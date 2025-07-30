https://sarabic.ae/20250730/قرارات-مؤتمر-بوتسدام-أهميتها-وتأثيرها-على-العالم-المعاصر-1103169306.html
قرارات مؤتمر "بوتسدام".. أهميتها وتأثيرها على العالم المعاصر
قرارات مؤتمر "بوتسدام".. أهميتها وتأثيرها على العالم المعاصر
سبوتنيك عربي
عقد مؤتمر بوتسدام في صيف عام 1945، بعد نهاية الحرب في أوروبا، وجمع بين قادة الدول المنتصرة لرسم ملامح النظام الدولي الجديد. وقد اتخذت خلاله قرارات مصيرية أثرت... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T12:17+0000
2025-07-30T12:17+0000
2025-07-30T12:17+0000
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تعرّف على أبرز ما جرى في مؤتمر بوتسدام وتبعاته الممتدة حتى اليوم، من خلال الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق عمل "سبوتنيك".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, العالم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار ألمانيا, الحرب العالمية الثانية, инфографика
انفوجرافيك, العالم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار ألمانيا, الحرب العالمية الثانية, инфографика
قرارات مؤتمر "بوتسدام".. أهميتها وتأثيرها على العالم المعاصر
عقد مؤتمر بوتسدام في صيف عام 1945، بعد نهاية الحرب في أوروبا، وجمع بين قادة الدول المنتصرة لرسم ملامح النظام الدولي الجديد. وقد اتخذت خلاله قرارات مصيرية أثرت على شكل العالم الحديث، بدءا من تقسيم ألمانيا، وترسيم حدود أوروبا، وصولا إلى تأسيس الآليات التي أسهمت لاحقا في نشوء الأمم المتحدة.
تعرّف على أبرز ما جرى في مؤتمر بوتسدام وتبعاته الممتدة حتى اليوم، من خلال الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق عمل "سبوتنيك".