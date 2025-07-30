زلزال كامتشاتكا الروسية الأقوى في المنطقة منذ عام 1952
06:58 GMT 30.07.2025 (تم التحديث: 07:02 GMT 30.07.2025)
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН / الانتقال إلى بنك الصورآثار الزلزال في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН/
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أعلن فلاديمير سولودوف، حاكم إقليم كامتشاتكا الروسي، أن الزلزال الذي وقع في الإقليم، أصبح الأقوى في كامل فترة الملاحظات في المنطقة.
وكتب سولودوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "هذا هو أقوى زلزال في الفترة الزمنية بأكملها، حيث بلغت قوته 8.8 درجة. ومن المتوقع حدوث هزات ارتدادية منتظمة لفترات طويلة".
وطلب سولودوف من سكان الإقليم التزام الهدوء وعدم الذعر، وأكد لهم أن الخدمات التشغيلية تعمل في وضع محسّن وحثّهم على الوثوق بالمعلومات الرسمية فقط.
وتعرضت شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، اليوم الأربعاء، لهزات أرضية قوية جدا بلغت شدتها 8.7 درجة، وهذا أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عام 1952، حسبما أكدت الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.
واكد فرع كامشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أنه تم تسجيل 30 هزة ارتدادية محسوسة في المنطقة عقب الزلزال الرئيسي، تراوحت شدتها بين 2 و5 درجات.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن موجة تسونامي بلغ ارتفاعها 50 سنتيمترا ضربت ميناء إيشنوماكي، وهو ميناء رئيسي في محافظة مياغي على الساحل الشرقي، مشيرة إلى أنها أعلى موجة تم تسجيلها حتى الآن.
وأصدر مركز التحذير من تسونامي في الصين، تحذيرا باللون "الأصفر" من خطر حدوث تسونامي في المناطق الشرقية من الصين القارية وتايوان، بعد زلزال قوي ضرب قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية.
ونقلت قناة الصين المركزية التلفزيونية عن مركز التحذير من تسونامي، أن الزلزال قد تسبب في حدوث موجة تسونامي من المتوقع أن تطال ساحل شنغهاي وجنوب مدينة تشوشان بمقاطعة تشجيانغ، وشرق تايبيه وعددا من المناطق الأخرى.
أمس, 23:54 GMT
وتستعد دول المحيط الهادئ وما حوله لاحتمال حدوث تسونامي، حيث أبلغ بعضها بالفعل عن وصول أولى الموجات إلى سواحلها، بعد زلزال بقوة 8.8 درجة ضرب الساحل الشرقي لروسيا.
🟧أبرز التحذيرات من وقوع تسونامي في دول عدة بعد الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية:— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 30, 2025
▪️توقفت حركة القطارات في اليابان، على 41 خط سكة حديد وعلى 3 أجزاء من خطوط السكك الحديدية عالية السرعة. كما أُغلق مطار مدينة سينداي الكبرى.
▪️ أعلنت السلطات الصينية عن تهديد بحدوث… https://t.co/FWbInI3k0l pic.twitter.com/jXuSHX0hEh
ويعد هذا الزلزال الأقوى على وجه الأرض منذ عام 2011، عندما ضرب زلزال بقوة 9.0 درجات شمال شرقي اليابان، وهو سادس أقوى زلزال مسجل على الإطلاق.
أبرز التحذيرات من وقوع تسونامي في دول عدة بعد الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية:
توقفت حركة القطارات في اليابان، على 41 خط سكة حديد وعلى 3 أجزاء من خطوط السكك الحديدية عالية السرعة. كما أُغلق مطار مدينة سينداي الكبرى.
أعلنت السلطات الصينية عن تهديد بحدوث تسونامي قد يؤثر على ساحل شنغهاي، والجزء الجنوبي من مدينة تشوشان (بمقاطعة تشجيانغ)، بالإضافة إلى جزيرة تايوان.
أمر خفر السواحل الأمريكي جميع السفن الراسية في ولاية هاواي بمغادرة المواني تحسبًا لخطر تسونامي.
هناك تهديد بحدوث تسونامي على طول ساحل بيرو، عقب الزلزال في كامتشاتكا.
أصدرت المكسيك تحذيرًا من تسونامي على ساحلها الغربي، ووفقًا لمركز التحذير من التسونامي التابع للبحرية، قد يصل ارتفاع الأمواج إلى متر واحد؛
أصدر المعهد البحري الإكوادوري لعلوم المحيطات تحذيرًا من تسونامي لجزر غالاباغوس، بعد زلزال كامتشاتكا، وقد تصل الأمواج التي يبلغ ارتفاعها نحو 1.4 متر إلى الأرخبيل في الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت موسكو)؛
كما صدر تحذير من تسونامي على ساحل تشيلي.