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البترول المصرية تعلن السيطرة على حريق سفينة حاويات بخليج السويس
البترول المصرية تعلن السيطرة على حريق سفينة حاويات بخليج السويس
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع على متن سفينة الحاويات "بومبا" التابعة لشركة النقل البحري "إم.إس.سي"، وذلك على بعد نحو 3 أميال... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T04:29+0000
2025-07-30T04:42+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها: "تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية، مساء يوم الاثنين الموافق 29 تموز/ يوليو 2025، إخطارًا من غرفة المراقبة البحرية بغارب، يفيد بصدور استغاثة من مركب الحاويات "بومبا" التابعة لشركة "إم.إس.سي" للنقل البحري، وذلك بعد اندلاع حريق في غرفة ماكينات المركب أثناء تواجدها بالمجرى الملاحي، على بُعد نحو ثلاثة أميال بحرية من منصة جنوب شرق الحمد التابعة للشركة العامة للبترول".وأضافت الوزارة المصرية أنه "فور تلقي البلاغ، تم التنسيق العاجل مع الجهات المعنية، وتوجيه عدد من الوحدات البحرية المتخصصة من شركات قطاع البترول، للمشاركة في عمليات الإطفاء والإنقاذ".وتابع البيان:وخلُص بيان وزارة البترول المصرية إلى القول إن "المركب لا يتبع شركات قطاع البترول، إلا أن التدخل جاء في إطار التزام القطاع بمسؤوليته الوطنية والمهنية في دعم جهود الاستجابة للطوارئ البحرية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم للحفاظ على سلامة الأرواح والمجرى الملاحي والبيئة البحرية".
https://sarabic.ae/20250621/انحراف-سفينة-بشكل-مرعب-واصطدامها-داخل-قناة-السويس-فيديو-1101906525.html
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السويس, قناة السويس, مصر, أخبار مصر الآن
السويس, قناة السويس, مصر, أخبار مصر الآن

البترول المصرية تعلن السيطرة على حريق سفينة حاويات بخليج السويس

04:29 GMT 30.07.2025 (تم التحديث: 04:42 GMT 30.07.2025)
© Photo / Suez. Canal Authorityميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Photo / Suez. Canal Authority
تابعنا عبر
أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع على متن سفينة الحاويات "بومبا" التابعة لشركة النقل البحري "إم.إس.سي"، وذلك على بعد نحو 3 أميال بحرية من منصة "جنوب شرق الحمد"، دون وقوع إصابات.
وقالت الوزارة في بيان لها: "تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية، مساء يوم الاثنين الموافق 29 تموز/ يوليو 2025، إخطارًا من غرفة المراقبة البحرية بغارب، يفيد بصدور استغاثة من مركب الحاويات "بومبا" التابعة لشركة "إم.إس.سي" للنقل البحري، وذلك بعد اندلاع حريق في غرفة ماكينات المركب أثناء تواجدها بالمجرى الملاحي، على بُعد نحو ثلاثة أميال بحرية من منصة جنوب شرق الحمد التابعة للشركة العامة للبترول".
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
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وأضافت الوزارة المصرية أنه "فور تلقي البلاغ، تم التنسيق العاجل مع الجهات المعنية، وتوجيه عدد من الوحدات البحرية المتخصصة من شركات قطاع البترول، للمشاركة في عمليات الإطفاء والإنقاذ".
وتابع البيان:

أسفرت الجهود المشتركة عن السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، كما تم قطر المركب إلى منطقة الانتظار البحرية الآمنة، بعيدًا عن مناطق التشغيل والممرات الحيوية للملاحة.

وخلُص بيان وزارة البترول المصرية إلى القول إن "المركب لا يتبع شركات قطاع البترول، إلا أن التدخل جاء في إطار التزام القطاع بمسؤوليته الوطنية والمهنية في دعم جهود الاستجابة للطوارئ البحرية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم للحفاظ على سلامة الأرواح والمجرى الملاحي والبيئة البحرية".
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