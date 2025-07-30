https://sarabic.ae/20250730/زلزال-كامتشاتكا-الروسية-الأقوى-في-المنطقة-منذ-عام-1952-فيديو-1103181088.html

زلزال كامتشاتكا الروسية الأقوى في المنطقة منذ عام 1952

زلزال كامتشاتكا الروسية الأقوى في المنطقة منذ عام 1952

سبوتنيك عربي

أعلن فلاديمير سولودوف، حاكم إقليم كامتشاتكا الروسي، أن الزلزال الذي وقع في الإقليم، أصبح الأقوى في كامل فترة الملاحظات في المنطقة. 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T06:58+0000

2025-07-30T06:58+0000

2025-07-30T07:02+0000

العالم

روسيا

زلزال

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وكتب سولودوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "هذا هو أقوى زلزال في الفترة الزمنية بأكملها، حيث بلغت قوته 8.8 درجة. ومن المتوقع حدوث هزات ارتدادية منتظمة لفترات طويلة".وطلب سولودوف من سكان الإقليم التزام الهدوء وعدم الذعر، وأكد لهم أن الخدمات التشغيلية تعمل في وضع محسّن وحثّهم على الوثوق بالمعلومات الرسمية فقط.واكد فرع كامشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أنه تم تسجيل 30 هزة ارتدادية محسوسة في المنطقة عقب الزلزال الرئيسي، تراوحت شدتها بين 2 و5 درجات.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن موجة تسونامي بلغ ارتفاعها 50 سنتيمترا ضربت ميناء إيشنوماكي، وهو ميناء رئيسي في محافظة مياغي على الساحل الشرقي، مشيرة إلى أنها أعلى موجة تم تسجيلها حتى الآن.وأصدر مركز التحذير من تسونامي في الصين، تحذيرا باللون "الأصفر" من خطر حدوث تسونامي في المناطق الشرقية من الصين القارية وتايوان، بعد زلزال قوي ضرب قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية.ونقلت قناة الصين المركزية التلفزيونية عن مركز التحذير من تسونامي، أن الزلزال قد تسبب في حدوث موجة تسونامي من المتوقع أن تطال ساحل شنغهاي وجنوب مدينة تشوشان بمقاطعة تشجيانغ، وشرق تايبيه وعددا من المناطق الأخرى.وتستعد دول المحيط الهادئ وما حوله لاحتمال حدوث تسونامي، حيث أبلغ بعضها بالفعل عن وصول أولى الموجات إلى سواحلها، بعد زلزال بقوة 8.8 درجة ضرب الساحل الشرقي لروسيا.ويعد هذا الزلزال الأقوى على وجه الأرض منذ عام 2011، عندما ضرب زلزال بقوة 9.0 درجات شمال شرقي اليابان، وهو سادس أقوى زلزال مسجل على الإطلاق.أبرز التحذيرات من وقوع تسونامي في دول عدة بعد الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية:

https://sarabic.ae/20250729/زلزال-بقوة-8-درجات-يضرب-شبه-جزيرة-كامشاتكا-شرقي-روسيا--1103176890.html

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العالم, روسيا, زلزال