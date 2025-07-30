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علماء الزلازل الروس يرفعون تقدير قوة زلزال كامشاتكا إلى 8.7 درجات
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https://sarabic.ae/20250730/علماء-الزلازل-الروس-يرفعون-تقدير-قوة-زلزال-كامشاتكا-إلى-87-درجات--1103177106.html
علماء الزلازل الروس يرفعون تقدير قوة زلزال كامشاتكا إلى 8.7 درجات
علماء الزلازل الروس يرفعون تقدير قوة زلزال كامشاتكا إلى 8.7 درجات
سبوتنيك عربي
عدّلت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، صباح اليوم الأربعاء، قوة الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل كامتشاتكا إلى 8.7 درجات 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T01:46+0000
2025-07-30T02:16+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأفادت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية لوكالة "سبوتنيك" بأن الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا بلغت قوته 8.7 درجات، ليُعدّ الأقوى في المنطقة منذ عام 1952.وجاء في بيان الهيئة: "وقع أقوى زلزال في منطقة بؤر النشاط الزلزالي بكامتشاتكا منذ عام 1952، وبلغت شدته، وفق تقديرات مختلفة، 8.7 درجات".وحذّر خبراء الزلازل الروس من هزات ارتدادية قوية قد تستمر خلال الشهر المقبل، مشيرين إلى أن بعضها قد تصل قوته إلى 7.5 درجات.من جانبها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن الزلزال العنيف الذي ضرب قبالة سواحل كامشاتكا لم يسفر عن أي خسائر بشرية.وجاء في بيان للوزارة:وأضاف البيان: "وقد شُعر بهزات بلغت قوتها حتى 8.7 درجات. لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية".موجات تسوناميكما أعلنت الطوارئ الروسية أن موجات تسونامي غمرت أجزاء من مدينة سيفيرو-كوريلسك، إضافة إلى أجزاء من مؤسسة "ألايد" للصيد.وقالت الوزارة في بيان لها: "أعلن مركز رصد وتحليل التسونامي في كامشاتكا عن اقتراب موجة تسونامي من جزيرتي باراموشير وشومشو في مقاطعة سيفيرو-كوريلسك. وقد تسببت الموجة في تدمير جزئي للمدافئ ومجاري التهوية".وأضافت: "كما غمرت المياه ميناء مدينة سيفيرو-كوريلسك الساحلية وأجزاء من مؤسسة ألايد للصيد. وتم إجلاء السكان من المنطقة".ووقع الزلزال عند الساعة 23:24 بتوقيت غرينتش مساء الثلاثاء. وقال حاكم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف عبر "تلغرام" إن التقديرات الأولية للعلماء الروس قدّرت قوته بين 7.7 و7.9 درجات، وقد صدر على إثره تحذير من تسونامي.
https://sarabic.ae/20250729/زلزال-بقوة-8-درجات-يضرب-شبه-جزيرة-كامشاتكا-شرقي-روسيا--1103176890.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

علماء الزلازل الروس يرفعون تقدير قوة زلزال كامشاتكا إلى 8.7 درجات

01:46 GMT 30.07.2025 (تم التحديث: 02:16 GMT 30.07.2025)
© Photo / Dmitry Melnikov/Institute of volcanology and seismology FEB RASعواقب انفجار بركان شيفلوتش في إقليم كامتشاتكا، شبه جزيرة كامشاتكا، روسيا
عواقب انفجار بركان شيفلوتش في إقليم كامتشاتكا، شبه جزيرة كامشاتكا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Photo / Dmitry Melnikov/Institute of volcanology and seismology FEB RAS
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عدّلت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، صباح اليوم الأربعاء، قوة الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل كامتشاتكا إلى 8.7 درجات
وأفادت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية لوكالة "سبوتنيك" بأن الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا بلغت قوته 8.7 درجات، ليُعدّ الأقوى في المنطقة منذ عام 1952.
وجاء في بيان الهيئة: "وقع أقوى زلزال في منطقة بؤر النشاط الزلزالي بكامتشاتكا منذ عام 1952، وبلغت شدته، وفق تقديرات مختلفة، 8.7 درجات".
وحذّر خبراء الزلازل الروس من هزات ارتدادية قوية قد تستمر خلال الشهر المقبل، مشيرين إلى أن بعضها قد تصل قوته إلى 7.5 درجات.
من جانبها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن الزلزال العنيف الذي ضرب قبالة سواحل كامشاتكا لم يسفر عن أي خسائر بشرية.
وجاء في بيان للوزارة:
"في كامشاتكا، يقوم رجال الإنقاذ والإطفاء التابعون لوزارة الطوارئ الروسية بتفقد المباني بعد الزلزال القوي".
وأضاف البيان: "وقد شُعر بهزات بلغت قوتها حتى 8.7 درجات. لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية".

موجات تسونامي

كما أعلنت الطوارئ الروسية أن موجات تسونامي غمرت أجزاء من مدينة سيفيرو-كوريلسك، إضافة إلى أجزاء من مؤسسة "ألايد" للصيد.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
زلزال بقوة 8 درجات يضرب شبه جزيرة كامشاتكا شرقي روسيا
أمس, 23:54 GMT
وقالت الوزارة في بيان لها: "أعلن مركز رصد وتحليل التسونامي في كامشاتكا عن اقتراب موجة تسونامي من جزيرتي باراموشير وشومشو في مقاطعة سيفيرو-كوريلسك. وقد تسببت الموجة في تدمير جزئي للمدافئ ومجاري التهوية".
وأضافت: "كما غمرت المياه ميناء مدينة سيفيرو-كوريلسك الساحلية وأجزاء من مؤسسة ألايد للصيد. وتم إجلاء السكان من المنطقة".
ووقع الزلزال عند الساعة 23:24 بتوقيت غرينتش مساء الثلاثاء. وقال حاكم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف عبر "تلغرام" إن التقديرات الأولية للعلماء الروس قدّرت قوته بين 7.7 و7.9 درجات، وقد صدر على إثره تحذير من تسونامي.
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