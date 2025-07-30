https://sarabic.ae/20250730/إعلام-لقاء-سوري-إسرائيلي-جديد-في-باكو-الخميس-1103202884.html

إعلام: لقاء سوري إسرائيلي جديد في باكو الخميس

إعلام: لقاء سوري إسرائيلي جديد في باكو الخميس

سبوتنيك عربي

يعقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، اجتماعا جديدا غدا الخميس في باكو لمناقشة الأوضاع الأمنية في سوريا،... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T18:14+0000

2025-07-30T18:14+0000

2025-07-30T18:14+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار روسيا اليوم

العالم العربي

أخبار الشرق الأوسط

أذربيجان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/14/1102837381_16:0:1735:967_1920x0_80_0_0_20b67447626ffe6bcdd9bd6151ec28a9.png

ونقلت تلك الوسائل، اليوم الأربعاء، عن مصدر دبلوماسي أن اللقاء سيتمحور حول "الوضع الأمني خصوصا في جنوب سوريا".يُشار إلى أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، من المقرر أن يصل، غدا الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سورية. ومن المقرر أن يلتقي الشيباني خلال زيارته مع عدد من المسؤولين الروس، وتعد هذه الزيارة التطور الأبرز في العلاقة بين الإدارة السورية الجديدة وروسيا. وأشار إلى أن موسكو قدمت جميع الضمانات اللازمة لدعم استقرار سوريا، قائلا: "تم تقديم جميع الضمانات، وتم التأكيد على سياسة تهدف إلى ضمان الوفاق الوطني والعمليات السياسية الشاملة". وكان لافروف أعلن، في وقت سابق، أن موسكو تعتزم إجراء مزيد من الاتصالات الرفيعة المستوى مع سوريا، مشيرا إلى أن "السلطات السورية الجديدة تؤكد علنا ضرورة احترام الطبيعة الاستراتيجية والتاريخية لعلاقاتنا". وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء: "روسيا مهتمة بتحسين الوضع في سوريا وتتمنى للشعب السوري أن يتجاوز بسرعة فترة عدم الاستقرار والأزمة الداخلية"، مؤكدا اهتمام بلاده بتصحيح الوضع في البلاد بما يضمن سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وهي عازمة على تعزيز العلاقات مع سوريا التي تربطنا بها علاقات ودية تاريخيا". وأشار بوليانسكي إلى أن "روسيا الاتحادية تتمنى للشعب السوري الشقيق التغلب سريعا على فترة طويلة من عدم الاستقرار والأزمة الداخلية والسير على طريق الوئام الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة التقدمية".وذكر البيان أن الأسد "تفاوض مع أطراف في النزاع المسلح بسوريا، وأسفرت المفاوضات عن تسليم الأسد للسلطة بشكل سلمي، والتخلي عن منصبه ومغادرة البلاد"، وأكد البيان أن "روسيا لم تكن طرفا في هذه المفاوضات".

https://sarabic.ae/20250728/موسكو-روسيا-مهتمة-بتحسين-الوضع-في-سوريا-1103134776.html

https://sarabic.ae/20250728/إيران-الاعتداءات-الأخيرة-على-دمشق-وجنوب-سوريا-تمثل-انتهاكا-صارخا-للقانون-الدولي-1103138752.html

أذربيجان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أذربيجان