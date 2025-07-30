زلزال كامتشاتكا الروسية الأقوى في المنطقة منذ عام 1952

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
On air
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:46 GMT
13 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
16:03 GMT
29 د
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250730/زلزال-كامتشاتكا-الروسية-الأقوى-في-المنطقة-منذ-عام-1952-فيديو-1103181088.html
زلزال كامتشاتكا الروسية الأقوى في المنطقة منذ عام 1952
زلزال كامتشاتكا الروسية الأقوى في المنطقة منذ عام 1952
سبوتنيك عربي
أعلن فلاديمير سولودوف، حاكم إقليم كامتشاتكا الروسي، أن الزلزال الذي وقع في الإقليم، أصبح الأقوى في كامل فترة الملاحظات في المنطقة. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T06:58+0000
2025-07-30T07:02+0000
العالم
روسيا
زلزال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103179781_0:0:848:477_1920x0_80_0_0_6ca075fe486d988906d104f01494d832.jpg
وكتب سولودوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "هذا هو أقوى زلزال في الفترة الزمنية بأكملها، حيث بلغت قوته 8.8 درجة. ومن المتوقع حدوث هزات ارتدادية منتظمة لفترات طويلة".وطلب سولودوف من سكان الإقليم التزام الهدوء وعدم الذعر، وأكد لهم أن الخدمات التشغيلية تعمل في وضع محسّن وحثّهم على الوثوق بالمعلومات الرسمية فقط.واكد فرع كامشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أنه تم تسجيل 30 هزة ارتدادية محسوسة في المنطقة عقب الزلزال الرئيسي، تراوحت شدتها بين 2 و5 درجات.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن موجة تسونامي بلغ ارتفاعها 50 سنتيمترا ضربت ميناء إيشنوماكي، وهو ميناء رئيسي في محافظة مياغي على الساحل الشرقي، مشيرة إلى أنها أعلى موجة تم تسجيلها حتى الآن.وأصدر مركز التحذير من تسونامي في الصين، تحذيرا باللون "الأصفر" من خطر حدوث تسونامي في المناطق الشرقية من الصين القارية وتايوان، بعد زلزال قوي ضرب قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية.ونقلت قناة الصين المركزية التلفزيونية عن مركز التحذير من تسونامي، أن الزلزال قد تسبب في حدوث موجة تسونامي من المتوقع أن تطال ساحل شنغهاي وجنوب مدينة تشوشان بمقاطعة تشجيانغ، وشرق تايبيه وعددا من المناطق الأخرى.وتستعد دول المحيط الهادئ وما حوله لاحتمال حدوث تسونامي، حيث أبلغ بعضها بالفعل عن وصول أولى الموجات إلى سواحلها، بعد زلزال بقوة 8.8 درجة ضرب الساحل الشرقي لروسيا.ويعد هذا الزلزال الأقوى على وجه الأرض منذ عام 2011، عندما ضرب زلزال بقوة 9.0 درجات شمال شرقي اليابان، وهو سادس أقوى زلزال مسجل على الإطلاق.أبرز التحذيرات من وقوع تسونامي في دول عدة بعد الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية:
https://sarabic.ae/20250729/زلزال-بقوة-8-درجات-يضرب-شبه-جزيرة-كامشاتكا-شرقي-روسيا--1103176890.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103179781_106:0:743:478_1920x0_80_0_0_85fd4900adda08504076dca5959e917f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, زلزال
العالم, روسيا, زلزال

زلزال كامتشاتكا الروسية الأقوى في المنطقة منذ عام 1952

06:58 GMT 30.07.2025 (تم التحديث: 07:02 GMT 30.07.2025)
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН / الانتقال إلى بنك الصورآثار الزلزال في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا
آثار الزلزال في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن فلاديمير سولودوف، حاكم إقليم كامتشاتكا الروسي، أن الزلزال الذي وقع في الإقليم، أصبح الأقوى في كامل فترة الملاحظات في المنطقة.
وكتب سولودوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "هذا هو أقوى زلزال في الفترة الزمنية بأكملها، حيث بلغت قوته 8.8 درجة. ومن المتوقع حدوث هزات ارتدادية منتظمة لفترات طويلة".
وطلب سولودوف من سكان الإقليم التزام الهدوء وعدم الذعر، وأكد لهم أن الخدمات التشغيلية تعمل في وضع محسّن وحثّهم على الوثوق بالمعلومات الرسمية فقط.

وتعرضت شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، اليوم الأربعاء، لهزات أرضية قوية جدا بلغت شدتها 8.7 درجة، وهذا أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عام 1952، حسبما أكدت الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.

واكد فرع كامشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أنه تم تسجيل 30 هزة ارتدادية محسوسة في المنطقة عقب الزلزال الرئيسي، تراوحت شدتها بين 2 و5 درجات.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن موجة تسونامي بلغ ارتفاعها 50 سنتيمترا ضربت ميناء إيشنوماكي، وهو ميناء رئيسي في محافظة مياغي على الساحل الشرقي، مشيرة إلى أنها أعلى موجة تم تسجيلها حتى الآن.
وأصدر مركز التحذير من تسونامي في الصين، تحذيرا باللون "الأصفر" من خطر حدوث تسونامي في المناطق الشرقية من الصين القارية وتايوان، بعد زلزال قوي ضرب قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية.
ونقلت قناة الصين المركزية التلفزيونية عن مركز التحذير من تسونامي، أن الزلزال قد تسبب في حدوث موجة تسونامي من المتوقع أن تطال ساحل شنغهاي وجنوب مدينة تشوشان بمقاطعة تشجيانغ، وشرق تايبيه وعددا من المناطق الأخرى.
آثار الزلزال في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
زلزال بقوة 8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا
أمس, 23:54 GMT
وتستعد دول المحيط الهادئ وما حوله لاحتمال حدوث تسونامي، حيث أبلغ بعضها بالفعل عن وصول أولى الموجات إلى سواحلها، بعد زلزال بقوة 8.8 درجة ضرب الساحل الشرقي لروسيا.
ويعد هذا الزلزال الأقوى على وجه الأرض منذ عام 2011، عندما ضرب زلزال بقوة 9.0 درجات شمال شرقي اليابان، وهو سادس أقوى زلزال مسجل على الإطلاق.
أبرز التحذيرات من وقوع تسونامي في دول عدة بعد الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية:
توقفت حركة القطارات في اليابان، على 41 خط سكة حديد وعلى 3 أجزاء من خطوط السكك الحديدية عالية السرعة. كما أُغلق مطار مدينة سينداي الكبرى.
أعلنت السلطات الصينية عن تهديد بحدوث تسونامي قد يؤثر على ساحل شنغهاي، والجزء الجنوبي من مدينة تشوشان (بمقاطعة تشجيانغ)، بالإضافة إلى جزيرة تايوان.
أمر خفر السواحل الأمريكي جميع السفن الراسية في ولاية هاواي بمغادرة المواني تحسبًا لخطر تسونامي.
هناك تهديد بحدوث تسونامي على طول ساحل بيرو، عقب الزلزال في كامتشاتكا.
أصدرت المكسيك تحذيرًا من تسونامي على ساحلها الغربي، ووفقًا لمركز التحذير من التسونامي التابع للبحرية، قد يصل ارتفاع الأمواج إلى متر واحد؛
أصدر المعهد البحري الإكوادوري لعلوم المحيطات تحذيرًا من تسونامي لجزر غالاباغوس، بعد زلزال كامتشاتكا، وقد تصل الأمواج التي يبلغ ارتفاعها نحو 1.4 متر إلى الأرخبيل في الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت موسكو)؛
كما صدر تحذير من تسونامي على ساحل تشيلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала