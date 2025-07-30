https://sarabic.ae/20250730/ترامب-يعلن-عن-عقد-اتفاق-تجاري-شامل-مع-كوريا-الجنوبية-1103208315.html

ترامب يعلن عن عقد اتفاق تجاري شامل مع كوريا الجنوبية

ترامب يعلن عن عقد اتفاق تجاري شامل مع كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن عقد اتفاق تجاري شامل مع كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على سيول ستبلغ 15 بالمئة. 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T23:47+0000

2025-07-30T23:47+0000

2025-07-30T23:47+0000

ترامب

الرسوم الجمركية

كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت على اتفاقية تجارية شاملة وكاملة مع جمهورية كوريا".وأضاف: "تنص الاتفاقية على أن تقدم كوريا الجنوبية للولايات المتحدة 350 مليار دولار أمريكي مقابل استثمارات تملكها وتديرها الولايات المتحدة، والتي اخترتها بنفسي كرئيس. بالإضافة إلى ذلك، ستشتري كوريا الجنوبية ما قيمته 100 مليار دولار أمريكي من الغاز الطبيعي المسال، أو منتجات طاقة أخرى، كما وافقت كوريا الجنوبية على استثمار مبلغ كبير لأغراض استثمارية".وتابع: "سيتم الإعلان عن هذا المبلغ خلال الأسبوعين المقبلين عندما يزور رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، البيت الأبيض لحضور اجتماع ثنائي".ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه: "تم الاتفاق على أن كوريا الجنوبية ستكون منفتحة تمامًا على التجارة مع الولايات المتحدة، وأنها ستقبل المنتجات الأمريكية، بما في ذلك السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية وغيرها. لقد اتفقنا على فرض تعريفة جمركية على كوريا الجنوبية بنسبة 15 بالمئة. ولن تُفرض أي تعريفة جمركية على أمريكا".وفي 9 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة، ولم تكن الصين بين هذه الدول.وأكد ترامب في وقت سابق أن هناك عدة دول تطالب بخفض الرسوم الجمركية، لكنه أعلن في 31 أيار/مايو الماضي أن الولايات المتحدة ستُضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة.من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الولايات المتحدة سترسل خطابات إلى شركائها التجاريين تحذرهم من أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري قبل 1 آب/أغسطس، فسيتم تطبيق التعريفات الجمركية التي جرى تعليقها مؤقتًا.

https://sarabic.ae/20250722/ترامب-يعلن-اتفاقيات-تجارية-مع-الفلبين-وإندونيسيا-تشمل-تطبيق-رسوم-جمركية-بنسبة-19-1102923146.html

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ترامب, الرسوم الجمركية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية