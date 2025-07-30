الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية: "آر تي" تحظى بجمهور أكبر من "سي إن إن" في أمريكا
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورشعار قناة "آر تي" على جدار السفارة الأمريكية في موسكو.
© Sputnik . Alexey Maishev/
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أكد المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، جيمس كلابر، أن قناة "آر تي" الروسية تحظى بجمهور أكبر في الولايات المتحدة مقارنة بقناة "سي إن إن" الأمريكية.
وقال كلابر في تصريح صحفي، أعاد نشره مقدم برامج قناة "آر تي" الروسية، ريك سانشيز، إن "آر تي" المنصة الإعلامية الروسية لديها جمهور أكبر في هذه الدولة (أمريكا) مما لدى شبكة (سي إن إن).
وأضاف سانشيز أنه أعاد الاستماع إلى المقطع عدة مرات للتأكد مما سمعه: "هل تسمعون؟ وفقاً لكلابر نفسه، يشاهد "آر تي" في الولايات المتحدة عدد أكبر من المشاهدين مقارنة بـ "سي إن إن". من كان يظن ذلك؟".
📹الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية: "آر تي" تحظى بجمهور أكبر من "سي إن إن" في الولايات المتحدة— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 30, 2025
🔸 "آرتي" الروسية لديها جمهور أكبر من "سي إن إن" في الولايات المتحدة
🔸هذا ما أثار غضب جيمس كلابر، رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية السابق، والذي غالبًا ما يظهر كخبير على… pic.twitter.com/6SX6qpVbOS
وعلق سانشيز على التصريح بلسان حال المشاهدين: هل سمعتم؟ حتى كلابر يعترف أن "آر تي" تشاهد أكثر من "سي إن إن"، لكن السلطات الأمريكية ما زالت تحظر القناة... ربما هذا بالضبط سبب شعبيتها!
ويأتي هذا التصريح في وقت يتزايد فيه الاهتمام ببرامج "آر تي" على المستوى الدولي، إذ كانت تقارير إعلامية قد أشارت مؤخرا إلى أن برنامج القناة الجديد "ثمن الإمبراطورية" الذي يقدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهندي شاشي ثارور، أصبح محور اهتمام وسائل الإعلام في الهند.