https://sarabic.ae/20250730/أمواج-تسونامي-تضرب-سواحل-ولايات-أمريكية-عدة-بعد-زلزال-كامتشاتكا-فيديو-1103190292.html

أمواج تسونامي تضرب سواحل ولايات أمريكية عدة بعد زلزال كامتشاتكا.. فيديو

أمواج تسونامي تضرب سواحل ولايات أمريكية عدة بعد زلزال كامتشاتكا.. فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، أن أمواج تسونامي ضربت سواحل كاليفورنيا وهاواي، بعد الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية،... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T11:16+0000

2025-07-30T11:16+0000

2025-07-30T11:19+0000

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زلزال

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وقالت الأرصاد الجوية الأمريكية، في بيان على منصة "إكس": "بدأت الأمواج الأولى بالوصول إلى ساحل كاليفورنيا... سجلت مقاييس المد والجزر الأمواج في كريسنت سيتي وخليج هومبولت. ستزداد الأمواج خطورة مع اقتراب المد".ونصحت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية السكان بالابتعاد عن الساحل، خوفا من موجات تسونامي بعد أن أثّر الزلزال في كامتشاتكا على ساحل ولاية واشنطن.وأعلنت السلطات الإندونيسية إجلاء سكان المناطق الساحلية في 5 مقاطعات في البلاد، فيما يتعلق بالإعلان عن تهديد تسونامي بعد الزلزال الذي وقع في كامتشاتكا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا".من المتوقع حدوث تسونامي على ساحل المحيط الهادئ الكولومبي يوم الأربعاء ، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية الكولومبية للحد من مخاطر الكوارثواكد فرع كامشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أنه تم تسجيل 30 هزة ارتدادية محسوسة في المنطقة عقب الزلزال الرئيسي، تراوحت شدتها بين 2 و5 درجات.أعلن فلاديمير سولودوف، حاكم إقليم كامتشاتكا الروسي، أن الزلزال الذي وقع في الإقليم، أصبح الأقوى في كامل فترة الملاحظات في المنطقة.وطلب سولودوف من سكان الإقليم التزام الهدوء وعدم الذعر، وأكد لهم أن الخدمات التشغيلية تعمل في وضع محسّن وحثّهم على الوثوق بالمعلومات الرسمية فقط.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن موجة تسونامي بلغ ارتفاعها 50 سنتيمترا ضربت ميناء إيشنوماكي، وهو ميناء رئيسي في محافظة مياغي على الساحل الشرقي، مشيرة إلى أنها أعلى موجة تم تسجيلها حتى الآن.وأصدر مركز التحذير من تسونامي في الصين، تحذيرا باللون "الأصفر" من خطر حدوث تسونامي في المناطق الشرقية من الصين القارية وتايوان، بعد زلزال قوي ضرب قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية.ونقلت قناة الصين المركزية التلفزيونية عن مركز التحذير من تسونامي، أن الزلزال قد تسبب في حدوث موجة تسونامي من المتوقع أن تطال ساحل شنغهاي وجنوب مدينة تشوشان بمقاطعة تشجيانغ، وشرق تايبيه وعددا من المناطق الأخرى.وتستعد دول المحيط الهادئ وما حوله لاحتمال حدوث تسونامي، حيث أبلغ بعضها بالفعل عن وصول أولى الموجات إلى سواحلها، بعد زلزال بقوة 8.8 درجة ضرب الساحل الشرقي لروسيا.ويعد هذا الزلزال الأقوى على وجه الأرض منذ عام 2011، عندما ضرب زلزال بقوة 9.0 درجات شمال شرقي اليابان، وهو سادس أقوى زلزال مسجل على الإطلاق.أبرز التحذيرات من وقوع تسونامي في دول عدة بعد الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية:

https://sarabic.ae/20250730/زلزال-كامتشاتكا-الروسية-الأقوى-في-المنطقة-منذ-عام-1952-فيديو-1103181088.html

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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, زلزال