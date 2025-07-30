https://sarabic.ae/20250730/علماء-الزلازل-الروس-يرفعون-تقدير-قوة-زلزال-كامشاتكا-إلى-87-درجات--1103177106.html
علماء الزلازل الروس يرفعون تقدير قوة زلزال كامشاتكا إلى 8.7 درجات
علماء الزلازل الروس يرفعون تقدير قوة زلزال كامشاتكا إلى 8.7 درجات
سبوتنيك عربي
عدّلت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، صباح اليوم الأربعاء، قوة الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل كامتشاتكا إلى 8.7 درجات 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T01:46+0000
2025-07-30T01:46+0000
2025-07-30T02:16+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/0b/1075781933_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_75012f7e4d8a9a1afe50f08ea112bdfb.jpg
وأفادت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية لوكالة "سبوتنيك" بأن الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا بلغت قوته 8.7 درجات، ليُعدّ الأقوى في المنطقة منذ عام 1952.وجاء في بيان الهيئة: "وقع أقوى زلزال في منطقة بؤر النشاط الزلزالي بكامتشاتكا منذ عام 1952، وبلغت شدته، وفق تقديرات مختلفة، 8.7 درجات".وحذّر خبراء الزلازل الروس من هزات ارتدادية قوية قد تستمر خلال الشهر المقبل، مشيرين إلى أن بعضها قد تصل قوته إلى 7.5 درجات.من جانبها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن الزلزال العنيف الذي ضرب قبالة سواحل كامشاتكا لم يسفر عن أي خسائر بشرية.وجاء في بيان للوزارة:وأضاف البيان: "وقد شُعر بهزات بلغت قوتها حتى 8.7 درجات. لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية".موجات تسوناميكما أعلنت الطوارئ الروسية أن موجات تسونامي غمرت أجزاء من مدينة سيفيرو-كوريلسك، إضافة إلى أجزاء من مؤسسة "ألايد" للصيد.وقالت الوزارة في بيان لها: "أعلن مركز رصد وتحليل التسونامي في كامشاتكا عن اقتراب موجة تسونامي من جزيرتي باراموشير وشومشو في مقاطعة سيفيرو-كوريلسك. وقد تسببت الموجة في تدمير جزئي للمدافئ ومجاري التهوية".وأضافت: "كما غمرت المياه ميناء مدينة سيفيرو-كوريلسك الساحلية وأجزاء من مؤسسة ألايد للصيد. وتم إجلاء السكان من المنطقة".ووقع الزلزال عند الساعة 23:24 بتوقيت غرينتش مساء الثلاثاء. وقال حاكم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف عبر "تلغرام" إن التقديرات الأولية للعلماء الروس قدّرت قوته بين 7.7 و7.9 درجات، وقد صدر على إثره تحذير من تسونامي.
https://sarabic.ae/20250729/زلزال-بقوة-8-درجات-يضرب-شبه-جزيرة-كامشاتكا-شرقي-روسيا--1103176890.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/0b/1075781933_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_37d57dcd335d5717a7a614519ef71010.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
علماء الزلازل الروس يرفعون تقدير قوة زلزال كامشاتكا إلى 8.7 درجات
01:46 GMT 30.07.2025 (تم التحديث: 02:16 GMT 30.07.2025)
عدّلت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، صباح اليوم الأربعاء، قوة الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل كامتشاتكا إلى 8.7 درجات
وأفادت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية لوكالة "سبوتنيك" بأن الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا بلغت قوته 8.7 درجات، ليُعدّ الأقوى في المنطقة منذ عام 1952.
وجاء في بيان الهيئة: "وقع أقوى زلزال في منطقة بؤر النشاط الزلزالي بكامتشاتكا منذ عام 1952، وبلغت شدته، وفق تقديرات مختلفة، 8.7 درجات".
وحذّر خبراء الزلازل الروس من هزات ارتدادية قوية قد تستمر خلال الشهر المقبل، مشيرين إلى أن بعضها قد تصل قوته إلى 7.5 درجات.
من جانبها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن الزلزال العنيف الذي ضرب قبالة سواحل كامشاتكا لم يسفر عن أي خسائر بشرية.
"في كامشاتكا، يقوم رجال الإنقاذ والإطفاء التابعون لوزارة الطوارئ الروسية بتفقد المباني بعد الزلزال القوي".
وأضاف البيان: "وقد شُعر بهزات بلغت قوتها حتى 8.7 درجات. لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية".
كما أعلنت الطوارئ الروسية أن موجات تسونامي غمرت أجزاء من مدينة سيفيرو-كوريلسك، إضافة إلى أجزاء من مؤسسة "ألايد" للصيد.
وقالت الوزارة في بيان لها: "أعلن مركز رصد وتحليل التسونامي في كامشاتكا عن اقتراب موجة تسونامي من جزيرتي باراموشير وشومشو في مقاطعة سيفيرو-كوريلسك. وقد تسببت الموجة في تدمير جزئي للمدافئ ومجاري التهوية".
وأضافت: "كما غمرت المياه ميناء مدينة سيفيرو-كوريلسك الساحلية وأجزاء من مؤسسة ألايد للصيد. وتم إجلاء السكان من المنطقة".
ووقع الزلزال عند الساعة 23:24 بتوقيت غرينتش مساء الثلاثاء. وقال حاكم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف عبر "تلغرام" إن التقديرات الأولية للعلماء الروس قدّرت قوته بين 7.7 و7.9 درجات
، وقد صدر على إثره تحذير من تسونامي.