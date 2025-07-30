https://sarabic.ae/20250730/إعلام-لقاء-سوري-إسرائيلي-جديد-في-باكو-الخميس-1103202884.html
إعلام: لقاء سوري إسرائيلي جديد في باكو الخميس
إعلام: لقاء سوري إسرائيلي جديد في باكو الخميس
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، اجتماعا جديدا غدا الخميس في باكو لمناقشة الأوضاع الأمنية في سوريا،... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
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2025-07-30T18:14+0000
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ونقلت تلك الوسائل، اليوم الأربعاء، عن مصدر دبلوماسي أن اللقاء سيتمحور حول "الوضع الأمني خصوصا في جنوب سوريا".يُشار إلى أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، من المقرر أن يصل، غدا الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سورية. ومن المقرر أن يلتقي الشيباني خلال زيارته مع عدد من المسؤولين الروس، وتعد هذه الزيارة التطور الأبرز في العلاقة بين الإدارة السورية الجديدة وروسيا. وأشار إلى أن موسكو قدمت جميع الضمانات اللازمة لدعم استقرار سوريا، قائلا: "تم تقديم جميع الضمانات، وتم التأكيد على سياسة تهدف إلى ضمان الوفاق الوطني والعمليات السياسية الشاملة". وكان لافروف أعلن، في وقت سابق، أن موسكو تعتزم إجراء مزيد من الاتصالات الرفيعة المستوى مع سوريا، مشيرا إلى أن "السلطات السورية الجديدة تؤكد علنا ضرورة احترام الطبيعة الاستراتيجية والتاريخية لعلاقاتنا". وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء: "روسيا مهتمة بتحسين الوضع في سوريا وتتمنى للشعب السوري أن يتجاوز بسرعة فترة عدم الاستقرار والأزمة الداخلية"، مؤكدا اهتمام بلاده بتصحيح الوضع في البلاد بما يضمن سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وهي عازمة على تعزيز العلاقات مع سوريا التي تربطنا بها علاقات ودية تاريخيا". وأشار بوليانسكي إلى أن "روسيا الاتحادية تتمنى للشعب السوري الشقيق التغلب سريعا على فترة طويلة من عدم الاستقرار والأزمة الداخلية والسير على طريق الوئام الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة التقدمية".وذكر البيان أن الأسد "تفاوض مع أطراف في النزاع المسلح بسوريا، وأسفرت المفاوضات عن تسليم الأسد للسلطة بشكل سلمي، والتخلي عن منصبه ومغادرة البلاد"، وأكد البيان أن "روسيا لم تكن طرفا في هذه المفاوضات".
https://sarabic.ae/20250728/موسكو-روسيا-مهتمة-بتحسين-الوضع-في-سوريا-1103134776.html
https://sarabic.ae/20250728/إيران-الاعتداءات-الأخيرة-على-دمشق-وجنوب-سوريا-تمثل-انتهاكا-صارخا-للقانون-الدولي-1103138752.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أذربيجان
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أذربيجان
إعلام: لقاء سوري إسرائيلي جديد في باكو الخميس
يعقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، اجتماعا جديدا غدا الخميس في باكو لمناقشة الأوضاع الأمنية في سوريا، حسبما ذكرت وسائل إعلامية غربية.
ونقلت تلك الوسائل، اليوم الأربعاء، عن مصدر دبلوماسي أن اللقاء سيتمحور حول "الوضع الأمني خصوصا في جنوب سوريا".
ويعد الاجتماع المقرر انعقاده غدا في باكو الثاني بين الشيباني وديرمر بعد لقاء مماثل استضافته باريس برعاية أمريكية الأسبوع الماضي.
يُشار إلى أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني
، من المقرر أن يصل، غدا الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سورية.
ومن المقرر أن يلتقي الشيباني خلال زيارته مع عدد من المسؤولين الروس، وتعد هذه الزيارة التطور الأبرز في العلاقة بين الإدارة السورية الجديدة وروسيا.
وفي أواخر أيار/ مايو الماضي، وجّه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعوة إلى الشيباني لزيارة موسكو، وقال: "بدعوة طيبة من صديقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التقينا بحضوره وزير الخارجية السوري الشيباني، وقد تلقى دعوة لزيارة روسيا".
وأشار إلى أن موسكو قدمت جميع الضمانات اللازمة لدعم استقرار سوريا، قائلا: "تم تقديم جميع الضمانات، وتم التأكيد على سياسة تهدف إلى ضمان الوفاق الوطني والعمليات السياسية الشاملة".
وكان لافروف
أعلن، في وقت سابق، أن موسكو تعتزم إجراء مزيد من الاتصالات الرفيعة المستوى مع سوريا، مشيرا إلى أن "السلطات السورية الجديدة تؤكد علنا ضرورة احترام الطبيعة الاستراتيجية والتاريخية لعلاقاتنا".
وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة
، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء: "روسيا مهتمة بتحسين الوضع في سوريا وتتمنى للشعب السوري أن يتجاوز بسرعة فترة عدم الاستقرار والأزمة الداخلية"، مؤكدا اهتمام بلاده بتصحيح الوضع في البلاد بما يضمن سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وهي عازمة على تعزيز العلاقات مع سوريا التي تربطنا بها علاقات ودية تاريخيا".
وأشار بوليانسكي إلى أن "روسيا الاتحادية تتمنى للشعب السوري الشقيق التغلب سريعا على فترة طويلة من عدم الاستقرار والأزمة الداخلية والسير على طريق الوئام الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة التقدمية".
وعقب رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، أعلنت الخارجية الروسية أن "الأسد غادر سوريا، وأصدر أوامره بتسليم السلطة سلميا"، مشيرة إلى أن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو وأن "روسيا منحتهم حق اللجوء لأسباب إنسانية".
وذكر البيان أن الأسد "تفاوض مع أطراف في النزاع المسلح بسوريا، وأسفرت المفاوضات عن تسليم الأسد للسلطة بشكل سلمي، والتخلي عن منصبه ومغادرة البلاد"، وأكد البيان أن "روسيا لم تكن طرفا في هذه المفاوضات".