بوركينا فاسو، الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي، هجمات متكررة منذ عام 2015، في إطار تصاعد أنشطة الجماعات الجهادية في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250114/رئيس-بوركينا-فاسو-يدعو-الأفارقة-إلى-التخلص-من-المستشارين-الفرنسيين-لبناء-جيوش-حقيقية-1096763398.html
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بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا
بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا
مقتل نحو 50 جنديا في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو
قُتل نحو 50 جندياً في هجوم شنه مسلحون على قاعدة للجيش شمالي بوركينا فاسو، وفقا لمسؤول محلي وشهود عيان.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، والمحظورة في روسيا، يشتبه في وقوفها وراء الهجوم الذي وقع في بلدة بولسا.
وأوضحت أن نحو 100 مسلح شاركوا في العملية، حيث نهبوا القاعدة وأضرموا فيها النيران.
وتشهد بوركينا فاسو، الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي، هجمات متكررة منذ عام 2015، في إطار تصاعد أنشطة الجماعات الجهادية في المنطقة.